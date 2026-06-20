Bol se širi ka kolenu, a problem je u kuku: Kako prepoznati koksartrozu?
Bol u preponi ne mora da potiče iz prepone. Kod mnogih ljudi upravo je to prvi znak koksartroze, odnosno osteoartritisa kuka, jednog od najčešćih oboljenja zglobova. Iako se najčešće javlja posle 50. godine, može da pogodi i mlađe osobe, naročito nakon povrede zgloba.
Koksartroza nastaje kada se hrskavica koja oblaže krajeve kostiju postepeno troši. Kako zaštitni sloj nestaje, kosti počinju da se taru jedna o drugu, što dovodi do bola, ukočenosti, upale i sve većeg ograničenja pokreta. Vremenom čak i svakodnevne aktivnosti mogu da postanu problem.
Procenjuje se da će jedna od četiri osobe razviti osteoartritis kuka do 85. godine života. Rizik raste sa godinama, ali na razvoj bolesti utiču i nasledni faktori, višak kilograma, ranije povrede zgloba i određene anatomske karakteristike kuka. Žene obolevaju nešto češće od muškaraca.
Bol se često javlja daleko od kuka
Simptomi se najčešće razvijaju postepeno tokom više godina, mada mogu naglo da se pogoršaju nakon povrede. Pored bola, javljaju se ukočenost, osetljivost, otok, osećaj škripanja ili krckanja u zglobu i smanjen opseg pokreta.
Iako se radi o oboljenju kuka, bol se ne oseća uvek na mestu na kojem je problem nastao. Najčešće se javlja u preponi, ali može da zahvati i zadnjicu, donji deo leđa, pa čak i koleno. Lekari takve tegobe nazivaju prenesenim bolom, jer nastaju usled promenjenog opterećenja drugih delova tela.
Kako bolest napreduje, hodanje, penjanje uz stepenice, ustajanje iz stolice ili obuvanje čarapa mogu da postanu sve teži.
Lekar najpre procenjuje simptome, pokretljivost i funkciju zgloba, a zatim po potrebi upućuje na rendgensko snimanje. Suženje zglobnog prostora jedan je od tipičnih znakova koksartroze. Ponekad su potrebne i dodatne analize kako bi se isključili drugi oblici artritisa ili druga oboljenja koja mogu da izazovu slične tegobe.
Stručnjaci razlikuju četiri stadijuma bolesti. U početnim fazama promene su male i bol može da izostane, dok se u uznapredovalim stadijumima hrskavica gotovo potpuno gubi, a bol i ukočenost postaju gotovo stalni.
Da li je operacija jedino rešenje?
Operacija nije jedino rešenje. U mnogim slučajevima simptomi mogu uspešno da se kontrolišu godinama bez operacije. Gubitak viška kilograma, prilagođena fizička aktivnost, vežbe za jačanje mišića kuka i nogu, fizikalna terapija i lekovi protiv bolova i upale mogu značajno da olakšaju tegobe.
Kada konzervativno lečenje više ne daje rezultate, razmatraju se hirurške metode. Najčešće se izvodi ugradnja veštačkog kuka, kojom se oštećeni delovi zgloba zamenjuju novim zglobnim površinama.
Izvor: Brighamandwomens.org/Zdravlje.kurir.rs