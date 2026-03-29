Oko dve trećine žena ne prepoznaje umor, nesanicu i razdražljivost kao deo perimenopauze

Valunzi se najčešće povezuju sa perimenopauzom, ali novo istraživanje pokazuje da oni zapravo nisu ono što ženama najviše smeta u ovom periodu. Mnogo češće javljaju se simptomi koji se ređe dovode u vezu sa hormonskim promenama, zbog čega mnoge žene ne prepoznaju na vreme šta se dešava u njihovom organizmu.

Studija u kojoj je učestvovalo više od 17.000 žena iz 158 zemalja pokazala je da su iscrpljenost, razdražljivost i problemi sa snom među najčešćim tegobama, i to znatno češće od valunga. Rezultati su objavljeni u časopisu Menopause.

Perimenopauza označava godine koje prethode menopauzi, odnosno period pre nego što menstruacija potpuno izostane na godinu dana. Najčešće počinje sredinom četrdesetih, ali kod nekih žena može da se javi i ranije.

Istraživači iz Mayo Clinic i aplikacije Flo analizirali su podatke 17.494 žena. U grupi starijoj od 35 godina, čak 21 odsto učesnica bilo je u perimenopauzi, a među njima su se izdvojili simptomi koji se javljaju češće od valunga.

iscrpljenost (95%)

umor (93%)

razdražljivost (91%)

problemi sa spavanjem (89%)

depresivno raspoloženje (88%)

"moždana magla" (87%)

probavne tegobe (86%)

anksioznost (85%)

bolovi u mišićima i zglobovima (80%)

dobijanje na težini (79%)

Iza valunga, žene su često prijavljivale i glavobolje, promene na koži i kosi, kao i seksualne smetnje. Zanimljivo je da su slične tegobe prijavljivale i žene starije od 35 godina koje nisu smatrale da su u perimenopauzi.

Nesanica je visoko na lestvici najčešćih simptoma perimenopauze

Međutim, kada su mlađe ispitanice pitane šta smatraju tipičnim simptomima perimenopauze, najčešće su navodile upravo valunge. Tek oko dve trećine njih prepoznalo je umor, nesanicu i razdražljivost kao deo ovog perioda, što ukazuje na veliki jaz između očekivanja i stvarnog iskustva.

- Dugo se razgovor o menopauzi svodio gotovo isključivo na valunge. Međutim, perimenopauza utiče na mnoge sisteme u organizmu, uključujući mozak, metabolizam, san i raspoloženje - objašnjava dr Krisandra Šufelt iz Mayo Clinic.

Kako dodaje, kada žene ne prepoznaju simptome kao hormonske, dolazi do zbunjenosti i odlaganja pregleda, što može da utiče na kvalitet života.

Važnost prepoznavanja na vreme

Prepoznavanje perimenopauze često nije jednostavno, jer ne postoji jedan pouzdan test koji može da potvrdi ovu fazu. Hormoni se, naime, u ovom periodu značajno menjaju iz dana u dan.

Estrogen nije samo reproduktivni hormon – utiče na više telesnih sistema, posebno na regulaciju telesne temperature i kvalitet sna

- Ako ste u kasnim tridesetim ili četrdesetim i primećujete nove simptome, važno je da razgovarate sa lekarom. Nisu svi simptomi nužno posledica perimenopauze i važno je napraviti dobru procenu. Ako se potvrdi da simptomi jesu povezani sa perimenopauzom, postoje načini da se oni ublaže, pa nema potrebe da se kroz ovaj period prolazi bez podrške - objašnjava dr Meri Džejn Minkin, ginekolog i profesorka na Medicinskom fakultetu Univerziteta Jejl.