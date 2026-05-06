Kontraceptivne pilule često su tema brojnih dilema, ali stručnjaci objašnjavaju kako one zaista deluju na reproduktivno zdravlje

Briga da dugogodišnje uzimanje kontraceptivnih pilula može uticati na šanse za trudnoću veoma je česta među ženama. Ipak, savremeni medicinski dokazi ne potvrđuju da pilule izazivaju dugoročnu neplodnost.

Ono što one rade jeste da privremeno pauziraju ovulaciju, a u većini slučajeva, plodnost se brzo vraća nakon prestanka uzimanja. Za portal OnlyMyHealth, dvojica specijalista za plodnost objašnjavaju šta je naučno utemeljeno, a šta su mitovi.

Kako deluju kontraceptivne pilule?

Da biste razumeli da li pilula utiče na plodnost, prvo je korisno razumeti šta ona radi u telu.

- Kontraceptivne pilule su u osnovi ili kombinacija hormona poput estrogena i progesterona, ili pilule koje sadrže samo progesteron - objašnjava dr Ančal Agarval, direktorka za plodnost u Nju Delhiju.

To su hormoni koji se prirodno proizvode tokom menstrualnog ciklusa i pomažu u regulisanju ovulacije. Kada ih unosimo spolja u vidu pilula, dolazi do porasta njihovog nivoa u krvi, a hipotalamus i hipofiza, žlezde koje luče hormone, prepoznaju taj porast i prestaju da stimulišu jajnike, što dovodi do privremene obustave ovulacije.

Da li kontraceptivne pilule izazivaju neplodnost?

Trenutni dokazi dosledno pokazuju da upotreba oralnih kontraceptivnih pilula ne izaziva dugoročnu neplodnost.

- Većina žena će ponovo ovulirati u roku od jednog do tri meseca. Neke mogu zatrudneti već u prvom ciklusu nakon prestanka uzimanja pilula - kaže dr Ritu Hinduja klinički direktor i viši specijalista za plodnost u Mumbaju.

Prema Američkom društvu za reproduktivnu medicinu, pilula ne izaziva neplodnost i čak se koristi u tretmanima plodnosti za planiranje ciklusa vantelesne oplodnje i pripremu organizma.

Može privremeno smanjiti pokazatelje ovarijalne rezerve poput AMH i broja antralnih folikula, ali se oni vraćaju nakon prestanka upotrebe, obično u roku od nekoliko meseci.

Zašto neke žene imaju poteškoća sa začećem nakon prestanka uzimanja pilula

Važno je napraviti razliku, u nekim slučajevima pilula je samo prikrivala osnovni problem koji zapravo utiče na plodnost.

- Neki pacijenti mogu misliti da je pilula izazvala neplodnost, ali zapravo može biti reč o osnovnom stanju koje pilula maskira, poput sindroma policističnih jajnika, smanjene ovarijalne rezerve ili endometrioze - objašnjava dr Hinduja.

Stanja kao što su sindrom policističnih jajnika, endometrioza, neredovni ciklusi i ciste na jajnicima mogu uticati na mogućnost začeća i često su razlog zašto se pilule uopšte prepisuju.

- Kašnjenje u začeću nije posledica pilula, već osnovne bolesti koja utiče na plodnost pacijentkinje - objašnjava dr Agarval.

Kada lekari zapravo koriste pilulu u lečenju

Zanimljivo je da se pilule ponekad koriste kao deo terapije neplodnosti. Dr Hinduja navodi da se mogu koristiti za usklađivanje ciklusa tokom vantelesne oplodnje ili za smanjenje cista pre početka lečenja.

- Oralne kontraceptivne pilule su veoma korisne kod stanja kao što su sindrom policističnih jajnika, ciste na jajnicima, endometrioza i neredovni ciklusi. One pomažu u vraćanju hormonske ravnoteže - ističe dr Agarval.