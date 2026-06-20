Lekar najpre procenjuje simptome, pokretljivost i funkciju zgloba, a zatim po potrebi upućuje na rendgensko snimanje. Suženje zglobnog prostora jedan je od tipičnih znakova koksartroze. Ponekad su potrebne i dodatne analize kako bi se isključili drugi oblici artritisa ili druga oboljenja koja mogu da izazovu slične tegobe.

Stručnjaci razlikuju četiri stadijuma bolesti. U početnim fazama promene su male i bol može da izostane, dok se u uznapredovalim stadijumima hrskavica gotovo potpuno gubi, a bol i ukočenost postaju gotovo stalni.