Zamrzavanje jajnih ćelija ženama pruža veću slobodu i sigurnost u planiranju porodice, bez obzira da li ih ikada iskoriste

Slušaj vest

Zamrzavanje jajnih ćelija je tiho postalo jedna od najtransformativnijih opcija u reproduktivnoj medicini. Ono ženama daje nešto što prethodne generacije nikada nisu imale: mogućnost da preuzmu kontrolu nad svojom vremenskom linijom plodnosti. U svojoj praksi vidim žene kako ulaze zabrinute zbog budućnosti, a izlaze sa obnovljenim osećajem samostalnosti. Sama ta promena vam govori zašto je ova tehnologija važna.

Zašto je zamrzavanje korisno

Svako zamrznuto jaje su vrata koja ostaju otvorena.

- Kada žena zamrzne svoje jajne ćelije, ona obezbeđuje opcije. To su biološke mogućnosti koje njeno mlađe ja može ponuditi svom budućem ja. Bez obzira na to da li će na kraju iskoristiti te jajne ćelije da zatrudni, zatrudneti prirodnim putem bez potrebe za njima ili izabrati potpuno drugačiji put, postupak je već obavio svoj posao. Dao joj je slobodu da donosi životne odluke pod sopstvenim uslovima, bez otkucavanja sata koji određuje tempo - rekla je dr Alimileti Džansi Rani, specijalista za plodnost.

Zato zamrzavanje jajnih ćelija nikada ne treba meriti isključivo po tome koliko često se jajne ćelije odmrzavaju. Pravi rezultat su samopouzdanje i fleksibilnost koje stvara u godinama između zamrzavanja i onoga što sledi.

Plodnost je sposobnost organizma da začne i održi trudnoću Foto: Shutterstock

Bolji rezultati

Nauka ovde ohrabruje i jasno ukazuje u jednom pravcu. Što ranije žena zamrzne jajne ćelije, to su njene buduće mogućnosti jače. Istraživanje iz 2023. godine objavljeno u časopisu „Fertility and Sterility“ pokazuje da kumulativne stope živorođenih značajno rastu kada se uzme zdrav broj jajnih ćelija, posebno pre 35. godine. Moderne tehnike vitrifikacije dramatično su poboljšale stope preživljavanja jajnih ćelija nakon odmrzavanja, a stope uspeha danas su veće nego ikada ranije.

- Svakog pacijenta vodimo kroz personalizovani plan kako bi tačno razumela kako izgledaju njeni individualni brojevi. Ne generička statistika, već jasna slika njenog sopstvenog reproduktivnog potencijala. Ova jasnoća je ono što zamrzavanje jajnih ćelija pretvara iz skoka vere u informisanu, samouverenu odluku - deli dr Rani.

Izbori, a ne ograničenja

Za žene koje se vrate korišćenju svojih zamrznutih jajnih ćelija, tehnologija nudi realnu i značajnu šansu da imaju dete, često u fazi života kada bi prirodno začeće bilo mnogo teže.

Šta ako ne koristite svoju zamrznutu jajnu ćeliju?

Za one kojima nisu potrebne, jajne ćelije mogu biti donirane za istraživanja koja unapređuju nauku o plodnosti za buduće generacije ili jednostavno ostati u skladištu kao kontinuirani izvor sigurnosti. Svaki od ovih ishoda predstavlja ženu koja ostvaruje izbor, što je upravo ono što je zamrzavanje jajnih ćelija i trebalo da omogući.

Doniranje jajnih ćelija je medicinski postupak kojim žena može pomoći drugima da ostvare trudnoću Foto: Shuterstock

Zamrzavanje jajnih ćelija nije predviđanje budućnosti. Radi se o odbijanju da biologija bude jedini glas u prostoriji kada se donose važne životne odluke. Karijera, veze, zdravlje, lična spremnost, sve to zaslužuje jednaku težinu, a zamrzavanje jajnih ćelija to omogućava.