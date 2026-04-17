Slušaj vest

Mnoge žene kada čuju za ciste na jajnicima i rak jajnika i pretpostavljaju da su slični jer oba pogađaju jajnike. U stvarnosti, ova stanja se veoma razlikuju po težini, uzrocima i lečenju. Ciste na jajnicima su obično bezopasne i često se same rešavaju, dok je rak jajnika ozbiljno stanje koje zahteva blagovremenu medicinsku pomoć.

Razumevanje kako ova dva različita stanja mogu pomoći ženama da rano prepoznaju znake upozorenja i izbegnu nepotrebnu anksioznost zbog benignih problema.

Prema dr Šobhi Gupta, medicinskom direktoru, ginekologu, svest i blagovremena procena su najvažniji koraci u zaštiti zdravlja jajnika.

Foto: Shutterstock

Šta su ciste na jajnicima?

Ciste jajnika su kesice ispunjene tečnošću koje se formiraju na ili unutar jajnika. Veoma su česte, posebno kod žena reproduktivnog doba, i većina nije kancerogena. U mnogim slučajevima, ciste se razvijaju kao deo normalnog menstrualnog ciklusa i nestaju bez lečenja.

- Većina cista na jajnicima je deo normalnog menstrualnog ciklusa i rešava se sama od sebe bez ikakve intervencije. Žene često čak ni ne shvataju da ih imaju, osim ako se ne otkriju tokom rutinskog ultrazvuka - objašnjava dr Šobha Gupta.

Postoje različite vrste cista na jajnicima, ali funkcionalne ciste su najčešće. One se formiraju tokom ovulacije i obično se same smanjuju u roku od nekoliko nedelja ili meseci.

Poprečni presek studije objavljene u Međunarodnom časopisu za ginekologiju i akušerstvo ispitao je kako ciste jajnika utiču na zdravlje i svakodnevni život adolescentkinja. Istraživanje je obuhvatilo 417 adolescentkinja, podeljenih u grupe na osnovu toga da li su imale ciste na jajnicima ili su bile operisane zbog njih.

Studija je otkrila da su devojke sa cistama na jajnicima, posebno onim većim (5 cm ili više), prijavile više nelagodnosti, menstrualnih problema i primetan uticaj na kvalitet života u poređenju sa onima bez cista. Istraživači su takođe primetili da rana dijagnoza putem ultrazvuka pomaže u praćenju veličine ciste i odlučivanju da li je potrebno lečenje ili posmatranje.

Foto: Shutterstock

Uobičajeni simptomi cista jajnika

Mnoge ciste jajnika ne izazivaju primetne simptome. Međutim, kada se simptomi pojave, oni mogu uključivati:

Blagi bol ili nelagodnost u karlici

Nadimanje ili osećaj punoće u stomaku

Neredovni menstrualni ciklusi

Bol tokom ovulacije

Povremena nelagodnost tokom seksualnog odnosa

Simptomi su obično blagi i privremeni. Međutim, velike ili puknute ciste mogu izazvati iznenadan, jak bol i zahtevati hitnu medicinsku pomoć.

Šta je rak jajnika?

Rak jajnika nastaje kada abnormalne ćelije u jajniku počnu nekontrolisano da rastu. Za razliku od cista na jajnicima, kancerogene izrasline ne nestaju same od sebe i mogu se proširiti na druge delove tela ako se ne leče.

- Rak jajnika se često naziva 'tihim ubicom' jer su njegovi simptomi suptilni i lako se mogu zameniti sa uobičajenim problemima sa varenjem ili hormonima. Zato su svest i rano otkrivanje ključni - napominje dr Gupta.

Rak jajnika je češći kod žena u postmenopauzi, iako se može javiti u bilo kom životnom dobu. Rano otkrivanje značajno poboljšava ishode lečenja, ali dijagnoza može biti teška jer simptomi često oponašaju rutinske probleme sa varenjem ili urinarnim traktom.

Prema nedavnoj globalnoj analizi koju je 2026. godine objavila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njenog ogranka za istraživanje raka, Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), veliki deo slučajeva raka širom sveta, uključujući rak jajnika, povezan je sa faktorima rizika koji se mogu sprečiti.

Studija je analizirala podatke iz 185 zemalja i 36 vrsta raka i otkrila da je oko 37% novih slučajeva raka u 2022. godini povezano sa uzrocima koji se mogu sprečiti, kao što su upotreba duvana, nezdrava ishrana, gojaznost, konzumiranje alkohola i fizička neaktivnost.

Foto: Shutterstock

Uobičajeni simptomi raka jajnika

Simptomi raka jajnika su obično uporni i vremenom se pogoršavaju. To može uključivati:

Uporno nadimanje

Bol u karlici ili stomaku

Teškoće sa jelom ili brz osećaj sitosti

Često mokrenje

Neobjašnjiv gubitak težine

Umor ili slabost

Promene u crevnim navikama

Za razliku od simptoma ciste, simptomi raka traju nedeljama i postepeno postaju sve izraženiji.

Ključne razlike između cista jajnika i raka jajnika

Iako oba stanja utiču na jajnike, njihova priroda i ishod se značajno razlikuju. Dr Gupta naglašava:

- Kao kliničar, jedan od mojih najvećih izazova je razlikovanje između bezopasne ciste i nečeg ozbiljnijeg. Tu pravilna procena postaje ključna.

Studija iz 2024. objavljena u časopisu Journal of Ovarian Research istraživala je kako lekari mogu bolje razlikovati benigne ciste jajnika od raka jajnika koristeći snimanja i analize krvi. Istraživači su procenjivali kako kombinacija transvaginalnog ultrazvuka sa CA-125 testom krvi pomaže u proceni da li je promena na jajniku benigna ili maligna.

Ovo istraživanje pokazuje da je kombinacija snimanja i krvnih markera jedan od najpouzdanijih načina za razlikovanje cista i raka jajnika.

Foto: Shutterstock

Dijagnoza: kako lekari razlikuju?

Dijagnostikovanje cista i raka jajnika zahteva pažljivu procenu. Lekari počinju sa medicinskom istorijom i fizičkim pregledom, nakon čega slede dijagnostički testovi.

Uobičajeni alati:

Ultrazvuk

CA-125 test krvi

CT ili MRI snimanje

Biopsija ili operacija

- Kombinacija snimanja, analiza krvi i kliničke procene vodi nas ka tačnoj dijagnozi - ističe dr Gupta.

Pristupi lečenju

Lečenje zavisi od dijagnoze.

Ciste jajnika:

Praćenje i kontrolni ultrazvuk

Hormonska terapija

Minimalno invazivna operacija po potrebi

Foto: Shutterstock

Rak jajnika: Hirurgija

Hemoterapija

Ciljana terapija Kada treba posetiti lekara?

Obratite se lekaru ako imate:

Uporno nadimanje duže od nekoliko nedelja

Bol u karlici ili stomaku koji ne prolazi

Iznenadne promene apetita

Učestalo mokrenje bez infekcije

Neobjašnjiv gubitak težine

Jak ili iznenadan bol u karlici Preventivne mere Redovni ginekološki pregledi

Pravovremeno prijavljivanje simptoma

Zdrava telesna težina

Uravnotežena ishrana

Fizička aktivnost

Poznavanje porodične istorije

Žene sa porodičnom istorijom raka jajnika bi trebalo da razgovaraju sa lekarom o opcijama skrininga.