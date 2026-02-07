O očuvanju plodnosti mora se razgovarati na samom početku terapije

Dijagnoza raka za mnoge mlade žene ne donosi samo strah od bolesti i terapije, već i brigu o budućem majčinstvu. Savremene onkološke terapije sve su uspešnije, ali neke od njih mogu da utiču na rad jajnika i reproduktivno zdravlje. Ipak, medicina danas nudi načine da se plodnost sačuva, objašnjava ginekolog dr Pankuri Gautam.

Kako ističe, hemioterapija može da ošteti jajne ćelije u jajnicima, dok zračenje u predelu male karlice može da utiče na funkciju jajnikaili stanje materice. U pojedinim slučajevima, operacije na reproduktivnim organima takođe smanjuju šanse za prirodno začeće.

- Uticaj terapije zavisi od više faktora, kao što su starost pacijentkinje, vrsta karcinoma, trajanje lečenja i opšte zdravstveno stanje. Mlađe žene često imaju veći potencijal za oporavak, ali o očuvanju plodnosti mora se razgovarati na samom početku - objašnjava doktorka.

Prvi korak je razgovor pre početka terapije

Prema njenim rečima, najvažnije je da se žena što ranije obrati i onkologu i specijalisti za plodnost. Na taj način može da razume rizike i izabere odgovarajuću metodu očuvanja plodnosti.

Najvažnije je da se žena što ranije obrati i onkologu i specijalisti za plodnost Foto: Shutterstock

- Danas postoje različite metode, poput zamrzavanja jajnih ćelija, zamrzavanja embriona i očuvanja tkiva jajnika. Sve su bezbedne i mogu značajno da povećaju šanse za trudnoću nakon izlečenja - navodi dr Gautam.

U Srbiji je od 2023. godine odobreno zamrzavanje reproduktivnih ćelija o trošku države za pacijente koji se leče od malignih bolesti.

Izbor metode zavisi od starosti žene, vrste karcinoma, partnerskog statusa i toga koliko brzo terapija mora da počne.

Zaštita jajnika tokom terapije

U nekim slučajevima, tokom hemioterapije koriste se lekovi koji privremeno "uspavljuju" jajnike, kako bi se smanjilo njihovo oštećenje.

- Ova metoda ne garantuje očuvanje plodnosti, ali kod određenih pacijentkinja može da smanji štetni efekat terapije na jajnike - kaže doktorka.

Tokom lečenja važno je redovno praćenje, jer su umor, hormonske promene i stres česti, a planiranje trudnoće mora da bude u skladu sa savetima lekara.

Trudnoća nakon izlečenja je moguća

Nakon završetka terapije, neophodne su redovne kontrole. Praćenje hormonskog statusa i rezerve jajnika pomaže lekarima da procene plodnost i preporuče bezbedno vreme za trudnoću.

Praćenje hormonskog statusa i rezerve jajnika pomaže lekarima da preporuče bezbedno vreme za trudnoću Foto: Shutterstock

- Većina stručnjaka savetuje da se sa začećem sačeka određeni period nakon terapije, a to zavisi od vrste karcinoma i primenjenog lečenja. Uz dobru pripremu i nadzor, mnoge žene nakon raka imaju uredne trudnoće i zdrave bebe - naglašava dr Gautam.

Važna je i psihološka podrška

Briga o plodnosti može da bude snažno emocionalno opterećenje. Zbog toga je, prema rečima doktorke, psihološka podrška važan deo lečenja.