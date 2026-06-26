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Infekcije uha uglavnom prolaze bez posledica i uspešno se leče jednostavnom terapijom. Međutim, u retkim slučajevima, naročito ako se ne leče ili su veoma teške, infekcija može da se proširi na okolne strukture, uključujući nervni sistem. Zbog blizine uha i mozga, određene simptome ne bi trebalo zanemariti.

ORL specijalista dr Rohit Udaja Prasad objašnjava da su ozbiljne neurološke komplikacije retke, ali moguće.

- Većina infekcija uha je blaga i dobro reaguje na lečenje. Ipak, kada se infekcija proširi izvan uha, može da dovede do neuroloških poremećaja. Zbog toga ne treba ignorisati uporan bol u uhu, curenje iz uha, nagli pad sluha ili povišenu temperaturu, posebno ako tegobe ne prolaze uprkos terapiji - kaže dr Prasad.

Istraživanje objavljeno 2023. godine u časopisu Frontiers in Neurology pokazalo je da su unutrašnje uho i mozak povezani uskim kanalom kroz koji se može preneti upala. To objašnjava zašto teže infekcije u pojedinim slučajevima mogu da oštete sluh ili izazovu ozbiljnije komplikacije.

Koje komplikacije mogu da se razviju?

Ako se infekcija proširi, moguće su:

  • Paraliza facijalnog nerva - slabost ili oduzetost jedne strane lica, otežano osmehivanje i zatvaranje oka
    Meningitis - bakterijska infekcija moždanih ovojnica koja zahteva hitno lečenje
    Apsces mozga - veoma retka, ali ozbiljna komplikacija kod nelečenih infekcija
    Poremećaji ravnoteže - vrtoglavica, osećaj okretanja, mučnina i nestabilnost pri hodu zbog zahvatanja unutrašnjeg uha
    Trajni gubitak sluha i tinitus - ponavljane infekcije mogu da oštete slušni aparat i izazovu stalno zujanje u ušima
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Uho i mozak povezani su uskim kanalom kroz koji se može preneti upala Foto: Shutterstock

Kada je potrebno odmah otići kod lekara?

Odmah potražite medicinsku pomoć ako se uz infekciju uha jave:

  • jaka glavobolja
    visoka temperatura
    povraćanje
    ukočen vrat
    zbunjenost
    slabost ili oduzetost jedne strane lica
    duple slike
    epileptični napadi
Ko je u većem riziku?

Prema rečima dr Prasada, posebno su ugrožene osobe sa dijabetesom kod kojih nelečene infekcije spoljašnjeg uha mogu da prerastu u teške infekcije koje zahvataju kosti baze lobanje.

- Takva stanja zahtevaju dugotrajno lečenje intravenskim antibioticima, a ponekad i operaciju - naglašava ORL specijalista.

Mogu li komplikacije da se spreče?

Dobra vest je da su ovakve komplikacije retke i da se u najvećem broju slučajeva mogu sprečiti pravovremenim pregledom i lečenjem.

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Komplikacije se u najvećem broju slučajeva mogu sprečiti pravovremenim pregledom i lečenjem Foto: Shutterstock

- Ako se infekcije uha često ponavljaju ili simptomi ne prolaze uprkos terapiji, potrebno je javiti se specijalisti kako bi se na vreme otkrio uzrok i sprečile ozbiljnije posledice - poručuje dr Prasad.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

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