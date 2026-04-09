Važno je da znate

Novi petominutni test mogao bi da skrati dijagnostiku endometrioze sa 6–8 godina na mnogo raniju fazu života

Zbunjuje vas razlika između endometrioze i sindroma policističnih jajnika (PCOS)? Iako oba stanja utiču na reproduktivno zdravlje žena, menstrualni ciklus i plodnost, među njima postoje važne razlike – u uzrocima, simptomima i lečenju.

Kako objašnjavaju ginekolozi, razumevanje tih razlika može pomoći da na vreme prepoznate problem i dobijete odgovarajuću terapiju.

Endometrioza i PCOS: uzroci i simptomi

Da biste lakše prepoznali o kom stanju je reč, važno je razumeti njihove osnovne uzroke i simptome.

Uzroci Endometrioza - Nastaje kada tkivo slično sluzokoži materice (endometrijumu) počne da raste van materice – najčešće na jajnicima, jajovodima ili u karlici. Ovo tkivo reaguje na hormon estrogen, što dovodi do upale i bola.

PCOS (sindrom policističnih jajnika) - Reč je o hormonskom poremećaju koji karakteriše povišen nivo muških hormona (androgena), smanjena osetljivost na insulin (insulinska rezistencija) i neredovna ili izostala ovulacija.

Endometrioza je stanje u kojem se tkivo slično sluzokoži materice javlja van materice, što izaziva bol i moguće smetnje sa plodnošću. Foto: H_Ko/Shutterstock

Simptomi

Endometrioza:

jak bol u donjem delu stomaka, naročito tokom menstruacije

bol tokom odnosa

bol pri pražnjenju creva ili mokrenju

obilne i bolne menstruacije

problemi sa začećem

Sindrom policističnih jajnika:

neredovne ili izostale menstruacije

gomilanje kilograma

akne i masna koža

pojačana maljavost na licu i telu (hirzutizam)

proređivanje kose na temenu

otežano začeće zbog izostanka ovulacije

Kod policističnih jajnika menstruacije su neredovne, retke ili potpuno izostaju Foto: Shutterstock

Kako utiču na menstruaciju i plodnost?

Menstrualni ciklus

Endometrioza: ciklusi su uglavnom redovni, ali veoma bolni i često obilni

PCOS: menstruacije su neredovne, retke ili potpuno izostaju

Plodnost

Endometrioza: može smanjiti plodnost zbog priraslica (ožiljaka), upale i oštećenja organa u karlici

PCOS: utiče na plodnost jer često nema ovulacije

Jedno istraživanje pokazalo je i zanimljive razlike: žene sa PCOS-om obično su mlađe (oko 25 godina), dok se endometrioza češće dijagnostikuje kod starijih žena (oko 38 godina).

Kako se postavlja dijagnoza?

Endometrioza:

ultrazvuk ili magnetna rezonanca

laparoskopija (minimalno invazivna operacija) – najpouzdanija metoda

Sindrom policističnih jajnika:



simptomi + analiza krvi + ultrazvuk

postavlja se na osnovu tzv. Roterdamskih kriterijuma (neredovni ciklusi, povišeni androgeni i policistični jajnici)

Kod sindroma policističnih jajnika daje se hormonska terapija za regulaciju ciklusa Foto: Shutterstock

Lečenje

Endometrioza:

lekovi protiv bolova

hormonska terapija

operacija u težim slučajevima

Sindrom policističnih jajnika:

promene načina života (ishrana, fizička aktivnost, regulacija telesne težine)

hormonska terapija za regulaciju ciklusa

lekovi za podsticanje ovulacije ako se planira trudnoća Dugoročni rizici

Endometrioza:

hroničan bol

stvaranje ožiljnog tkiva

retko, povećan rizik od malignih bolesti

Sindrom policističnih jajnika:

dijabetes

metabolički sindrom

bolesti srca

problemi sa sluzokožom materice

Zanimljivo je da naučnici ova dva stanja smatraju „suprotnostima“ u reproduktivnom sistemu, jer imaju različite biološke mehanizme.

Može li se endometrioza javiti posle menopauze?

Iako je retka, endometrioza se može javiti i nakon menopauze. Svaki novi simptom, poput bola u karlici ili krvarenja, treba ozbiljno shvatiti i proveriti kod lekara.

U nekim slučajevima, stanje koje je postojalo ranije može se ponovo aktivirati, posebno ako žena koristi hormonsku terapiju.

Da li endometrioza i PCOS mogu postojati zajedno? Da, moguće je imati oba stanja istovremeno, iako imaju različite uzroke. Istraživanja pokazuju da se ova kombinacija javlja kod manjeg broja žena, ali kada postoji, povećava rizik od jakog hroničnog bola i neplodnosti. Zato je važno prepoznati oba problema i lečiti ih istovremeno.

Važno je da se javite lekaru ako imate krvarenje između menstruacija, neredovne ili izostale cikluse, poteškoće sa začećem Foto: Shutterstock

Kada se javiti lekaru?

Obratite se ginekologu ako imate:

bol u donjem delu stomaka

krvarenje između menstruacija

obilne menstruacije

neredovne ili izostale cikluse

bol tokom ili nakon odnosa

poteškoće sa začećem Glavna razlika je u simptomima: kod endometrioze dominira bol

kod PCOS-a hormonski simptomi (neredovne menstruacije, akne, promene u rastu dlaka)

Iako oba stanja utiču na reproduktivno zdravlje, suštinski su različita: endometrioza podrazumeva rast tkiva van materice, dok je PCOS hormonski i metabolički poremećaj koji utiče na ovulaciju.