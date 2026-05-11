Čak 44 odsto žena sa postporođajnom hipertenzijom kasnije je razvilo neki oblik srčanih ili vaskularnih oboljenja

Slušaj vest

Postporođajna hipertenzija je stanje u kome se visok krvni pritisak javlja ili zadržava nakon porođaja. Ukoliko se ne drži pod kontrolom, može da dovede do postporođajne preeklampsije, ozbiljnog stanja koje povećava rizik od moždanog udara, konvulzija i oštećenja organa.

Istraživači su otkrili da su žene koje su neposredno posle porođaja morale da uzimaju lekove za snižavanje pritiska imale znatno veću verovatnoću da kasnije razviju kardiovaskularne bolesti. Prema rezultatima studija, oko 44 odsto njih kasnije je razvilo neki oblik srčanih ili vaskularnih oboljenja.

Žene koje su neposredno posle porođaja morale da uzimaju lekove za snižavanje pritiska imale znatno veću verovatnoću da kasnije razviju kardiovaskularne bolesti Foto: Shutterstock

Naučnici podsećaju da su poremećaji povezani sa visokim pritiskom u trudnoći, poput gestacione hipertenzije i preeklampsije, već ranije povezani sa povećanim rizikom od hronično povišenog pritiska, moždanog udara i koronarne bolesti.

Trudnoća kao test za srce i krvne sudove

Objašnjenje leži u tome što se trudnoća danas sve češće posmatra kao svojevrsni "test opterećenja" za srce i krvne sudove. Kada žena razvije hipertenziju tokom ili nakon trudnoće, to može da ukaže na već postojeću osetljivost krvnih sudova ili metaboličke poremećaje koji ostaju prisutni i posle porođaja.