Po veoma toplom vremenu preporučuje se smanjenje intenziteta treninga za 20 do 30 odsto. Umesto trčanja bolji izbor može da bude brzo hodanje, dok zahtevne treninge vredi zameniti jogom ili vežbama u hladu.

- Trening ne bi trebalo da traje duže od 30 do 40 minuta, a organizmu je potrebno 10 do 14 dana da se prilagodi vežbanju na visokim temperaturama. Tokom tog perioda poboljšava se efikasnost znojenja, povećava volumen krvne plazme i smanjuje opterećenje srca pri istom naporu - sugeriše doktor.