Sindrom policističnih jajnika, poznat kao PCOS, ubuduće će se sve češće označavati novim nazivom PMOS, odnosno poliendokrini metabolički ovarijalni sindrom. Stručnjaci smatraju da dosadašnji naziv nije dovoljno precizno opisivao ovo stanje jer je stvarao utisak da su ciste na jajnicima njegov glavni problem, iako mnoge žene sa dijagnozom uopšte nemaju ciste.

- PCOS pogađa gotovo 120 miliona žena u reproduktivnom periodu. Dijagnoza se postavlja na osnovu tri glavna kriterijuma: poremećaja ovulacije, povišenih androgena (muških polnih hormona) i policističnog izgleda jajnika na ultrazvuku. Kod odraslih žena starijih od 20 godina potrebna su najmanje dva od ova tri kriterijuma, dok se kod adolescentkinja uzrasta od 10 do 19 godina dijagnoza zasniva na prva dva - objašnjava ginekolog akušer dr Sušma Krišnegovda.

Zašto se odustaje od naziva PCOS

Godinama se PCOS posmatrao uglavnom kao ginekološki problem, ali nova istraživanja pokazala su da je reč o mnogo složenijem poremećaju koji uključuje hormonalne i metaboličke promene u čitavom organizmu. Pored poremećaja rada insulina, androgena i hormona jajnika, često su prisutni i dijabetes tipa 2, hipertenzija, poremećaji masnoća u krvi, masna jetra, povećan kardiovaskularni rizik i apneja u snu.

PCOS utiče na poremećaj rada insulina, androgena i hormona jajnika

Ovo stanje može da izazove i poremećaje menstrualnog ciklusa, probleme sa ovulacijom, neplodnost i komplikacije u trudnoći, a povezuje se i sa većim rizikom od raka endometrijuma. Kod mnogih žena prisutni su i akne, pojačana maljavost, opadanje kose, anksioznost, depresija i poremećaji ishrane, zbog čega stručnjaci smatraju da stari naziv nije dovoljno obuhvatao sve posledice ovog sindroma.

- Naziv PCOS odnosi se samo na jedan organ i ne prikazuje multisistemski karakter poremećaja. Zato je odlučeno da se iz naziva ukloni reč "ciste", a da se istaknu hormonalni, metabolički i reproduktivni aspekti bolesti - kaže dr Sušma Krišnegovda.