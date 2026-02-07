Majčinstvo posle dijagnoze raka: Kako da sačuvate plodnost tokom i nakon lečenja?
Dijagnoza raka za mnoge mlade žene ne donosi samo strah od bolesti i terapije, već i brigu o budućem majčinstvu. Savremene onkološke terapije sve su uspešnije, ali neke od njih mogu da utiču na rad jajnika i reproduktivno zdravlje. Ipak, medicina danas nudi načine da se plodnost sačuva, objašnjava ginekolog dr Pankuri Gautam.
Kako ističe, hemioterapija može da ošteti jajne ćelije u jajnicima, dok zračenje u predelu male karlice može da utiče na funkciju jajnikaili stanje materice. U pojedinim slučajevima, operacije na reproduktivnim organima takođe smanjuju šanse za prirodno začeće.
- Uticaj terapije zavisi od više faktora, kao što su starost pacijentkinje, vrsta karcinoma, trajanje lečenja i opšte zdravstveno stanje. Mlađe žene često imaju veći potencijal za oporavak, ali o očuvanju plodnosti mora se razgovarati na samom početku - objašnjava doktorka.
Prvi korak je razgovor pre početka terapije
Prema njenim rečima, najvažnije je da se žena što ranije obrati i onkologu i specijalisti za plodnost. Na taj način može da razume rizike i izabere odgovarajuću metodu očuvanja plodnosti.
- Danas postoje različite metode, poput zamrzavanja jajnih ćelija, zamrzavanja embriona i očuvanja tkiva jajnika. Sve su bezbedne i mogu značajno da povećaju šanse za trudnoću nakon izlečenja - navodi dr Gautam.
U Srbiji je od 2023. godine odobreno zamrzavanje reproduktivnih ćelija o trošku države za pacijente koji se leče od malignih bolesti.
Izbor metode zavisi od starosti žene, vrste karcinoma, partnerskog statusa i toga koliko brzo terapija mora da počne.
Zaštita jajnika tokom terapije
U nekim slučajevima, tokom hemioterapije koriste se lekovi koji privremeno "uspavljuju" jajnike, kako bi se smanjilo njihovo oštećenje.
- Ova metoda ne garantuje očuvanje plodnosti, ali kod određenih pacijentkinja može da smanji štetni efekat terapije na jajnike - kaže doktorka.
Tokom lečenja važno je redovno praćenje, jer su umor, hormonske promene i stres česti, a planiranje trudnoće mora da bude u skladu sa savetima lekara.
Trudnoća nakon izlečenja je moguća
Nakon završetka terapije, neophodne su redovne kontrole. Praćenje hormonskog statusa i rezerve jajnika pomaže lekarima da procene plodnost i preporuče bezbedno vreme za trudnoću.
- Većina stručnjaka savetuje da se sa začećem sačeka određeni period nakon terapije, a to zavisi od vrste karcinoma i primenjenog lečenja. Uz dobru pripremu i nadzor, mnoge žene nakon raka imaju uredne trudnoće i zdrave bebe - naglašava dr Gautam.
Važna je i psihološka podrška
Briga o plodnosti može da bude snažno emocionalno opterećenje. Zbog toga je, prema rečima doktorke, psihološka podrška važan deo lečenja.
- Savetovanje pomaže ženama da se nose sa neizvesnošću, donesu odluke bazirane na pravim informacijama i zadrže nadu u budućnost. Podrška porodice, partnera i medicinskog tima ima veliku ulogu u oporavku - zaključuje dr Gautam.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs