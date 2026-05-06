Slušaj vest

Novo istraživanje pokazuje da su mnoge žene zbunjene oko toga kada treba da počnu sa mamografskim pregledima.

Istraživanje je otkrilo da 44% žena veruje da bi skrining trebalo da počne sa 50 godina. To je u suprotnosti sa preporukama većine medicinskih organizacija, koje savetuju početak pregleda već sa 40 godina.

Pitanje: kada bi trebalo uraditi prvi mamogram radi skrininga raka dojke?

Danas se mnogi medicinski stručnjaci slažu da je 40. godina okvirno pravilo — ali pacijentkinje to često ne znaju. U nedavnom istraživanju, 44% žena reklo je da misli da mamografija treba da počne sa 50 godina.

Zbunjenost je razumljiva, jer se smernice stalno menjaju i ponekad su kontradiktorne. Ali, s obzirom na to da broj dijagnoza raka dojke raste među mlađim ženama, ključno je da se prave informacije prošire.

- Taj jaz u razumevanju može dovesti do kasnijeg otkrivanja, a rano otkrivanje je jedno od naših najvažnijih oruđa - rekla je dr Alyssa Cubbison, radiolog specijalizovan za dojke.

Kada zapravo treba početi sa mamografijom?

- Većina smernica preporučuje početak mamografije sa 40 godina - rekla je dr January Lopez, medicinska direktorka za snimanje dojki u Kaliforniji. To je stav i Radne grupe za preventivne usluge SAD, Američkog udruženja ginekologa i akušera, Američkog koledža za radiologiju i Društva za snimanje dojki.

Ali tu nastaje konfuzija — čak se ni stručnjaci u potpunosti ne slažu.

Na primer, Američko udruženje za borbu protiv raka preporučuje početak najkasnije sa 45 godina. Američki koledž lekara predlaže još kasniji početak, navodeći da mnoge žene mogu da sačekaju do 50. godine. Postoji i rasprava o tome da li pregled treba raditi svake godine ili svake druge.

Važno je napomenuti i da se preporuke razlikuju od osobe do osobe. Žene sa visokim rizikom od raka dojke — zbog porodične istorije ili genetskih mutacija — mogu dobiti preporuku da počnu ranije nego žene sa prosečnim rizikom.

Zbog svega toga, preporuka je da već oko 25. godine razgovarate sa lekarom kako biste procenili lični rizik i napravili plan pregleda.

Mnoge žene dobiju poziv da se vrate nakon mamografije zbog mogućih promena koje se uoče na snimku Foto: Shutterstock

Zašto su žene i dalje zbunjene?

Teško je kriviti bilo koga za konfuziju, jer postoji mnogo različitih preporuka — a smernice se vremenom menjaju. Na primer, Radna grupa za preventivne usluge SAD tek je 2024. počela da preporučuje početak mamografije sa 40 godina.

Promene uvek unose zabunu — ali postoje čvrsti podaci koji podržavaju ovu odluku. Mnoge vrste raka sve češće pogađaju osobe mlađe od 50 godina, uključujući i rak dojke. Zapravo, to je jedan od najčešćih karcinoma kod mlađih odraslih.

Samo 2022. godine, više od 27.000 žena mlađih od 45 godina u SAD dobilo je ovu dijagnozu.

Rak se generalno lakše leči kada se otkrije ranije, što naglašava važnost pravovremenog skrininga.

- Čekanje do 50. znači propuštanje perioda u kojem rano otkrivanje može značajno uticati na ishod lečenja - istakla je dr Lopez.

Najčešći razlozi zbog kojih žene odlažu mamografiju

Zbunjenost oko termina nije jedini razlog. Istraživanje je pokazalo i druge prepreke:

Briga o troškovima

Gotovo 30% ispitanica navelo je finansijske razloge. Dobra vest je da većina osiguranja pokriva mamografiju od 40. godine.

Strah od bola

Oko 26% žena brine zbog neprijatnosti tokom pregleda. Iako nije potpuno bezbolan, pritisak traje kratko, a nelagodnost se može ublažiti, na primer uzimanjem lekova protiv bolova pre pregleda i izbegavanjem termina kada su dojke osetljivije.

Uverenje da bez simptoma nema potrebe

Čak 25% žena smatra da im pregled nije potreban ako nemaju simptome, dok 26% misli da su premlade.

Realnost je drugačija:

- Oko 75% žena kojima dijagnostikujem rak dojke ne spada u rizičnu grupu, što znači da se bolest često ne najavljuje simptomima ili porodičnom istorijom - kaže dr Lopez.

Strah od zračenja

Mamografija uključuje malu dozu zračenja, što brine 21% žena.Međutim, ta doza je niska — približno kao izloženost tokom 26 dana normalnog života — a koristi pregleda nadmašuju rizike.

Ako niste sigurni da li, kada i koliko često bi trebalo da radite mamografiju, razgovarajte sa svojim lekarom Foto: Thinkstock

Šta uraditi ako niste sigurni?

Snalaženje među svim preporukama može biti preopterećujuće, posebno jer ne postoji univerzalno pravilo za sve.

Ako niste sigurni da li, kada i koliko često bi trebalo da radite mamografiju, razgovarajte sa svojim lekarom. On može proceniti vaše opšte zdravstveno stanje, porodičnu istoriju i genetske faktore i pomoći vam da napravite plan koji je pravi za vas.