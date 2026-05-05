Ultrazvučni nalaz je samo deo slike, hormoni i ciklus daju potpuniji uvid

Izraz "mali jajnici" često izaziva nelagodu kada se pojavi u nalazu ultrazvuka, ali sam po sebi ne mora da znači problem. Veličina jajnika samo je jedan deo šire slike, jer ovi organi imaju ključnu ulogu u stvaranju jajnih ćelija i hormona poput estrogena i progesterona. Upravo zato mnoge žene ovu informaciju odmah povezuju sa plodnošću, iako lekari uvek uzimaju u obzir više faktora pre nego što donesu zaključak.

- Veličina jajnika može da posluži kao smernica za procenu njihove funkcije, ali sama po sebi nije presudna. Postoje žene koje imaju manje jajnike, a potpuno uredne hormone i redovne cikluse - objašnjava ginekolog dr Gajatri Kartik Nageš.

Jajnici proizvode jajne ćelije i hormone koji regulišu menstrualni ciklus i utiču na čitav organizam, pa je razumljivo što svako odstupanje na snimku pokreće pitanja. Ipak, istraživanja pokazuju da veza između veličine i funkcije postoji, ali nije apsolutna. Jedna studija objavljena u Obstetrics and Gynaecology International ukazuje na to da manji volumen jajnika često znači i manji broj folikula, odnosno rezervi jajnih ćelija. Jajnici veličine oko tri centimetra ili manji mogu imati znatno smanjen broj folikula, što se obično viđa u periodu blizu menopauze.

Kada veličina zaista postaje važna

Iako mali jajnici ne moraju da budu razlog za brigu, postoje situacije kada zahtevaju dodatnu pažnju. To je najčešće kada postoje problemi sa plodnošću, neredovni ciklusi ili hormonski disbalans.

- Manji jajnici mogu da se jave kod smanjene ovarijalne rezerve, sa godinama, ali i kod određenih hormonskih poremećaja koji utiču na rad jajnika, poput prevremene insuficijencije jajnika ili poremećaja rada hipofize - objašnjava dr Nageš.

Smanjena ovarijalna rezerva u reproduktivnom dobu znači da jajnici imaju manje jajnih ćelija nego što je očekivano za uzrast žene. To može da utiče na šanse za začeće, ali ne znači automatski neplodnost.

- Godine takođe igraju važnu ulogu. Kako žena stari, jajnici se prirodno smanjuju, što je deo normalnog procesa. Kod mlađih žena, međutim, izrazito mali jajnici su signal da je potrebno dodatno ispitivanje - napominje doktorka.

Šta uraditi ako nalaz pokaže male jajnike

Ako je žena mlađa i planira trudnoću, savet je da se obrati ginekologu i uradi dodatne analize, pre svega određivanje AMH hormona, koji daje precizniju sliku o rezervi jajnih ćelija.

AMH hormon pokazuje koliko jajnih ćelija žena ima na raspolaganju, odnosno kolika je ovarijalna rezerva Foto: Shutterstock