Rak debelog creva se dobro leči i kontroliše kada se otkrije na vreme. Ipak, dešava se da zbog tegoba koje nekada liče na običnu stomačnu infekciju pacijenti zanemare simptome i dođu kod lekara tek kada karcinom počne da metastazira. Ukoliko dijareja, zatvor ili nadimanje ne prođu sami od sebe u roku od nekoliko nedelja, javite se na pregled. Preterani umor i nenamerni gubitak telesne težine, bez pokušaja mršavljenja, mogu da budu simptomi kolorektalnog karcinoma. Ako primetite krv u stolici, već danas posetite lekara.

Ne mora obavezno da bude rak

Stručnjaci napominju da svi navedeni simptomi mogu da budu i znak sindroma iritabilnog creva, Kronove bolesti, posledica neadekvatnog varenja ili bakteriološki neispravnog obroka.

- Kada simptomi traju duže od dve nedelje, postoji razlog za zabrinutost. Naročito ako su praćeni bolovima u stomaku, krvavom stolicom ili nenamernim gubitkom težine - kaže gastroenterolog dr Dejvid Ričards.

Šestoro pacijenata koji danas uspešno kontrolišu rak debelog creva govori o svojim prvim tegobama.

U Srbiji je rak debelog creva je drugi najčešći zloćudni tumor u obolevanju i umiranju. Svake godine od ovog raka oboli približno 4.500, a umre više od 3.000 ljudi Foto: Shutterstock

Krv u stolici

- Mesecima sam imao krvavu stolicu, promene u radu creva i bolove u stomaku - priseća se dr Anatol Karpovs, pedijatar iz Luizijane kojem je dijagnostikovan kolorektalni karcinom trećeg stadijuma u 37. godini.

Kaže da kao lekar sa mnogo pacijenata i haotičnim porodičnim životom nije imao vremena da bude bolestan.

- Zato sam nalazio opravdanja za svoje simptome ili ih umanjivao. Tek kasnije, kada su postali toliko uporni da više nisam mogao da ih ignorišem, konačno sam potražio lečenje - dodaje doktor.

Američko društvo za borbu protiv raka (ACS) objavilo je nove smernice za skrining raka debelog creva. Prethodne preporuke kod pacijenata starijih od 45 godina uključivale su kolonoskopiju i analizu stolice. Nove smernice dodaju i analizu krvi kao dodatni test za osobe sa prosečnim rizikom od obolevanja.

Tamna stolica i blagi bolovi

Robert Haris imao je 76 godina kada mu je dijagnostikovan kolorektalni karcinom trećeg stadijuma.

- Primetio sam tamnu stolicu i blage bolove u donjem delu stomaka, pa sam pozvao svog porodičnog lekara - kaže penzionisani vojni veteran i projekt-menadžer.

Mislio je da se radi o slepom crevu, pošto je bol bio sa desne strane stomaka.

Simptomi kolorektalnog karcinoma, poput dijareje, zatvora, nadimanja i umora, česti su i nespecifični, pa mogu da budu uzrokovani mnogim drugim stanjima.

Dijareja

Kortni Neš imala je 35 godina kada joj je dijagnostikovan kolorektalni karcinom trećeg stadijuma. Više od 20 godina borila se sa hroničnom dijarejom, čestim bolovima u stomaku i drugim probavnim problemima zbog ulceroznog kolitisa.

- Posle rođenja druge ćerke simptomi su se drastično pogoršali. Počela sam da gubim težinu, kosu i povremeno sam imala krv u stolici - kaže Kortni, uzgajivač šećerne trske iz Harlingena u Teksasu.

Zatvor ili problemi sa pražnjenjem creva

- Bila sam trudna sa drugim detetom kada sam dobila zatvor - priseća se Ketrin Rajt, domaćica sa Floride koja je imala 33 godine kada joj je dijagnostikovan kolorektalni karcinom trećeg stadijuma.

- Svake noći budila sam se sa hitnom potrebom da odem u toalet. Ali onda bih sedela na WC šolji bez uspeha. Sve je bilo veoma neprijatno, naporno i remetilo mi je san - priča ona.

Promene u načinu ishrane

- Mislio sam da su neredovne stolice koje sam imao posledica promena u načinu ishrane. Bio sam uplašen i veoma zbunjen - kaže grafički dizajner Džejstan Dejvis, koji je imao samo 19 godina kada mu je dijagnostikovan kolorektalni karcinom četvrtog stadijuma.

Neobjašnjiv gubitak telesne težine

Dr Kenet Rolston, penzionisani specijalista za infektivne bolesti iz MD Anderson centra, kojem je dijagnostikovan kolorektalni karcinom prvog stadijuma u 66. godini, kaže da je početkom 2017. počeo postepeno da gubi težinu.

- Nisam pokušavao da smršam. Osećao sam i jak umor - dodaje.

Kenet je zakazao pregled tek nakon što mu je supruga rekla da se bukvalno topi pred njenim očima.

Neki simptomi, poput rektalnog krvarenja, crne stolice i anemije, trebalo bi da budu siguran razlog za posetu lekaru Foto: Shutterstock

Ne čekajte ako primetite bilo koji od ovih simptoma

Simptomi kolorektalnog karcinoma, poput dijareje, zatvora, nadimanja i umora, česti su i nespecifični, pa mogu da budu uzrokovani mnogim drugim stanjima.

Lekari kažu da u ovim slučajevima treba što pre da se javimo na pregled:

* Krvarenje iz rektuma

* Stolica koja je crna i/ili retka, lepljiva ili katranasta

* Neuobičajeno jak umor koji ometa obavljanje svakodnevnih aktivnosti

* Nizak broj krvnih zrnaca

* Nenamerni gubitak težine

* Anemija zbog nedostatka gvožđa