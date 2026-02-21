Tek oko 20 do 25 odsto žena u Srbiji redovno odlazi na pregled

Naučnici u Velikoj Britaniji razvili su medicinski tampon koji bi mogao da otkrije najranije znakove raka jajnika analizom bioloških signala u vaginalnoj tečnosti, saopštili su istraživači.

Studija pod nazivom "Vajolet" uključuje oko 250 žena, među kojima su pacijentkinje kojima su već uklonjeni jajnici zbog dijagnostikovanog raka, kao i žene sa mutacijom gena BRCA koje se odlučuju za preventivnu operaciju, preneo je Skaj njuz.

U Srbiji se svake godine registruje oko 800 novih slučajeva raka jajnika. Iako je reč o ređem malignitetu, bolest se često otkriva u kasnijim fazama jer za sada ne postoji pouzdan skrining test za ranu detekciju. Rizik traje tokom čitavog života, ali je učestalost znatno veća kod žena starijih od 50 godina.

Prema podacima "Cancer Research UK", osobe sa BRCA mutacijom imaju veći rizik od razvoja nekoliko vrsta raka, uključujući rak jajnika, dojke, pankreasa i prostate.

Glavni istraživač studije Džema Longli istakla je da trenutno ne postoji program skrininga za rak jajnika i da kod žena sa BRCA mutacijom, koje imaju značajno povećan rizik, često se preporučuje preventivno uklanjanje jajnika nakon završetka rađanja, što dovodi do hirurške menopauze.

Ginekološki onkološki hirurg-konsultant Dejvid Konstejbl-Felps ocenio je da bi uspešan tampon bio "potpuna prekretnica za žene sa rakom jajnika", jer ta vrsta raka često ima nespecifične simptome i "tiho" se širi u ranim fazama.

Tampon je razvila biotehnološka kompanija "Dej", a istraživači planiraju šire ispitivanje ukoliko preliminarni rezultati pokažu efikasnost.