Može li infekcija uha da zahvati mozak? ORL specijalista otkriva koji simptomi zahtevaju hitan pregled
Infekcije uha uglavnom prolaze bez posledica i uspešno se leče jednostavnom terapijom. Međutim, u retkim slučajevima, naročito ako se ne leče ili su veoma teške, infekcija može da se proširi na okolne strukture, uključujući nervni sistem. Zbog blizine uha i mozga, određene simptome ne bi trebalo zanemariti.
ORL specijalista dr Rohit Udaja Prasad objašnjava da su ozbiljne neurološke komplikacije retke, ali moguće.
- Većina infekcija uha je blaga i dobro reaguje na lečenje. Ipak, kada se infekcija proširi izvan uha, može da dovede do neuroloških poremećaja. Zbog toga ne treba ignorisati uporan bol u uhu, curenje iz uha, nagli pad sluha ili povišenu temperaturu, posebno ako tegobe ne prolaze uprkos terapiji - kaže dr Prasad.
Istraživanje objavljeno 2023. godine u časopisu Frontiers in Neurology pokazalo je da su unutrašnje uho i mozak povezani uskim kanalom kroz koji se može preneti upala. To objašnjava zašto teže infekcije u pojedinim slučajevima mogu da oštete sluh ili izazovu ozbiljnije komplikacije.
Koje komplikacije mogu da se razviju?
Ako se infekcija proširi, moguće su:
- Paraliza facijalnog nerva - slabost ili oduzetost jedne strane lica, otežano osmehivanje i zatvaranje oka
Meningitis - bakterijska infekcija moždanih ovojnica koja zahteva hitno lečenje
Apsces mozga - veoma retka, ali ozbiljna komplikacija kod nelečenih infekcija
Poremećaji ravnoteže - vrtoglavica, osećaj okretanja, mučnina i nestabilnost pri hodu zbog zahvatanja unutrašnjeg uha
Trajni gubitak sluha i tinitus - ponavljane infekcije mogu da oštete slušni aparat i izazovu stalno zujanje u ušima
Kada je potrebno odmah otići kod lekara?
Odmah potražite medicinsku pomoć ako se uz infekciju uha jave:
- jaka glavobolja
visoka temperatura
povraćanje
ukočen vrat
zbunjenost
slabost ili oduzetost jedne strane lica
duple slike
epileptični napadi
Prema rečima dr Prasada, posebno su ugrožene osobe sa dijabetesom kod kojih nelečene infekcije spoljašnjeg uha mogu da prerastu u teške infekcije koje zahvataju kosti baze lobanje.
- Takva stanja zahtevaju dugotrajno lečenje intravenskim antibioticima, a ponekad i operaciju - naglašava ORL specijalista.
Mogu li komplikacije da se spreče?
Dobra vest je da su ovakve komplikacije retke i da se u najvećem broju slučajeva mogu sprečiti pravovremenim pregledom i lečenjem.
- Ako se infekcije uha često ponavljaju ili simptomi ne prolaze uprkos terapiji, potrebno je javiti se specijalisti kako bi se na vreme otkrio uzrok i sprečile ozbiljnije posledice - poručuje dr Prasad.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs