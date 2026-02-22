Rešenje nije samo suplement, već i regulacija ishrane i rad na stresu

Da li ste znali da postoji progesteronska rezistencija? To znači da progesterona možda ima, ali ga telo ne koristi kako bi trebalo. Efekat je kao da ga nema. Zato rešenje nije samo suplement, već i regulacija ishrane, rad na stresu i podrška telu iznutra, kaže na svom Instagram nalogu diplomirani naturopata Jelena Pack.

- Progesteron je prirodni antistres hormon. On pomaže telu da izađe iz "bori se ili beži" režima, smiri nervni sistem, stabilizuje rad srca. On prirodno opada nakon 35. godine i zato su simptomi tada češći, međutim nemir, loš san i hormonski disbalans vrlo često ostaju neprepoznati. Neretko mi se javljaju žene koje kažu da su stalno umorne, napete, da loše spavaju ili da jednostavno osećaju da "nešto nije kako treba" - navodi naturopata.

Dominacija estrogena

Progesteron takođe nije samo ženski hormon, dodaje Jelena. On direktno utiče na rad srca, odnosno pomaže da se srce bolje kontrahuje, lakše se opusti i radi u ritmu, a ne "u haosu".

Progesteron pomaže da se srce bolje kontrahuje, lakše se opusti i radi u ritmu Foto: Shutterstock

- Nizak progesteron je čest kod žena koje su pod hroničnim stresom, preskaču obroke, imaju hormonski disbalans ili ulaze u menopauzu. Stres dodatno pogoršava stanje, jer podiže estrogen i smanjuje progesteron. Zato se javljaju anksioznost, preskakanje srca i umor bez razloga - navodi Jelena Pack i dodaje:

- Estrogen i progesteron moraju da budu u balansu. Kada estrogen dominira, što je danas čest slučaj, srce je "u ubrzanju". Raste rizik od lupanja srca i javlja se unutrašnji nemir. Telo vam već šalje signale - poručuje naturopata.