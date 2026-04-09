Zbunjuje vas razlika između endometrioze i sindroma policističnih jajnika (PCOS)? Iako oba stanja utiču na reproduktivno zdravlje žena, menstrualni ciklus i plodnost, među njima postoje važne razlike – u uzrocima, simptomima i lečenju.

Kako objašnjavaju ginekolozi, razumevanje tih razlika može pomoći da na vreme prepoznate problem i dobijete odgovarajuću terapiju.

Endometrioza i PCOS: uzroci i simptomi

Da biste lakše prepoznali o kom stanju je reč, važno je razumeti njihove osnovne uzroke i simptome.

Uzroci

  • Endometrioza - Nastaje kada tkivo slično sluzokoži materice (endometrijumu) počne da raste van materice – najčešće na jajnicima, jajovodima ili u karlici. Ovo tkivo reaguje na hormon estrogen, što dovodi do upale i bola.
  • PCOS (sindrom policističnih jajnika) - Reč je o hormonskom poremećaju koji karakteriše povišen nivo muških hormona (androgena), smanjena osetljivost na insulin (insulinska rezistencija) i neredovna ili izostala ovulacija.
Endometrioza je stanje u kojem se tkivo slično sluzokoži materice javlja van materice, što izaziva bol i moguće smetnje sa plodnošću. Foto: H_Ko/Shutterstock

Simptomi

Endometrioza:

Sindrom policističnih jajnika:

  • neredovne ili izostale menstruacije
  • gomilanje kilograma
  • akne i masna koža
  • pojačana maljavost na licu i telu (hirzutizam)
  • proređivanje kose na temenu
  • otežano začeće zbog izostanka ovulacije
Kod policističnih jajnika menstruacije su neredovne, retke ili potpuno izostaju Foto: Shutterstock

Kako utiču na menstruaciju i plodnost?

Menstrualni ciklus

  • Endometrioza: ciklusi su uglavnom redovni, ali veoma bolni i često obilni
  • PCOS: menstruacije su neredovne, retke ili potpuno izostaju

Plodnost

  • Endometrioza: može smanjiti plodnost zbog priraslica (ožiljaka), upale i oštećenja organa u karlici
  • PCOS: utiče na plodnost jer često nema ovulacije

Jedno istraživanje pokazalo je i zanimljive razlike: žene sa PCOS-om obično su mlađe (oko 25 godina), dok se endometrioza češće dijagnostikuje kod starijih žena (oko 38 godina).

Kako se postavlja dijagnoza?

Endometrioza:

  • ultrazvuk ili magnetna rezonanca
  • laparoskopija (minimalno invazivna operacija) – najpouzdanija metoda

Sindrom policističnih jajnika:

  • simptomi + analiza krvi + ultrazvuk
  • postavlja se na osnovu tzv. Roterdamskih kriterijuma (neredovni ciklusi, povišeni androgeni i policistični jajnici)
Kod sindroma policističnih jajnika daje se hormonska terapija za regulaciju ciklusa Foto: Shutterstock

Lečenje

Endometrioza:

Sindrom policističnih jajnika:

  • promene načina života (ishrana, fizička aktivnost, regulacija telesne težine)
  • hormonska terapija za regulaciju ciklusa
  • lekovi za podsticanje ovulacije ako se planira trudnoća

Dugoročni rizici

Endometrioza:

Sindrom policističnih jajnika:

Zanimljivo je da naučnici ova dva stanja smatraju „suprotnostima“ u reproduktivnom sistemu, jer imaju različite biološke mehanizme.

Može li se endometrioza javiti posle menopauze?

Iako je retka, endometrioza se može javiti i nakon menopauze. Svaki novi simptom, poput bola u karlici ili krvarenja, treba ozbiljno shvatiti i proveriti kod lekara.

U nekim slučajevima, stanje koje je postojalo ranije može se ponovo aktivirati, posebno ako žena koristi hormonsku terapiju.

Da li endometrioza i PCOS mogu postojati zajedno?

Da, moguće je imati oba stanja istovremeno, iako imaju različite uzroke.

Istraživanja pokazuju da se ova kombinacija javlja kod manjeg broja žena, ali kada postoji, povećava rizik od jakog hroničnog bola i neplodnosti. Zato je važno prepoznati oba problema i lečiti ih istovremeno.

Važno je da se javite lekaru ako imate krvarenje između menstruacija, neredovne ili izostale cikluse, poteškoće sa začećem Foto: Shutterstock

Kada se javiti lekaru?

Obratite se ginekologu ako imate:

  • bol u donjem delu stomaka
  • krvarenje između menstruacija
  • obilne menstruacije
  • neredovne ili izostale cikluse
  • bol tokom ili nakon odnosa
  • poteškoće sa začećem

Glavna razlika je u simptomima:

  • kod endometrioze dominira bol
  • kod PCOS-a hormonski simptomi (neredovne menstruacije, akne, promene u rastu dlaka)

Iako oba stanja utiču na reproduktivno zdravlje, suštinski su različita: endometrioza podrazumeva rast tkiva van materice, dok je PCOS hormonski i metabolički poremećaj koji utiče na ovulaciju.

Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs

Pet znakova da menstrualni bol ukazuje na endometriozu: Ne ignorišite simptome - javite se lekaru
