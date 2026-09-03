Kod starijih osoba i ljudi sa dijabetesom poremećaj cirkulacije često se razvija postepeno i dugo ostaje neprimećen

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Bolovi, utrnulost i osećaj hladnoće u nogama česti su kod starijih osoba i ljudi sa dijabetesom. Iako se ovi simptomi često pripisuju godinama ili umoru, oni mogu da ukazuju na poremećaj cirkulacije koji, ako se ne prepozna na vreme, može da dovede do ozbiljnih komplikacija.

Dr Avik Batačarja, interventni radiolog iz bolnice CK Birla CMRI u Kalkuti, objašnjava da je slaba prokrvljenost nogu, poznata kao periferna arterijska bolest, naročito česta kod osoba sa dijabetesom i starijih ljudi.

- Razlog je dugotrajno oštećenje krvnih sudova. Dijabetes ubrzava razvoj ateroskleroze jer izaziva hroničnu upalu i oštećenje unutrašnjeg sloja arterija, dok starenje dovodi do njihovog postepenog ukrućivanja i sužavanja. Vremenom se smanjuje dotok krvi u ekstremitete, što može da izazove bol pri hodu, sporije zarastanje rana, a u uznapredovalim slučajevima i komplikacije koje ugrožavaju ekstremitet - kaže dr Batačarja.

Simptomi se često zanemaruju

Prema doktorovim rečima, problem je u tome što se promene razvijaju postepeno i dugo mogu da prođu neprimećeno.

- Mnogi pacijenti nelagodnost u nogama, umor ili slabost pripisuju godinama, artritisu ili opštoj iscrpljenosti, pa se lekaru javljaju tek kada se stanje pogorša - navodi on.

Promene razvijaju postepeno i dugo mogu da prođu neprimećeno Foto: Shutterstock

Kako se leči slaba cirkulacija u nogama?

Dr Batačarja ističe da danas postoje minimalno invazivne metode kojima može da se poboljša protok krvi bez klasične vaskularne operacije.

- Uz pomoć savremenih metoda snimanja moguće je kroz kateter uraditi angioplastiku i postavljanje stenta, čime se obnavlja cirkulacija u suženom ili zapušenom krvnom sudu. Zahvat se izvodi precizno, u skladu sa anatomijom svakog pacijenta. Rano otkrivanje bolesti i pravovremeno lečenje mogu značajno da smanje bolove, poboljšaju pokretljivost i spreče ozbiljne komplikacije, posebno kod starijih osoba i onih sa šećernom bolešću - objašnjava doktor.

Znakovi loše cirkulacije

Prema podacima Klivlend klinike, poremećena cirkulacija može da se ispolji različitim simptomima:

bolom ili slabošću mišića tokom hodanja

trnjenjem i peckanjem kože

bledom ili plavičastom bojom kože

hladnim prstima na rukama i nogama

Hladna stopala, trnjenje, bol pri hodu i rane koje sporo zarastaju među mogućim su simptomima Foto: Shutterstock

utrnulošću

bolom u grudima

oticanjem

izraženim i proširenim venama

Koji su najčešći uzroci? Na poremećaj cirkulacije mogu da utiču: * pušenje

* povišen krvni pritisak

* ateroskleroza

* dijabetes

* duboka venska tromboza

* plućna embolija

* periferna arterijska bolest

* proširene vene

* Rejnoova bolest

* gojaznost

Kada je vreme za pregled?

Uporan bol, grčevi, utrnulost ili osećaj hladnoće u nogama ne bi trebalo da se smatraju normalnim delom starenja.