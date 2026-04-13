Pojačana maljavost je jedan od najčešćih razloga zbog kojih se žene sa sindromompolicističnih jajnika javljaju ginekologu

Slušaj vest

Sindrom policističnih jajnika pogađa oko jednu od 10 žena u reproduktivnom periodu. Smatra se jednim od glavnih uzroka neredovnih menstruacija i čestim uzrokom neplodnosti. Žene sa policističnim jajnicima imaju i veći rizik od dugoročnih zdravstvenih problema.

Manje je poznato da ovaj sindrom može dovesti i do rasta dlačica na licu, što često izaziva ne samo fizičku nelagodnost, već i emocionalni stres.

Može li PCOS izazvati rast dlačica na licu?

Pre nego što objasnimo vezu, važno je razumeti šta je PCOS. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, to je čest hormonski poremećaj kod žena, kod kojeg povišen nivo androgena (tzv. „muških hormona“) dovodi do neredovnih ciklusa, problema sa ovulacijom, neplodnosti, akni i pojačane maljavosti.

Procene pokazuju da 10–13% žena u reproduktivnom dobu ima sindrom policističnih jajnika, a čak do 70% njih nije ni svesno da ima ovaj poremećaj.

Rast dlačica na licu kod žena naziva se hirzutizam. To je čest i često uznemirujući simptom policističnih jajnika. Iako može uticati na samopouzdanje, razumevanje uzroka pomaže da se problem uspešnije kontroliše.

Zašto dolazi do rasta dlačica kod PCOS-a? Povišen nivo androgena -

Kod ovog sindroma jajnici luče više androgena nego što je uobičajeno. Iako ih i žene prirodno imaju u malim količinama, njihov višak dovodi do promene strukture dlačica – fine i svetle postaju tamne, deblje i grublje. Najčešće se javljaju na bradi, iznad usne, vilici, grudima i stomaku. Insulinska rezistencija - Mnoge žene sa policističnim jajnicima imaju smanjenu osetljivost na insulin. Povišen nivo insulina dodatno podstiče stvaranje androgena, čime se simptomi poput maljavosti, akni i neredovnih menstruacija pogoršavaju.

Mnoge žene sa policističnim jajnicima imaju smanjenu osetljivost na insulin. Povišen nivo insulina dodatno podstiče stvaranje androgena, čime se simptomi poput maljavosti, akni i neredovnih menstruacija pogoršavaju. Genetika - Nasledni faktori utiču na to koliko su folikuli dlake osetljivi na hormone. Zato neke žene imaju izraženiji rast dlačica od drugih. Koliko je česta maljavost kod PCOS-a?

Pojačana maljavost je jedan od najčešćih razloga zbog kojih se žene sa policističnim jasjnicima javljaju ginekologu – često je i prvi vidljiv znak.

Procene pokazuju da: - 70–80% žena sa PCOS-om razvije hirzutizam - u opštoj populaciji ovaj problem pogađa oko 4–11% žena

- kod žena sa PCOS-om javlja se u čak 65–75% slučajeva

Iako može biti vrlo neprijatna, važno je naglasiti da je reč o medicinskom stanju, a ne o ličnom „nedostatku“.

Kako se leči maljavost kod PCOS-a?

Lečenje obično podrazumeva kombinaciju terapije, promena načina života i estetskih tretmana.

Medicinska terapija

Lekari mogu preporučiti hormonsku terapiju, poput kontraceptivnih pilula, koje regulišu hormone i smanjuju nivo androgena. U nekim slučajevima koriste se i lekovi koji blokiraju dejstvo androgena. Rezultati se obično vide nakon 3 do 6 meseci.

Promene načina života

Regulacija telesne težine je veoma važna, naročito kod žena sa viškom kilograma. Čak i gubitak od pet do deset odsto telesne mase može poboljšati hormonski balans. Zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost i kontrola stresa takođe pomažu u ublažavanju simptoma.

Kozmetički tretmani

Privremena rešenja uključuju depilaciju koncem ili voskom. Za dugotrajnije efekte koristi se lasersko uklanjanje dlačica, koje može značajno smanjiti njihov rast, ali zahteva više tretmana.

Važno je naglasiti da cilj lečenja nije samo uklanjanje dlačica, već rešavanje hormonskog disbalansa koji je uzrok problema.

Kada se javiti lekaru?

Ako primetite pojačan rast dlačica na licu ili telu, posebno uz neredovne menstruacije, akne ili probleme sa težinom, važno je da se obratite lekaru.

Sindrom policističnih jajnika je stanje koje može da se kontroliše, ali zahteva dugoročan pristup. Ne postoji brzo rešenje, ali kombinacija terapija daje najbolje rezultate. Podjednako je važno obratiti pažnju i na emocionalni aspekt ovog problema, jer podrška i razumevanje igraju veliku ulogu u celokupnom lečenju.