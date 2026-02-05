Slušaj vest

Trenutni skrining test u okviru britanskog NHS-a podrazumeva da medicinska sestra ili lekar uzme uzorak ćelija sa grlića materice. Međutim, čak trećina žena koje dobiju poziv za skrining ne odazove se pregledu.

Nova studija ispitivala je test koji se može obaviti kod kuće, a koji koristi menstrualnu krv prikupljenu pomoću pamučne trake pričvršćene za običan higijenski uložak.

Istraživanje je u ranoj fazi

Organizacije koje se bave prevencijom raka grlića materice navode da su ohrabrene pronalaženjem novih, potencijalno nežnijih metoda testiranja, koje bi mogle da poboljšaju dostupnost skrininga – iako ističu da je istraživanje još u ranoj fazi.

Britanski NHS već u pojedinim delovima Engleske šalje kućne test-komplete ženama koje su propustile više termina za skrining. Ovi „uradi sam“ testovi, koji sadrže vaginalni bris, trebalo bi da tokom godine budu dostupni širem krugu žena.

Osobe koje dobiju pozitivan rezultat na HPV na ovom testu bile bi upućene na kolposkopiju Foto: Shutterstock

Skriniom grlića materice otkrivaju se visokorizični tipovi humanog papiloma virusa (HPV), koji mogu dovesti do razvoja raka.

Ipak, istraživanja pokazuju da čak pet miliona žena nije redovno obuhvaćeno skriningom, iz različitih razloga – uključujući strah, bol i nelagodnost.

- Skrining grlića materice može biti posebno težak za neke žene, iz brojnih razloga – na primer ako su imale loše prethodno iskustvo, ako su u menopauzi, imaju fizički ili intelektualni invaliditet, suočavaju se sa kulturološkim barijerama ili su preživele seksualno nasilje - kaže Atena Lamnisos iz organizacije Iv Apil.

Prema rečima zdravstvenih zvaničnika, mlađe žene, osobe sa invaliditetom, pripadnice etničkih manjina i LGBT+ zajednice češće propuštaju zakazane preglede.

Ohrabrujući rezultati

Kineski istraživači, autori nove studije objavljene u časopisu The BMJ, navode da bi testiranje menstrualne krvi moglo biti još manje invazivna opcija i „pouzdana alternativa“ postojećim metodama.

U studiji je učestvovalo više od 3.000 žena uzrasta od 20 do 54 godine. Upoređivana je efikasnost testiranja menstrualne krvi prikupljene pomoću mini-uložaka sa uzorcima koje su uzimali zdravstveni radnici. Učesnice su rezultate dobijale putem posebno dizajnirane aplikacije.

Analiza uzoraka pokazala je da je testiranje menstrualne krvi gotovo jednako efikasno u otkrivanju osoba koje imaju bolest, kao i postojeće metode, a veoma pouzdano u identifikaciji onih koje nemaju HPV.

Stručnjaci upozoravaju da testiranje menstrualne krvi još ne može u potpunosti zameniti postojeći skrining Foto: Shutterstock

Prednosti i nedostaci ovakvog tetiranja

Istraživači ističu da je korišćenje menstrualne krvi za HPV testiranje „praktično“, jer poštuje privatnost žena i smanjuje nelagodnost tokom testiranja.

Osobe koje dobiju pozitivan rezultat na HPV bile bi upućene na kolposkopiju – pregled pomoću posebnog uvećavajućeg instrumenta koji omogućava detaljan pregled grlića materice i otkrivanje prekanceroznih promena.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da testiranje menstrualne krvi još ne može u potpunosti zameniti postojeći skrining, jer je primenljivo samo kod osoba koje menstruiraju.

Takođe, navodi se da je moguće da su rezultati studije donekle precenjeni, jer kod svih učesnica nije urađena biopsija – detaljniji dijagnostički test za potvrdu nalaza.

Skrining grlića materice može biti posebno težak za neke žene, iz brojnih razloga Foto: Shutterstock

Sofi Bruks, menadžerka za zdravstvene informacije u organizaciji Cancer Research UK, ocenila je kao „ohrabrujuće“ to što se istražuju novi načini da se skrining grlića materice učini dostupnijim.

- Testiranje menstrualne krvi na HPV predstavlja zanimljiv i neinvazivan pristup, ali su potrebna dodatna istraživanja u raznovrsnijim populacijama kako bi se utvrdilo kako bi se ova metoda uklopila u postojeće programe skrininga - rekla je ona.

Atena Lamnisos dodala je da je „uzbudljivo“ videti nove, prihvatljivije načine za sprovođenje potencijalno životno važnog testa.

- Žene imaju različite prepreke i brige kada je u pitanju skrining, pa mogućnost izbora između više metoda može biti veoma značajna za one koji imaju pravo na pregled, ali mu se trenutno ne odazivaju - zaključila je.