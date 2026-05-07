Koji suplementi zaista pomažu u menopauzi? Stručnjak izdvojio dva najmoćnija
Društvene mreže preplavljene su savetima i suplementima za menopauzu, od preparata za bolji san do kapsula koje obećavaju hormonsku ravnotežu. Među najpopularnijima su magnezijum, kreatin i kolagen, ali stručnjaci upozoravaju da nisu svi jednako potkrepljeni naučnim dokazima.
Tokom perimenopauze i menopauze pad nivoa estrogena može izazvati talase vrućine, nesanicu, anksioznost, moždanu maglu, bolove u zglobovima i gubitak mišićne mase. Iako hormonska terapija ostaje najefikasniji tretman, mnoge žene traže alternativna rešenja.
Koristi magnezijuma u menopauzi
Magnezijum se pokazao kao jedan od korisnijih suplemenata jer učestvuje u više od 300 metaboličkih procesa u organizmu. Istraživanja pokazuju da može pomoći kod problema sa spavanjem i ublažiti simptome anksioznosti, posebno kod osoba sa niskim nivoom magnezijuma. Takođe doprinosi zdravlju kostiju i može biti koristan ženama koje imaju povećan rizik od osteoporoze nakon menopauze.
Međutim, magnezijum nije pokazao značajan efekat na talase vrućine, promene težine ili probleme sa koncentracijom. Stručnjaci ističu i da je važan oblik suplementa – citrat i glicinat se bolje apsorbuju od magnezijum oksida. Visoke doze mogu izazvati dijareju i uticati na srce i nervni sistem, pa osobe sa oboljenjima bubrega treba da budu oprezne.
Bolji san u perimenopauzi uz pomoć kreatina
Kreatin je još jedan suplement koji pokazuje obećavajuće rezultate. Jedna studija pokazala je da žene u perimenopauzi koje su uzimale kreatin imaju veću snagu mišića i bolji kvalitet sna. Postoje i naznake da kreatin može pomoći pamćenju, fokusu i raspoloženju, posebno tokom hormonskih promena.
Neka istraživanja ukazuju i da kreatin u kombinaciji sa antidepresivima može ubrzati poboljšanje simptoma depresije kod žena. Ipak, stručnjaci naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja, naročito kod žena u postmenopauzi.
Podrška kostima i zglobovima
Kolagen se najčešće koristi za zdravlje kože, kostiju i zglobova. Studije pokazuju da može doprineti povećanju gustine kostiju i smanjenju ukočenosti zglobova kod žena u postmenopauzi. Problem je što se proizvodi međusobno dosta razlikuju, pa nije lako proceniti koliko su efikasni.
Stručnjaci zaključuju da magnezijum i kreatin trenutno imaju najviše dokaza u svoju korist, ali nijedan suplement nije čudesno rešenje. Zdrav način života – redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena ishrana i smanjenje stresa i dalje ostaje najvažniji saveznik tokom menopauze.
Iako suplementi mogu delovati osnažujuće, dok se ne pojave jači dokazi koji potkrepljuju njihove koristi, zdrav način života ostaje najbolji, na dokazima zasnovan način za prevazilaženje perimenopauze i menopauze. Redovna vežba (posebno trening snage), dobre navike spavanja, uravnotežena ishrana, ograničavanje alkohola i upravljanje stresom podržavaju blagostanje u menopauzi.
Izvor: sciencealert.com/Zdravlje.Kurir.rs
