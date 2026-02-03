Estrogen nije samo reproduktivni hormon – utiče na više telesnih sistema, posebno na regulaciju telesne temperature i kvalitet sna

Nivoi estrogena prirodno opadaju kako žena stari, posebno nakon menopauze.

Međutim, ovaj pad se javlja različitom brzinom kod različitih žena, tako da nekima može biti teško da utvrde kada se to dešava jer simptomi niskog nivoa estrogena ne izgledaju uvek isto.

Uz to rečeno, velika većina žena ima jedan simptom koji bi mogao biti nizak estrogen. A ako ste pretpostavili da to ima veze sa vašim menstrualnim ciklusom, možda ćete se iznenaditi.

Estrogen utiče na temperaturu tela

- Iako mnoge žene najčešće povezuju estrogen sa reproduktivnim sistemom, on nije isključivo reproduktivni hormon - rekla je za časopis Prevention dr Brina Konor, lekar opšte prakse.

Estrogen utiče na različite sisteme i procese u telu, a najznačajniji je njegov efekat na regulisanje telesne temperature.

- Najčešće, nizak nivo estrogena može izazvati vazomotorne simptome poput valunga i noćnog znojenja - objašnjava dr Elizabet Vest, ginekolog. Ovo su obeležja menopauze i klasičan simptom niskog nivoa estrogena. To je zato što estrogen igra ključnu ulogu u održavanju telesne temperature.

Pad nivoa estrogena zbunjuje hipotalamus (termostat mozga) i dovodi do pomisli da se telo pregreva, što pokreće brzu reakciju hlađenja poput širenja krvnih sudova. To crvenilo kože i znojenje radi oslobađanja toplote.

Valunzi i noćno znojenje ometaju san

Pored toga što morate da menjate majicu jednom ili dva puta dnevno, valunzi vrućine mogu imati dalekosežne posledice. „Valunzi vrućine i noćno znojenje često ometaju san, a žene ne mogu da spavaju celu noć.

Dok se neke žene bude znojne, druge se mogu probuditi neposredno pre nego što se pojavi valung, prema medicini Džons Hopkins, jer promene u mozgu koje dovode do valunga vrućine takođe ih bude. U svakom slučaju, san može biti poremećen i manje miran.

Na kraju krajeva, težina simptoma niskog estrogena, poput valova vrućine, može varirati od osobe do osobe. Ali ako ste zabrinuti ili osećate da je kvalitet vašeg života pogođen, potražite medicinsku pomoć. Postoje mnoge prirodne i medicinske strategije za lečenje niskog estrogena koje mogu poboljšati vaše svakodnevno i dugoročno zdravlje.

Šta može da uzrokuje pad estrogena?

Smanjenje nivoa estrogena može da bude posledica različitih faktora, među kojima su:

Menopauza i perimenopauza - Prirodni proces starenja dovodi do postepenog smanjenja estrogena

- Prirodni proces starenja dovodi do postepenog smanjenja estrogena Prerana insuficijencija jajnika (POI) - Stanje u kojem jajnici prestaju da funkcionišu pre 40. godine

- Stanje u kojem jajnici prestaju da funkcionišu pre 40. godine Previše fizičke aktivnosti i nizak procenat telesne masti - Intenzivni treninzi i nedovoljna količina telesne masti mogu da smanje proizvodnju hormona

- Intenzivni treninzi i nedovoljna količina telesne masti mogu da smanje proizvodnju hormona Hroničan stres - Visok nivo kortizola može da ometa lučenje estrogena

- Visok nivo kortizola može da ometa lučenje estrogena Loša ishrana i nedostatak nutrijenata - Nedostatak zdravih masti, vitamina D i B može da poremeti hormonsku ravnotežu

- Nedostatak zdravih masti, vitamina D i B može da poremeti hormonsku ravnotežu Određena medicinska stanja i terapije - Autoimune bolesti, hemoterapija i hirurško uklanjanje jajnika mogu, odnosno svakako dovode do manjka estrogena

Kako prirodno uravnotežiti estrogen?

Ako primetite simptome pada estrogena, određene promene u načinu života mogu da pomognu u uspostavljanju ravnoteže:

Obogatite ishranu fitoestrogenima - Laneno seme, soja, orašasti plodovi i zeleno povrće mogu da doprinesu prirodnom povećanju nivoa estrogena

- Laneno seme, soja, orašasti plodovi i zeleno povrće mogu da doprinesu prirodnom povećanju nivoa estrogena Održavajte zdravu telesnu težinu - Prekomerna ili preniska telesna težina može da poremeti hormonsku ravnotežu

- Prekomerna ili preniska telesna težina može da poremeti hormonsku ravnotežu Vežbajte umerenim intenzitetom - Previše ili premalo fizičke aktivnosti može da utiče na proizvodnju estrogena

- Previše ili premalo fizičke aktivnosti može da utiče na proizvodnju estrogena Kontrolišite nivo stresa - Joga, meditacija i tehnike dubokog disanja mogu da pomognu u smanjenju kortizola, koji može da naruši hormonalnu ravnotežu

- Joga, meditacija i tehnike dubokog disanja mogu da pomognu u smanjenju kortizola, koji može da naruši hormonalnu ravnotežu Obezbedite kvalitetan san - Redovan i kvalitetan san ključan je za pravilno lučenje hormona

- Redovan i kvalitetan san ključan je za pravilno lučenje hormona Razmislite o biljnim suplementima - Biljke poput crvene deteline i maka korena sadrže fitoestrogene koji mogu da pomognu, ali je važno posavetovati se s lekarom pre uzimanja