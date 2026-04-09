Endometrioza ili sindrom policističnih jajnika: Koje su ključne razlike u simptomima, dijagnostici i lečenju?
Zbunjuje vas razlika između endometrioze i sindroma policističnih jajnika (PCOS)? Iako oba stanja utiču na reproduktivno zdravlje žena, menstrualni ciklus i plodnost, među njima postoje važne razlike – u uzrocima, simptomima i lečenju.
Kako objašnjavaju ginekolozi, razumevanje tih razlika može pomoći da na vreme prepoznate problem i dobijete odgovarajuću terapiju.
Endometrioza i PCOS: uzroci i simptomi
Da biste lakše prepoznali o kom stanju je reč, važno je razumeti njihove osnovne uzroke i simptome.
Uzroci
- Endometrioza - Nastaje kada tkivo slično sluzokoži materice (endometrijumu) počne da raste van materice – najčešće na jajnicima, jajovodima ili u karlici. Ovo tkivo reaguje na hormon estrogen, što dovodi do upale i bola.
- PCOS (sindrom policističnih jajnika) - Reč je o hormonskom poremećaju koji karakteriše povišen nivo muških hormona (androgena), smanjena osetljivost na insulin (insulinska rezistencija) i neredovna ili izostala ovulacija.
Simptomi
Endometrioza:
- jak bol u donjem delu stomaka, naročito tokom menstruacije
- bol tokom odnosa
- bol pri pražnjenju creva ili mokrenju
- obilne i bolne menstruacije
- problemi sa začećem
Sindrom policističnih jajnika:
- neredovne ili izostale menstruacije
- gomilanje kilograma
- akne i masna koža
- pojačana maljavost na licu i telu (hirzutizam)
- proređivanje kose na temenu
- otežano začeće zbog izostanka ovulacije
Kako utiču na menstruaciju i plodnost?
Menstrualni ciklus
- Endometrioza: ciklusi su uglavnom redovni, ali veoma bolni i često obilni
- PCOS: menstruacije su neredovne, retke ili potpuno izostaju
Plodnost
- Endometrioza: može smanjiti plodnost zbog priraslica (ožiljaka), upale i oštećenja organa u karlici
- PCOS: utiče na plodnost jer često nema ovulacije
Jedno istraživanje pokazalo je i zanimljive razlike: žene sa PCOS-om obično su mlađe (oko 25 godina), dok se endometrioza češće dijagnostikuje kod starijih žena (oko 38 godina).
Kako se postavlja dijagnoza?
Endometrioza:
- ultrazvuk ili magnetna rezonanca
- laparoskopija (minimalno invazivna operacija) – najpouzdanija metoda
Sindrom policističnih jajnika:
- simptomi + analiza krvi + ultrazvuk
- postavlja se na osnovu tzv. Roterdamskih kriterijuma (neredovni ciklusi, povišeni androgeni i policistični jajnici)
Lečenje
Endometrioza:
- lekovi protiv bolova
- hormonska terapija
- operacija u težim slučajevima
Sindrom policističnih jajnika:
- promene načina života (ishrana, fizička aktivnost, regulacija telesne težine)
- hormonska terapija za regulaciju ciklusa
- lekovi za podsticanje ovulacije ako se planira trudnoća
Dugoročni rizici
Endometrioza:
- hroničan bol
- stvaranje ožiljnog tkiva
- retko, povećan rizik od malignih bolesti
Sindrom policističnih jajnika:
- dijabetes
- metabolički sindrom
- bolesti srca
- problemi sa sluzokožom materice
Zanimljivo je da naučnici ova dva stanja smatraju „suprotnostima“ u reproduktivnom sistemu, jer imaju različite biološke mehanizme.
Može li se endometrioza javiti posle menopauze?
Iako je retka, endometrioza se može javiti i nakon menopauze. Svaki novi simptom, poput bola u karlici ili krvarenja, treba ozbiljno shvatiti i proveriti kod lekara.
U nekim slučajevima, stanje koje je postojalo ranije može se ponovo aktivirati, posebno ako žena koristi hormonsku terapiju.
Da, moguće je imati oba stanja istovremeno, iako imaju različite uzroke.
Istraživanja pokazuju da se ova kombinacija javlja kod manjeg broja žena, ali kada postoji, povećava rizik od jakog hroničnog bola i neplodnosti. Zato je važno prepoznati oba problema i lečiti ih istovremeno.
Kada se javiti lekaru?
Obratite se ginekologu ako imate:
- bol u donjem delu stomaka
- krvarenje između menstruacija
- obilne menstruacije
- neredovne ili izostale cikluse
- bol tokom ili nakon odnosa
- poteškoće sa začećem
Glavna razlika je u simptomima:
- kod endometrioze dominira bol
- kod PCOS-a hormonski simptomi (neredovne menstruacije, akne, promene u rastu dlaka)
Iako oba stanja utiču na reproduktivno zdravlje, suštinski su različita: endometrioza podrazumeva rast tkiva van materice, dok je PCOS hormonski i metabolički poremećaj koji utiče na ovulaciju.
Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs
