Menopauza se često doživljava kao prekretnica u zdravlju žene, ali stručnjaci upozoravaju da se važnije promene dešavaju mnogo ranije. Iza povećanog rizika za bolesti srca i mozga stoji proces slabljenja funkcije jajnika, koji počinje godinama pre poslednje menstruacije i utiče na mnogo šire aspekte zdravlja od same plodnosti, kaže ginekolog dr C. P. Dadhič, direktor odeljenja za akušerstvo i ginekologiju u bolnici CK Birla u Džajpuru (Indija).

- Reč je o postepenom slabljenju funkcije jajnika i smanjenju proizvodnje hormona, naročito estrogena i progesterona. Ove hormonske promene mogu da počnu godinama pre nego što menopauza postane očigledna. U tom periodu nivo estrogena postaje neujednačen i postepeno opada, što utiče na različite organske sisteme. Hormoni jajnika nisu samo reproduktivni hormoni, već i zaštitni hormoni za mozak i srce - naglašava dr Dadhič. 

Estrogen i zdravlje srca

Estrogen ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja krvnih sudova i metabolizma. Kako funkcija jajnika slabi, ta zaštita postaje slabija. Smanjen nivo estrogena povezuje se sa:

  • neravnotežom holesterola,
    povišenim krvnim pritiskom,
    smanjenom elastičnošću krvnih sudova,
    pojačanim zapaljenskim procesima,
    većim rizikom od stvaranja naslaga u arterijama
bol-u-grudima-shutterstock-1084432397.jpg
Foto: Shutterstock

- Upravo zato rizik od srčanih bolesti kod žena značajno raste u srednjem životnom dobu. Nije u pitanju samo protok godina, već duboka biološka promena u organizmu. Prerano opadanje jajnika može da bude znak budućih kardiovaskularnih problema i da ga ne bi trebalo zanemariti - sugeriše doktor. 

Mozak je osetljiv na hormonske promene

Hormoni jajnika utiču i na rad mozga. Estrogen pomaže cirkulaciji u moždanom tkivu, prenosu nervnih signala i smanjenju zapaljenskih procesa. Kada njegov nivo opadne, neke žene primete promene u pamćenju i raspoloženju.

- To može da se ispolji kao moždana magla, zaboravnost, promene raspoloženja, problemi sa snom ili veći rizik od neurodegenerativnih bolesti. Zdravlje mozga i jajnika теsno su povezani kroz hormonske i metaboličke puteve. Zato je važno pratiti simptome i faktore rizika već u periodu perimenopauze - objašnjava dr Dadhič.

mozdana magla shutterstock_2298918641.jpg
Foto: Shutterstock

Nije presudno samo koliko imate godina

Žene istih godina mogu da imaju potpuno različit tempo opadanja jajnika. Na taj proces utiču genetika, autoimune bolesti, metaboličko zdravlje, pušenje i hronični stres.

- Zbog toga procena rizika ne bi trebalo da se zasniva samo na godinama. Važni su i lična zdravstvena istorija, promene u menstrualnom ciklusu i metabolički parametri. Kada se promene uoče na vreme, moguće je ranije započeti preventivne mere, naročito za zaštitu srca i očuvanje kognitivnih funkcija - ističe dr Dadhič.

Doktor naglašava da razgovor o zdravlju žena u srednjem dobu trebalo da ide dalje od same menopauze i da uključi slabljenje funkcije jajnika kao ključnu temu. Razumevanje tog procesa omogućava, kaže, bolju zaštitu srca i mozga, umesto da se samo ublažavaju simptomi menopauze.

