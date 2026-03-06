Period perimenopauze počinje nepravilnim ciklusima i završava se godinu dana nakon poslednje menstruacije

Slušaj vest

Perimenopauza je fiziološki period u životu žene koji počinje nepravilnostima menstrualnog ciklusa, a završava se godinu dana nakon poslednjeg menstrualnog krvarenja, kada počinje period menopauze.

- Period perimenopauze traje u proseku četiri godine i počinje najčešće u 46-47. godini života. Žene koje su imale dobru rezervu jajnika mogu ući u period perimenopauze nakon 46.-47. godine. Promene u hormonskom statusu imaju za posledicu simptome koji mogu imati široki dijapazon i individualne varijacije - kaže dr sci. med. Milan Milenković, ginekolog, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka na svom blogu.

U prvom stadijumu perimenopauze se dešava da menstruacija zakasni po nekoliko dana, dok se u drugom stadijumu menstrualno krvarenje javlja na 60 i više dana.

- Pored neregularnih menstruacija javlja se osećaj vrućine, lupanje srca, promena raspoloženja, poremećaj sna i suvoća vagine. Najčešće su simptomi izaženiji kad žena uđe u drugu fazu perimenopauze, ali postoje i individualne varijacije.

Simptomi perimenopauze * neredovne menstruacije * osećaj vrućine * lupanje srca * promena raspoloženja * poremećaj sna * suvoća vagine

Pored neregularnih menstruacija se javljaju osećaj vrućine, lupanje srca, promena raspoloženja, poremećaj sna i suvoća vagine Foto: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Hormonske promene

U osnovi simptoma je smanjeni nivo estrogena pošto je broj jajnih ćelija, to jest granuloza ćelija koje se nalaze oko jajnih ćelija i luče estrogen sve manji.

- Nivo folikolustimulirajućeg hormona (FSH) hipofize je povišen, pošto hipofiza pokušava da aktivira granuloza ćelije kojih je sve manje - i ne reaguju na stimulaciju. Prva promena koja se može otkriti analizom krvi je smanjeni nivo inhibina koji takođe ima za posledicu porast koncentracije FSH u krvi. Pad estradiola se javlja u kasnijoj fazi kada ovulacije izostaju sve češće ili ih nema. Kad dođe do potpunog izostanka menstruacije nivo estradiola je jako nizak. Takođe dolazi do pada koncentracije testosterona i sex hormone binding globulina (SHBG).

Estrogen ima ključnu ulogu u regulaciji menstrualnog ciklusa, očuvanju gustine kostiju, kao i u održavanju energije i raspoloženja. Foto: Shutterstock

Anti-milerov hormon

Anti-milerov hormon je hormon koji proizvode ćelije koje se nalaze oko jajnih ćelija u ranom stadijumu razvoja.

- Kako se vremenom broj jajnih ćelija smanjuje dolazi do pada nivoa anti-milerovog hormona. Nivo ovog hormona je niži kod gojaznih i žena koje koriste tablete za kontracepciju ili hormonsku supstituciju. Ne savetuje se rutinska analiza aniti-milerovog hormona u dijagnostici perimenopauze i menopauze.

Koji faktori utiču na nivo hormona u perimenopauzi?

Gojaznosti rasa utiču na nivo hormona.

- Gojazne žene imaju niži nivo FSH, luteinizirajućeg hormona (LH), estradilola i progesterona, kao I manju koncentraciju metabolizovanih materija tih hormona u urinu. FSH raste sporije dok se koncentracija estradiola smanjuje kod gojaznih žena. Takođe, žene poreklom iz Afrike i Južne Amerike imaju viši nivo FSH i niži nivo testosterona u odnosu na druge etničke grupe.

Simptomi perimenopauze mogu biti više izraženi kod žena gde menstrualni ciklus postanu neredovni pre 46-47. godine života.

Koji su simptomi perimenopauze?

Vazomotorni simptomi, to jest nagli i intenzivan osećaj vrućine naročito u predelu lica, vrata i grudnog koša su tipični za period perimenopauze.

