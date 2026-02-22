Slušaj vest

Da li ste znali da postoji progesteronska rezistencija? To znači da progesterona možda ima, ali ga telo ne koristi kako bi trebalo. Efekat je kao da ga nema. Zato rešenje nije samo suplement, već i regulacija ishrane, rad na stresu i podrška telu iznutra, kaže na svom Instagram nalogu diplomirani naturopata Jelena Pack.

- Progesteron je prirodni antistres hormon. On pomaže telu da izađe iz "bori se ili beži" režima, smiri nervni sistem, stabilizuje rad srca. On prirodno opada nakon 35. godine i zato su simptomi tada češći, međutim nemir, loš san i hormonski disbalans vrlo često ostaju neprepoznati. Neretko mi se javljaju žene koje kažu da su stalno umorne, napete, da loše spavaju ili da jednostavno osećaju da "nešto nije kako treba" - navodi naturopata.  

Dominacija estrogena 

Progesteron takođe nije samo ženski hormon, dodaje Jelena. On direktno utiče na rad srca, odnosno pomaže da se srce bolje kontrahuje, lakše se opusti i radi u ritmu, a ne "u haosu". 

test hormona shutterstock_2143884641.jpg
Progesteron pomaže da se srce bolje kontrahuje, lakše se opusti i radi u ritmu Foto: Shutterstock

- Nizak progesteron je čest kod žena koje su pod hroničnim stresom, preskaču obroke, imaju hormonski disbalans ili ulaze u menopauzuStres dodatno pogoršava stanje, jer podiže estrogen i smanjuje progesteron. Zato se javljaju anksioznost, preskakanje srca i umor bez razloga - navodi Jelena Pack i dodaje:

- Estrogen i progesteron moraju da budu u balansu. Kada estrogen dominira, što je danas čest slučaj, srce je "u ubrzanju". Raste rizik od lupanja srca i javlja se unutrašnji nemir. Telo vam već šalje signale - poručuje naturopata. 

Izvor: Instagram hormonska_veza/Zdravlje.kurir.rs

Hormonske promene u perimenopauzi i skokovi šećera: Kako ih držati pod kontrolom?

Ne propustiteZdravlje ženaBuđenje u 3 ujutru: Zašto se to češće događa ženama posle 55. godine?
nesanica-shutterstock-752401798.jpg
Zdravlje ženaNovi krvni test predviđa rizik od postporođajne depresije: Uočava promene još tokom trudnoće
Majka sa simptomima depresije drži bebu u naručju
Zdravlje ženaKako insulin oblikuje vašu plodnost? 5 uticaja koje ne smete zanemariti
Insulinska rezistencija dijagnoza ispisana na papiru uz foto prikaz ženkog reproduktivnog sistema
Zdravlje ženaHormonska terapija u menopauzi, da li su strahovi opravdani? Evo šta donose najnovije preporuke
Žena u menopauzi