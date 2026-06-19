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Dete razvija srpastu anemiju kada nasledi izmenjeni gen od oba roditelja

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Povodom Svetskog dana srpaste anemije, stručnjaci podsećaju na značaj ranog otkrivanja ove nasledne bolesti krvi, koja može da izazove bolove, anemiju, infekcije i oštećenje vitalnih organa.

Srpasta anemija nastaje kada crvena krvna zrnca, umesto uobičajenog okruglog oblika, postanu kruta i poprime oblik srpa. Takve ćelije teže prolaze kroz krvne sudove, ometaju protok krvi i mogu da dovedu do brojnih komplikacija.

Ko je u najvećem riziku?

Prema rečima dr Gaurava Karje, pedijatrijskog hematologa, onkologa i imunologa iz bolnice Indraprastha Apollo u Nju Delhiju, bolest se prenosi nasleđivanjem.

- Dete razvija srpastu anemiju kada nasledi izmenjeni gen od oba roditelja. Ako gen nasledi od samo jednog roditelja, biće nosilac, ali uglavnom neće imati simptome. Ipak, gen može da prenese na svoju decu - objašnjava dr Karja.

Veći rizik od srpaste anemije imaju osobe čiji preci potiču iz područja u kojima je malarija nekada bila široko rasprostranjena, uključujući delove Afrike, Bliskog istoka, Mediterana i južne Azije. Rizik je povećan i kod osoba koje u porodici imaju obolele od ove bolesti.

Pri pregledu krvi pod mikroskopom vidi se mešavina normalnijih i deformisanih ćelija Foto: Shutterstock

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), ako su oba roditelja nosioci izmenjenog gena, svako njihovo dete ima 25 odsto šanse da nasledi bolest.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza se potvrđuje analizama krvi kojima se otkriva prisustvo abnormalnog hemoglobina. U pojedinim zemljama sprovodi se i skrining novorođenčadi kako bi bolest bila otkrivena pre pojave simptoma, ali ne i u Srbiji.

Kod nas se trenutno rutinski radi skrining na fenilketonuriju, kongenitalni hipotireoidizam, cističnu fibrozu i spinalnu mišićnu atrofiju.

Kako prepoznati srpastu anemiju? Simptomi se najčešće javljaju u ranom detinjstvu i uključuju umor, bledilo, otežano disanje, česte infekcije, oticanje šaka i stopala, kao i epizode jakih bolova koje nastaju kada srpaste ćelije blokiraju protok krvi kroz krvne sudove.

Simptomi uključuju umor, bledilo, otežano disanje, česte infekcije, oticanje šaka i stopala, kao i epizode jakih bolova Foto: Shutterstock

Kako se leči?

Lečenje zavisi od težine bolesti i obuhvata lekove za ublažavanje simptoma i sprečavanje komplikacija, transfuzije krvi i redovno praćenje pacijenata. U pojedinim slučajevima transplantacija matičnih ćelija može da predstavlja trajno rešenje.

Zašto je rano otkrivanje važno?

Rana dijagnoza i pravovremeno lečenje mogu značajno da poboljšaju kvalitet života obolelih, ističe dr Karja.