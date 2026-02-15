Nadutost, bol u stomaku, zatvor ili dijareja češće se javljaju kod žena, pre svega zbog stresa

Slušaj vest

Žene u proseku žive duže od muškaraca i ređe obolevaju od pojedinih bolesti, ali to ne znači da su pošteđene zdravstvenih rizika. Naprotiv, neka stanja se kod njih javljaju znatno češće ili imaju teže posledice. Stručnjaci upozoravaju da razlike u hormonima, metabolizmu i životnim navikama utiču na to da pojedini problemi nesrazmerno pogađaju žene.

Porcije "po meri muškaraca" vode u gojaznost

Standardne porcije u restoranima i gotovim obrocima najčešće su prilagođene energetskim potrebama muškaraca, upozorava profesor Navid Satar, jedan od autora rada objavljenog u časopisu The Lancet.

- Porcije su na mnogim mestima jednostavno prevelike. Proizvođači hrane time stvaraju utisak veće vrednosti, jer su šećer, rafinisani ugljeni hidrati, masnoće i so jeftini za dodavanje - kaže prof. Satar.

Kako ženama u proseku treba oko četvrtinu manje kalorija nego muškarcima, one već samim tim što pojedu "standardnu" porciju unesu više energije nego što im je potrebno. Vremenom to dovodi do nakupljanja masnog tkiva i povećava rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i nekih vrsta raka. Stručnjaci savetuju da se ne jede automatski sve sa tanjira i da se porcije svesno prilagode sopstvenim potrebama.

Osteoporoza je tiha bolest bez simptoma

Osteoporoza pogađa žene daleko češće nego muškarce - čak osam od deset obolelih su žene.

- Estrogen ima ključnu ulogu u zdravlju kostiju, a njegov pad tokom menopauze ubrzava gubitak koštane mase - objašnjava profesorka Ketrin Bruk-Vavel sa Univerziteta Loughborough.

Pad estrogena tokom menopauze ubrzava gubitak koštane mase, što utiče na zdravlje kostiju Foto: Shutterstock

Problem je što bolest dugo ne daje simptome.

- Niska gustina kostiju ne boli i nema znakova upozorenja sve dok ne dođe do preloma - upozorava profesorka i ističe da vežbe snage i aktivnosti koje opterećuju kosti mogu da uspore gubitak koštane mase, pa čak i u poznijim godinama.

Alkohol jače deluje na ženski organizam

Zbog fizioloških razlika, alkohol duže ostaje u telu žena i snažnije deluje na organe.

- Žene imaju manje vode u organizmu, više masnog tkiva i niži nivo enzima koji razgrađuje alkohol, pa su osetljivije na njegove efekte - objašnjava dr Nikol Li sa Univerziteta Curtin.

To znači veći rizik od lošeg sna, problema sa raspoloženjem, ali i od pojedinih vrsta raka. Stručnjaci savetuju da žene povremeno naprave pauzu od alkohola i obrate pažnju kako se tada osećaju.

Rast pojedinih vrsta raka kod žena

Iako se ukupno više slučajeva raka i dalje dijagnostikuje kod muškaraca, stopa obolevanja raste brže kod žena.

- Radi se o više faktora, ali jedan od ključnih je porast gojaznosti - kaže profesorka Sara Alinson sa Univerziteta Lancaster.

Masno tkivo povećava nivo estrogena, što može da podstakne razvoj hormonski zavisnih karcinoma, poput raka dojke ili materice.

Pojedine vrste kancera su hormonski zavisne, poput raka dojke i materice Foto: Shutterstock

- Gojaznost može da poveća rizik od raka i do 40 odsto - upozorava ona i sugeriše da održavanje zdrave telesne mase, kretanje, prestanak pušenja i umeren unos alkohola smanjuju rizik od mnogih malignih i kardiovaskularnih bolesti.

Probavne tegobe češće muče žene

Nadutost, bol u stomaku, zatvor ili dijareja češće se javljaju kod žena, kaže nutricionistkinja dr Federika Amati.

- Kod žena se želudac sporije prazni, a hrana sporije prolazi kroz debelo crevo. Uz to, one imaju veću osetljivost unutrašnjih organa na bol - objašnjava ona.

Hormoni dodatno utiču na probavu, pa se simptomi menjaju tokom ciklusa, trudnoće i menopauze. Stres takođe ima snažan uticaj.