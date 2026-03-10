Medicinski stručnjaci primećuju da se sve više slučajeva dijagnostikuje kod mlađih žena, često u njihovim dvadesetim, tridesetim i ranim četrdesetim godinama

Sve je više slučajeva raka dojke među mlađim ženama, a lekari upozoravaju da je prepoznavanje ranih znakova, poput kvržica, promena na bradavicama i naboranosti kože, presudno za rano otkrivanje.

Rak dojke se dugo povezivao isključivo sa ženama starijim od 50 godina. Međutim, medicinski stručnjaci primećuju da se sve više slučajeva dijagnostikuje kod mlađih žena, često u njihovim dvadesetim, tridesetim i ranim četrdesetim godinama. Uprkos većoj informisanosti, mnoge mlade žene i dalje zanemaruju rane simptome jer veruju da nisu u rizičnoj grupi.

Prema rečima dr Prite Redi, rana dijagnoza i preventivni pregledi su od presudnog značaja.

- Kada se rak dojke dijagnostikuje u ranoj fazi, rezultati lečenja su mnogo bolji.“ Pročitajte šta to konkretno znači za vas - rekla je doktorka.

Uprkos većoj informisanosti, mnoge mlade žene i dalje zanemaruju rane simptome jer veruju da nisu u rizičnoj grupi Foto: Shutterstock

Znaci upozorenja koje ne smete ignorisati

Evo zašto su rana svest i pravovremeni pregledi (skrining) od kritične važnosti:

Kvržica ili zadebljanje tkiva dojke

Jedan od najčešćih znakova je prisustvo kvržice u dojci ili ispod pazuha. Ove izrasline mogu biti blago bolne, ali često uopšte ne bole, zbog čega ih je teško primetiti. Stručnjaci naglašavaju da treba obratiti pažnju na bilo kakvo neobično zadebljanje ili novu kvržicu koja je na dodir drugačija od okolnog tkiva. Čak i najmanju promenu treba da pregleda lekar.

Promene u veličini ili obliku dojke

Drugi alarm je neobjašnjiva promena u veličini, obliku ili simetriji dojki. To može uključivati oticanje dela dojke, vidljivu razliku u obliku ili područje koje deluje punije nego obično. Pošto ove promene mogu nastati postepeno, neophodno je redovno obavljati samopreglede.

Promene na koži poput naboranosti ili crvenila

Rak dojke može uticati i na samu kožu. Obratite pažnju na crvenilo, naboranost (ulegnuća), boranje ili izgled kože poput „pomorandžine kore“. Ovakve promene su obično pokazatelji dubljih procesa i ne smeju se zanemarivati, naročito ako ne prolaze.

Obratite pažnju na crvenilo, naboranost (ulegnuća), boranje ili izgled kože poput „pomorandžine kore Foto: Shutterstock

Promene na bradavicama ili neuobičajen iscedak

Promene na samoj bradavici takođe mogu biti signal za uzbunu. Pratite da li dolazi do uvlačenja bradavica, stalnog bola u tom predelu ili iscedka koji se javlja bez pritiskanja (naročito ako je sukrvičav). Ovi simptomi ne moraju nužno značiti rak, ali ih lekar uvek mora proveriti.

Uporan bol u dojci koji se ne povlači

Bol u dojkama se obično povezuje sa hormonskim promenama, ali uporan bol ili bol koji nije povezan sa menstrualnim ciklusom zahteva dalju proveru. Lekari preporučuju da se ne ignoriše bol koji je lociran na jednom specifičnom mestu, naročito ako je praćen drugim simptomima.

Lekari preporučuju da se ne ignoriše bol koji je lociran na jednom specifičnom mestu, naročito ako je praćen drugim simptomima Foto: Shuttershtock

Zašto je rano otkrivanje raka dojke važno?

Postoji nekoliko ključnih razloga zašto je rana dijagnostika presudna:

Povećava uspeh lečenja: Što se ranije otkrije, lečenje je jednostavnije, a stopa preživljavanja znatno veća.

Što se ranije otkrije, lečenje je jednostavnije, a stopa preživljavanja znatno veća. Omogućava manje agresivne metode: Rana intervencija može pomoći da se izbegnu opsežne hirurške procedure, dugotrajni ciklusi hemoterapije ili zračenja.

Rana intervencija može pomoći da se izbegnu opsežne hirurške procedure, dugotrajni ciklusi hemoterapije ili zračenja. Sprečava širenje bolesti: Ranije otkrivanje sprečava da se bolest proširi na limfne čvorove ili druge organe, što vodi do mnogo boljih dugoročnih rezultata.

Ranije otkrivanje sprečava da se bolest proširi na limfne čvorove ili druge organe, što vodi do mnogo boljih dugoročnih rezultata. Podstiče bržu reakciju: Pravovremeno prepoznavanje simptoma ubrzava medicinski pregled i postavljanje dijagnoze.

Pravovremeno prepoznavanje simptoma ubrzava medicinski pregled i postavljanje dijagnoze. Jača svest o preventivi: Redovni samopregledi i klinički pregledi pomažu da se svaka nepravilnost uoči u početnom stadijumu.

Rak dojke se sve češće dijagnostikuje kod mlađih žena, zbog čega je poznavanje ranih znakova upozorenja neophodno. Stručnjaci poručuju da prepoznavanje neobičnih promena i pravovremeni odlazak lekaru mogu napraviti razliku koja spasava život.