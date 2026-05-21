Bol se obično javlja u gornjem desnom delu stomaka ili ispod grudne kosti, intenzivan je i ne prolazi brzo

Slušaj vest

Bol u desnom ramenu koji se širi niz leđa, neprijatan pritisak ispod rebara ili iznenadni jaki grčevi u stomaku često se pogrešno vezuju uz umor, stres ili problemime sa kičmom. Ipak, gastroenterolog dr Vilijam Brug sa Medicinskog fakulteta Harvard upozorava da pojedini bolovi mogu ukazivati i na kamen u žuči, naročito kada se javljaju po karakterističnom obrascu.

- Ako ljudi imaju blage bolove, nadimanje i nelagodnost koja dolazi i prolazi, to obično nije povezano sa kamenom u žuči. Ali kada se javi jak bol koji traje satima, posebno ako ga prate mučnina ili povraćanje, to je veoma karakteristično za ovo stanje - objašnjava dr Brug.

Bolesti žučne kese, uključujući kamen u žuči, upalu, infekciju ili začepljenje žučnih puteva, pogađaju oko 15 odsto odraslih. Ipak, veliki broj ljudi nema nikakve simptome, pa se kamen često otkrije slučajno. Prema procenama, samo četvrtina dijagnostikovanih slučajeva zahteva lečenje, najčešće operaciju.

Kako nastaje kamen u žuči? Žučna kesa je mali organ smešten ispod jetre, čija je uloga da skladišti žuč i oslobađa je u tanko crevo kako bi pomogla varenju masti. Kamen nastaje kada se sastojci žuči stvrdnu i formiraju naslage koje mogu da rastu i umnožavaju se. Najjači bolovi nastaju kada kamen blokira kanal kojim žuč odlazi u creva.

Kako izgleda bol kod kamena u žuči

Prema rečima dr Bruga, bol izazvan kamenom u žuči najčešće ima nekoliko karakteristika. Obično se javlja u gornjem desnom delu stomaka ili ispod grudne kosti, intenzivan je i ne prolazi brzo, a može da se širi u desno rame ili gornji deo leđa. Često ga prate mučnina i gubitak apetita.

Kamen nastaje kada se sastojci žuči stvrdnu i formiraju naslage koje mogu da rastu i umnožavaju se Foto: Shutterstock

- Napadi se najčešće javljaju posle obilnih i masnih obroka ili tokom noći. Masna hrana podstiče stezanje žučne kese, a ako se kamen zaglavi u žučnom kanalu, pritisak raste i nastaje jak bol. Ako kamen samo "pluta" unutar žučne kese i ne blokira kanal, uglavnom ne izaziva simptome - sugeriše dr Brug.

Kada bol traje satima ili se pojave temperatura, jeza i izrazito loše opšte stanje, to može da ukazuje na upalu ili infekciju žučne kese i tada je neophodan hitan pregled, upozorava doktor.

Kamen u žuči retko izaziva bolove po celom telu

Dr Brug naglašava da kamen u žuči gotovo nikada ne izaziva difuzne bolove po celom telu, pa takvi simptomi češće ukazuju na druga stanja, poput gripa.

- Ipak, pojedini problemi mogu veoma da liče na napad kamena u žuči, uključujući čir, gastritis ili opstrukciju tankog ili debelog creva. Simptomi mogu da se razlikuju od osobe do osobe, u zavisnosti od veličine kamena i stepena blokade žučnih puteva - dodaje gastroenterolog.

Čir, gastritis ili opstrukciju tankog ili debelog creva mogu da liče na napad kamena u žuči Foto: Shutterstock