- Pripisuju se padu nivoa estradiola, ali intenzitet simptoma ne korelira sa koncentracijom estradiola u krvi. Vazomotorne tegobe su izraženije sa rastom nivoa FSH u krvi. Izraženost simptoma zavisi od genetske predispozicije, fizičkih promena u telu, kao i od kulturološkog uticaja i očekivanja. Gojaznost, nikotin i alkohol su dodatni faktori rizika za izraženije tegobe. Vazomotorni simptomi mogu trajati 7-10 godina, i što se ranije jave u perimenopauzi, duže traju. 70-80% žena ima vazomotorne simptome u perimenopauzi. Rizik za kadiovaskularne bolesti je povišen kod žena koje imaju česte vazomotorne simptome.

Suvoća vagine i bolni seksulani odnosi se javljaju kod više od 50 % žena u menopauzi, ali se tegobe mogu javiti I u perimenopauzi.

- Ovi simptomi su posledica smanjene koncentracije elastina I kolagena u vagini, povišenog pH usled smanjene koncentracije estrogena. Urinarne infekcije su takođe češće u perimenopauzi.

Doktor ističe da oko 40% žena u perimenopauzi ima neki oblik seksualne disfunkcije, ali se to ne može pripisati samo hormonskim promena, već zavisi i od seksualne funkcije pre perimenopauze i partnerskog odnosa.

- Poremećaj snau vidu poteškoća da se zaspi, kao i ranog i buđenja u toku noći se često javlja kod žena u periodu perimenopauze. Oko 37% žena između 40. i 55. godine ima neki oblik poremećaja spavanja. Poremećaj sna je u direktnoj vezi sa vazomotornim simptomima i psihološkim stanjem, kao i sa stresom i stilom života. Koncentracija estrogena u krvi nije u direktnoj vezi sa težinom simptoma. Poremećaj sna ima tendenciju da se normalizuje u postmenopauzi. Potrebno je isključiti druge uzroke poremećaja spavanja koji mogu biti simptom depresivnih poremećaja ili sindroma nemirnih nogu - navodi dr Milenković.

Poremećaj sna u vidu poteškoća da se zaspi, kao i ranog i buđenja u toku noći se često javlja kod žena u periodu perimenopauze. Foto: Shutterstock

Psihičko stanje i raspoloženje u menopauzi su u tesnoj vezi sa načinom i kvalitetom života.

- Rizik za psihijatrijske poremećaje raste od 20% pre perimenopauze do 62% u ranom stadijumu perimenopauze. Depresivni poremećaji su dva do četiri puta veći u perimenpauzi u odnosu na prethodni period života.

Menstrualna krvarenja postaju neredovna u perimenopauzi.

- Najčešće se u početku interval između krvarenja skraćuje na manje od 21 dan, dok se kasnije taj period povećava na više od 35 dana. Oko 70% žena ima bar nekoliko krvarenja dužih od 10 dana. Svakako je važno isključiti druge uzroke krvarenja, kako maligne, tako i benigne.

Tretman simptoma perimenopauze

Simptomi perimenopauze se ublažavaju na isti način kao i u menopauzi.

- Izazov i za lekara i za pacijentkinju je kada početi sa terapijom. Svakako treba početi sa terapijom ukoliko su izražene tegobe koje remete svakodnevni život. Terapija može biti hormonska, na bazi estrogena i progesterona, ili simptomatska terapija koja u sebi nema hormone. Pre početka terapije treba analizirati rizik za bolesti srca i krvnih sudova. Žene koje već imaju neku kardiovaskularnu bolest, kao i žene koje su imale karcinom dojke nisu kandiidati za hormonsku terapiju.

Da li će ženi biti prepisana hormonska terapija u perimenopauzi zavisi od njenog zdravstvenog stanja Foto: Shutterstock

Ishrana bogata biljnim estrogenim se takođe koristi u terapiji, mada je efikasnost terapije značajno manja u odnosu na farmakološku hormonsku terapiju.

Prikaz slučaja (iskustvo pacijentkinje):

Dr Milenković objašnjava kako je perimenopauza uticala na jednu njegovu pacijentkinju i kako su rešeni problemi koje je imala.