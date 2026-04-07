Pad estrogena tokom perimenopauze smanjuje osećaj sitosti, što povećava glad i želju za hranom, ali pravilna ishrana i stil života mogu to ublažiti

Promene u apetitu tokom perimenopauze su prirodna nuspojava hormonskih oscilacija, ali mogu izazvati nelagodu i anksioznost, čineći ovaj period života posebno izazovnim za žene.

- Klasični simptomi poput vrućih talasa i noćnog znojenja mogu biti najpoznatiji, ali ovaj period života može doneti i druge neželjene efekte, poput promena u apetitu - kaže Rejčel Pesah-Polak, endokrinolog na NYU Langone Health i klinički profesor.

Šta je tačno perimenopauza?

Perimenopauza, jednostavno rečeno, je period koji prethodi menopauzi. Preciznije, perimenopauza je „period koji prethodi kraju menstrualnog ciklusa“, objašnjava Melisa Grouvs Acaro, stručnjak za zdravstvene probleme žena poput sindroma policističnih jajnika i perimenopauze. Iako se menopauza obično javlja oko 52. godine, vaše telo zapravo počinje da se priprema osam do deset godina ranije, jer vaši jajnici počinju da proizvode manje polnih hormona – estrogena i progesterona.

Simptomi perimenopauze se obično javljaju u sredini ili kasnim četrdesetim godinama, ali mogu početi već sredinom tridesetih ili čak sredinom pedesetih. Možda ćete primetiti da vam ciklusi u početku postaju kraći.

- Ako obično imate redovan ciklus od 28 dana, možda ćete primetiti da se promenio na svakih 26 ili 25 dana - kaže Acaro.

Perimenopauza pojačava glad, a šećeri i jednostavni ugljeni hidrati izazivaju nagle skokove šećera Foto: Shutterstock

Takođe možete iskusiti više bolova ili obilnije krvarenje – kao da ponovo prolazite kroz promene puberteta, samo obrnutim redosledom. Kako perimenopauza napreduje, ciklusi postaju nepredvidiviji. Primetićete ciklus od 28 dana, zatim ciklus od 15 dana, pa ciklus od 60 dana. Na kraju će vaše menstruacije početi da preskaču, a možete otkriti da su vam menstruacije razmaknute 60 ili čak 90 dana.

Kako perimenopauza utiče na apetit?

Zapamtite, perimenopauzu regulišu promenljivi nivoi estrogena i progesterona. Pošto estrogen prirodno deluje kao supresor apetita inhibiranjem signala gladi, upravo je ta hormonska promena odgovorna za promene apetita tokom perimenopauze, objašnjava dr Pesah-Polak.

- Estrogen normalno smanjuje glad, što vas tera da jedete manje, ali kako nivo estrogena opada, taj osećaj sitosti postaje manje intenzivan, što rezultira većom glađu, potencijalno većim unosom hrane i povećanom željom za jelom - kaže dr Pesah-Polak.

Konkretno, proizvodite više hormona gladi grelina (koji stimuliše glad) i postajete manje osetljivi na leptin, njegovu „suprotnost“, koji signalizira telu da ste siti. Insulin, koji pomaže u uravnoteženju nivoa šećera u krvi, je još jedan hormon na koji utiče pad estrogena. Tokom perimenopauze, ćelije postaju manje osetljive na njega (insulinska rezistencija), što može povećati šećer u krvi i dodatno povećati apetit.

Takođe možete žudeti za onim što dr Kathlin Džordan, glavna medicinska direktorica Midi Healtha, internistica i certificirana stručnjakinja za menopauzu, naziva „brzom energetskom hranom“ – bogatom šećerom i jednostavnim ugljenim hidratima, jer se brzo vare i povećavaju nivo šećera u krvi. Nažalost, ova hrana može pogoršati stvari: skokove šećera u krvi često prate padovi koji vas teraju da posegnete za više energije, stvarajući začarani krug.

Pad estrogena tokom perimenopauze smanjuje osećaj sitosti i pojačava apetit Foto: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Nije iznenađenje što žene koje prolaze kroz perimenopauzu često otkrivaju da su „gladnije i potencijalno dobijaju na težini“, kaže dr Pesah-Polak. Povećanje telesne težine može izgledati drugačije nego ranije: insulinska rezistencija može promeniti način na koji telo skladišti masti, pa se one više akumuliraju oko stomaka nego oko kukova i butina.

Pored ovih promena apetita, perimenopauza može izazvati i druge neželjene efekte koji dodatno povećavaju osećaj gladi, kaže dr Džordan.

Šta možete učiniti u vezi sa povećanom gladi tokom perimenopauze?

Ako pokušavate da upravljate promenama apetita izazvanim perimenopauzom (ili neželjenim efektima poput povećanja telesne težine), određene promene u ishrani i načinu života mogu vam pomoći.

- Ove male promene mogu vam pomoći da ostanete zdravi - kaže dr Džordan.

Strategije: Jedite više proteina: Obroci bogati proteinima, vlaknima i zdravim mastima mogu stabilizovati šećer u krvi i držati signale „niste baš siti“ pod kontrolom.

Ograničite ugljene hidrate: Minimimiziranje jednostavnih ugljenih hidrata i slatke hrane pomaže u obuzdavanju apetita.

Dovoljno spavajte: Loš san može izazvati želju za hranom koja pogoršava perimenopauzalnu glad.

Upravljajte stresom: Stres je poznati okidač za povećan unos hrane.

Povećajte fizičku aktivnost: Hodanje 15 minuta nakon obroka može izjednačiti nivo šećera u krvi i izbeći visoke i niske fluktuacije.

Uključite trening snage: Održavanje i izgradnja mišićne mase može ubrzati metabolizam i pomoći kod drugih simptoma perimenopauze.

Održavanje i izgradnja mišićne mase može ubrzati metabolizam i pomoći kod drugih simptoma perimenopauze Foto: Shuttetstock

Razgovarajte sa lekarom o mogućim intervencijama

Hormonska terapija zamene (HTZ), koja uglavnom nadoknađuje izgubljeni estrogen i progesteron, sve je popularniji tretman simptoma menopauze – i to s dobrim razlogom.

- Ovi tretmani povezani su sa poboljšanom osetljivošću na insulin i nivoima lipida, što pozitivno utiče na metabolizam i zdravstvene rizike kod mnogih žena - kaže dr Džordan.