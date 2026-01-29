Osobama sa belom kožom potrebno je od tri do 15 minuta pod suncem, za obezbeđivanje optimalnih niva vitamina D, a što je oblast udaljenija od ekvatora izlaganje bi trebalo da bude duže.

Ljudi sa tamnijom kožom bi trebalo duže da ostanu na suncu i oko sat vremena na većim udaljenostima od ekvatora.