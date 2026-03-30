Važno je da prepoznate

Novi petominutni test mogao bi da skrati dijagnostiku endometrioze sa 6–8 godina na mnogo raniju fazu života

Za većinu žena koje imaju menstruaciju, bol i nelagodnost su uobičajeni deo ciklusa. Međutim, kod osoba sa endometriozom ti simptomi često mogu biti izraženi i iscrpljujući.

Endometrioza pogađa oko 190 miliona žena širom sveta. Nastaje kada tkivo slično sluzokoži materice (endometrijumu) počne da raste izvan materice, najčešće na jajnicima, jajovodima ili spoljašnjoj strani materice.

Tokom menstrualnog ciklusa, ovo tkivo se takođe zadebljava i razgrađuje, ali pošto se nalazi van materice, to dovodi do upale, bola, otoka i stvaranja ožiljaka.

Zbog toga što se često pogrešno smatra „običnim menstrualnim bolom“, endometrioza se teško prepoznaje. Stručnjaci izdvajaju sledeće znake koji mogu ukazivati na ovaj problem:

Bol koji ometa svakodnevni život

Blagi grčevi tokom menstruacije su očekivani. Materica je mišić koji se kontrahuje kako bi izbacio menstrualnu krv, što uzrokuje bol. Međutim, jak i onesposobljavajući bol nije uobičajen.

Važno je javiti se lekaru ako bol:

sprečava odlazak na posao ili u školu

remeti svakodnevne aktivnosti

Bol u karlici i van menstruacije

Kod endometrioze bol se ne javlja samo tokom ciklusa.

Može se pojaviti i:

tokom ovulacije

pri pražnjenju creva

tokom mokrenja

Ovaj bol često nije isti kao menstrualni grčevi – može biti:

probadajući

peckajući

pulsirajući

I može se širiti u stomak, leđa ili noge.

Bol tokom odnosa

Bol tokom seksualnog odnosa (medicinski: dispareunija) može imati više uzroka, ali može biti i znak endometrioze.

Važno je obratiti pažnju:

kakav je bol (oštar, tup, pulsirajući)

kada se javlja (pri penetraciji ili oko menstruacije)

Ako se bol ponavlja, ne treba ga ignorisati.

Neće sve osobe sa endometriozom imati problem sa plodnošću, ali rizik je povećan

Poteškoće sa začećem

Neplodnost se definiše kao nemogućnost začeća nakon 12 meseci redovnih nezaštićenih odnosa.

Endometrioza može otežati začeće jer:

utiče na kvalitet jajnih ćelija i embriona

oštećuje jajovode

menja sluzokožu materice

izaziva ožiljke i promene u karlici

Neće sve osobe sa endometriozom imati problem sa plodnošću, ali rizik je povećan. U nekim slučajevima, endometrioza se otkriva tek tokom laparoskopije kod neobjašnjene neplodnosti.

Zanimljivo je da simptomi mogu privremeno da se smanje tokom trudnoće zbog hormona progesterona, ali se često vraćaju nakon porođaja.

Ekstreman umor

Umor se ne smatra tipičnim simptomom, ali je čest kod osoba sa endometriozom.

Može biti posledica:

hroničnog bola

problema sa plodnošću

stresa i anksioznosti

lošeg sna

Neka istraživanja ukazuju da hronični umor može biti povezan sa endometriozom.

Kako se postavlja dijagnoza i leči endometrioza?

Najsigurniji način za potvrdu dijagnoze je laparoskopija – minimalno invazivna operacija kojom se pregledaju organi u stomaku i karlici.

Problem je što se dijagnoza često postavlja kasno – u proseku tek nakon više godina, kada bolest već može da napreduje.

Lečenje može uključivati:

hormonsku terapiju (kontraceptivne pilule, spirale)

lekove protiv bolova

hirurško uklanjanje promenjenog tkiva

u težim slučajevima, uklanjanje materice

Endometrioza se često „maskira“ kao uobičajen menstrualni bol, ali određeni simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji problem.

Važno je da se javite lekaru ako bol:

postaje jak

traje van menstruacije

ometa svakodnevni život

Svaka osoba ima drugačije iskustvo sa ovom bolešću, zato je važno pronaći terapiju koja najbolje odgovara uz konsultaciju sa stručnjakom.