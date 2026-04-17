Slušaj vest

Uvođenje savremene ciljane terapije za žene sa rakom jajnika o trošku države predstavlja jednu od najznačajnijih promena u lečenju ove bolesti u Srbiji. Ono što je do juče bilo nedostižno, danas postaje realna mogućnost za pacijentkinje sa uznapredovalim oblikom bolesti i potvrđenim HRD statusom.

Kako objašnjava Gorica Đokić, predsednica Udruženja za borbu protiv raka jajnika „Progovori“, ova terapijska linija donosi konkretnu razliku u svakodnevnom životu obolelih žena.

- Ova ciljana terapija predstavlja nadu za pacijentkinje kojima je lečenje do sada bilo teško dostupno. Kod žena sa uznapredovalom bolešću i potvrđenim HRD statusom ona može da doprinese dužim remisijama, odnosno da uspori napredovanje bolesti, što znači manje hospitalizacija i bolji kvalitet života - kaže Đokić.

Kod žena sa uznapredovalom bolešću i potvrđenim HRD statusom ova terapija može da uspor napredovanje bolesti

Ona ističe da za onkološke pacijente vreme ima posebnu težinu, jer svaki period bez pogoršanja bolesti donosi više od medicinskog rezultata.

- Svaka dodatna nedelja, mesec ili dan bez progresije bolesti zapravo znači produžetak života. To za pacijentkinju znači više vremena sa porodicom, više snage za svakodnevne aktivnosti i više prostora za život izvan bolesti. Zahvalila bih se zdravstvenim vlastima što su prepoznale značaj ove ciljane terapije, jer je od izuzetne važnosti da svi zajedno sarađujemo - naglašava ona.

Ključna uloga HRD testiranja

Da bi ova terapija bila dostupna, neophodno je utvrditi HRD status tumora, što se radi posebnim molekularnim testiranjem. Upravo taj nalaz igra ključnu ulogu u izboru terapije.

- Na osnovu HRD statusa određuje se dalji tok lečenja. Ova testiranja danas su sastavni deo savremenog pristupa, jer omogućavaju da se preciznije sagledaju biološke karakteristike tumora i da se terapija prilagodi svakoj pacijentkinji - objašnjava Đokić.

Kako dodaje, HRD pozitivan nalaz ukazuje na to da tumor nema sposobnost da popravi oštećenja DNK, a savremena terapija koristi upravo tu slabost.

- Upravo na tom principu deluje i ova nova terapija – koristi slabost tumora kako bi usporila bolest - kaže ona.

Bolest koja se otkriva kasno

Rak jajnika nije među najčešćim malignitetima, ali spada u najsmrtonosnije ginekološke karcinome, pre svega zbog toga što se najčešće otkriva u uznapredovalim stadijumima.

V- Više od 70 odsto pacijentkinja u trenutku dijagnoze već je u trećem ili četvrtom stadijumu bolesti. Zato je važno da se stalno govori o značaju redovnih ginekoloških pregleda, ali i o simptomima koji mogu da ukažu na ovu bolest - upozorava Đokić.

Važno da se stalno govori o značaju redovnih ginekoloških pregleda, ali i o simptomima koji mogu da ukažu na ovu bolest

Više od terapije – osećaj sigurnosti

Uvođenje ove terapije, koja je u skladu sa najnovijim svetskim i evropskim smernicama, ne znači samo promenu u protokolu lečenja, već i važan pomak u kvalitetu života pacijentkinja.

- Za onkološkog pacijenta najvažnije je da ima terapiju. Ovo predstavlja realnu šansu da se ženama sa ovako teškom bolešću produži život i omogući kvalitetnije svakodnevno funkcionisanje - kaže Đokić.

Udruženje „Progovori“, dodaje, nastavlja da pruža podršku ženama – od prvih informacija o bolesti do snalaženja kroz proces lečenja.

- Naš cilj je da svaka žena dobije prave informacije i podršku, ali i da zajedno nastavimo borbu za dostupnost savremenih terapija - poručuje ona.

Šta znači HRD-pozitivan rak jajnika? Kod HRD-pozitivnih tumora postoji "kvar" u mehanizmu kojim ćelije popravljaju oštećenja DNK. Taj mehanizam se naziva homologna rekombinacija. Kada taj sistem ne radi kako treba: - DNK oštećenja se gomilaju

- ćelije postaju nestabilne

- tumor lakše nastaje i napreduje Kako to nastaje? Najčešće je povezano sa mutacijama u genima BRCA1 i BRCA2. Ali HRD može postojati i bez ovih mutacija — postoje i drugi poremećaji u sistemu popravke DNK.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.