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Posebno su ugrožene osobe sa dijabetesom

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Infekcije uha uglavnom prolaze bez posledica i uspešno se leče jednostavnom terapijom. Međutim, u retkim slučajevima, naročito ako se ne leče ili su veoma teške, infekcija može da se proširi na okolne strukture, uključujući nervni sistem. Zbog blizine uha i mozga, određene simptome ne bi trebalo zanemariti.

ORL specijalista dr Rohit Udaja Prasad objašnjava da su ozbiljne neurološke komplikacije retke, ali moguće.

- Većina infekcija uha je blaga i dobro reaguje na lečenje. Ipak, kada se infekcija proširi izvan uha, može da dovede do neuroloških poremećaja. Zbog toga ne treba ignorisati uporan bol u uhu, curenje iz uha, nagli pad sluha ili povišenu temperaturu, posebno ako tegobe ne prolaze uprkos terapiji - kaže dr Prasad.

Istraživanje objavljeno 2023. godine u časopisu Frontiers in Neurology pokazalo je da su unutrašnje uho i mozak povezani uskim kanalom kroz koji se može preneti upala. To objašnjava zašto teže infekcije u pojedinim slučajevima mogu da oštete sluh ili izazovu ozbiljnije komplikacije.

Koje komplikacije mogu da se razviju?

Ako se infekcija proširi, moguće su:

Paraliza facijalnog nerva - slabost ili oduzetost jedne strane lica, otežano osmehivanje i zatvaranje oka

Meningitis - bakterijska infekcija moždanih ovojnica koja zahteva hitno lečenje

Apsces mozga - veoma retka, ali ozbiljna komplikacija kod nelečenih infekcija

Poremećaji ravnoteže - vrtoglavica, osećaj okretanja, mučnina i nestabilnost pri hodu zbog zahvatanja unutrašnjeg uha

Trajni gubitak sluha i tinitus - ponavljane infekcije mogu da oštete slušni aparat i izazovu stalno zujanje u ušima

Uho i mozak povezani su uskim kanalom kroz koji se može preneti upala Foto: Shutterstock

Kada je potrebno odmah otići kod lekara?

Odmah potražite medicinsku pomoć ako se uz infekciju uha jave:

jaka glavobolja

visoka temperatura

povraćanje

ukočen vrat

zbunjenost

slabost ili oduzetost jedne strane lica

duple slike

epileptični napadi

Ko je u većem riziku? Prema rečima dr Prasada, posebno su ugrožene osobe sa dijabetesom kod kojih nelečene infekcije spoljašnjeg uha mogu da prerastu u teške infekcije koje zahvataju kosti baze lobanje. - Takva stanja zahtevaju dugotrajno lečenje intravenskim antibioticima, a ponekad i operaciju - naglašava ORL specijalista.

Mogu li komplikacije da se spreče?

Dobra vest je da su ovakve komplikacije retke i da se u najvećem broju slučajeva mogu sprečiti pravovremenim pregledom i lečenjem.

Komplikacije se u najvećem broju slučajeva mogu sprečiti pravovremenim pregledom i lečenjem Foto: Shutterstock