DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Na osnovu dostupnih dokaza, magnezijum i kreatin imaju najviše potencijalnih koristi u menopauzi, ali nijedan suplement nije zamena za zdrav način života

Slušaj vest

Društvene mreže preplavljene su savetima i suplementima za menopauzu, od preparata za bolji san do kapsula koje obećavaju hormonsku ravnotežu. Među najpopularnijima su magnezijum, kreatin i kolagen, ali stručnjaci upozoravaju da nisu svi jednako potkrepljeni naučnim dokazima.

Tokom perimenopauze i menopauze pad nivoa estrogena može izazvati talase vrućine, nesanicu, anksioznost, moždanu maglu, bolove u zglobovima i gubitak mišićne mase. Iako hormonska terapija ostaje najefikasniji tretman, mnoge žene traže alternativna rešenja.

Koristi magnezijuma u menopauzi

Magnezijum se pokazao kao jedan od korisnijih suplemenata jer učestvuje u više od 300 metaboličkih procesa u organizmu. Istraživanja pokazuju da može pomoći kod problema sa spavanjem i ublažiti simptome anksioznosti, posebno kod osoba sa niskim nivoom magnezijuma. Takođe doprinosi zdravlju kostiju i može biti koristan ženama koje imaju povećan rizik od osteoporoze nakon menopauze.

Međutim, magnezijum nije pokazao značajan efekat na talase vrućine, promene težine ili probleme sa koncentracijom. Stručnjaci ističu i da je važan oblik suplementa – citrat i glicinat se bolje apsorbuju od magnezijum oksida. Visoke doze mogu izazvati dijareju i uticati na srce i nervni sistem, pa osobe sa oboljenjima bubrega treba da budu oprezne.

Magnezijum se pokazao kao jedan od korisnijih suplemenata jer učestvuje u više od 300 metaboličkih procesa u organizmu Foto: Shutterstock

Bolji san u perimenopauzi uz pomoć kreatina

Kreatin je još jedan suplement koji pokazuje obećavajuće rezultate. Jedna studija pokazala je da žene u perimenopauzi koje su uzimale kreatin imaju veću snagu mišića i bolji kvalitet sna. Postoje i naznake da kreatin može pomoći pamćenju, fokusu i raspoloženju, posebno tokom hormonskih promena.

Neka istraživanja ukazuju i da kreatin u kombinaciji sa antidepresivima može ubrzati poboljšanje simptoma depresije kod žena. Ipak, stručnjaci naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja, naročito kod žena u postmenopauzi.

Podrška kostima i zglobovima

Kolagen se najčešće koristi za zdravlje kože, kostiju i zglobova. Studije pokazuju da može doprineti povećanju gustine kostiju i smanjenju ukočenosti zglobova kod žena u postmenopauzi. Problem je što se proizvodi međusobno dosta razlikuju, pa nije lako proceniti koliko su efikasni.

Stručnjaci zaključuju da magnezijum i kreatin trenutno imaju najviše dokaza u svoju korist, ali nijedan suplement nije čudesno rešenje. Zdrav način života – redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena ishrana i smanjenje stresa i dalje ostaje najvažniji saveznik tokom menopauze.

Kolagen se najčešće koristi za zdravlje kože, kostiju i zglobova Foto: Shutterstock

Iako suplementi mogu delovati osnažujuće, dok se ne pojave jači dokazi koji potkrepljuju njihove koristi, zdrav način života ostaje najbolji, na dokazima zasnovan način za prevazilaženje perimenopauze i menopauze. Redovna vežba (posebno trening snage), dobre navike spavanja, uravnotežena ishrana, ograničavanje alkohola i upravljanje stresom podržavaju blagostanje u menopauzi.