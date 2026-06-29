Želudac može da se pomeri iznad dijafragme u grudni koš i tada dolazi do hijatalne kile.

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Želudačna kila određuje se kao stanje kada jedan deo želuca prolazi kroz otvor u dijafragmi i dospeva u grudni koš. Dijafragma razdvaja grudni koš od trbušne duplje. U situaciji kada se taj otvor proširi, deo želuca prolazi kroz njega. Lekari ovo stanje zovu želudačnom kilom (hijatalna hernija), ili i bruh.

Lekovi, operacija, promene navika

Želudačna kila je čest zdravstveni problemu koji u bitnoj meri remeti kvalitet života. Leči se lekovima, operacijom, promenama životnih navika.

Dijafragma je glavni mišić koji koristimo za disanje. U pitanju je tanak mišić u obliku kupole koji razdvaja grudnu šupljinu od trbušne duplje. Jednjak se povezuje sa želucem na otvoru u dijafragmi koji se zove hijatus. Ako se taj otvor proširi ili oslabi, želudac može da se pomeri iznad dijafragme u grudni koš i tada dolazi do hijatalne kile.

Lekari savetuju mršavljenje (ako je potrebno), manje obilne, a češće obroke Foto: Shutterstock

Prvi korak

Prema istraživanju, studija iz 2019. godine, jedan od prvih koraka u lečenju simptomatske hijatalne kile je smanjenje lučenja želudačne kiseline. Lekari savetuju mršavljenje (ako je potrebno), manje obilne, a češće obroke, podizanje uzglavlja kreveta za oko 20 cm, izbegavanje jela 2 do 3 sata pre spavanja ili ležanja.

Namirnice "okidači"

Postoje i namirnice okidači kao što su pržena i masna hrana, kisela jela (citrusi, paradajz, sirće), ljute namirnice, kofein (kafa, čokolada), alkoholna pića i gazirani napici. Savetuje se i prestanak pušenja.

Lekovi

Dozvoljeni su lekovi koji se nabavljaju bez recepta kao što su antacidi ili H-blokatori. H2-blokatori smanjuju lučenje želudačne kiseline. Deluju na ćelije želuca i koriste se kod gastritisa, čira na želucu i GERB-a.

Potrebno je da izbegavate usku odeću koja povećava pritisak na stomak, poput uskih kaiševa, steznika i slične odeće.

H2-blokatori smanjuju lučenje želudačne kiseline. Foto: Shutterstock

Kada je potrebno da se javim lekaru?

Savet je da obratimo pažnju na simptome koji mogu da naznače da je dotok krvi u želudac blokiran ili da je došlo do uklještene kile. Odmah se javite lekaru ako:

ne možete da ispustite gas ili imate zatvor osećate mučninu povraćate imate bol u grudima

Nelagodnost u grudima može da bude i znak srčanih problema, koji takođe zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Lekari kažu da želudačna kila obično ne izaziva tegobe, osim ako nije velika. Neprijatni simptomi su češći ako je bruh veći od 2 cm. Ipak, često se kod pacijenata slučajno otkrije fiziološka hijatalna kila veličine 1 do 2 cm, koja uglavnom ne izaziva simptome.

Neprijatni simptomi su češći ako je bruh veći od 2 cm Foto: Shutterstock

Kako kontrolisati želudačnu kilu bez lekova?

Pored mršavljenja i izbegavanja određenih namirnica, postoje i brojni narodni tretmani koje zagovaraju pristalice prirodnog lečenja. Neki od njih su joga, samomasaža, masiranje trbušnih mišića nadole dok ležite na ravnoj podlozi, konzumiranje jabukovog sirćeta, cimeta, aloe vere, belog slaza (slippery elm) ili čaja od kamilice.

Metod tople vode

Popularan je i metod tople vode. Odmah nakon buđenja potrebno je popiti čašu tople vode ili vode sobne temperature. Stati, ispružiti ruke u stranu, pa saviti laktove tako da šake dodiruju grudi, stati na prste što više možete, pa se naglo spustiti. Ponoviti 10 puta, podići ruke iznad glave i oko 15 sekundi disati kratkim, brzim udasima na usta.

Bitno je naglasiti da ovi narodni načini lečenja nisu medicinski potvrđeni. Pre nego što ih primenite, konsultujte se sa lekarom kako biste proverili da li su bezbedni za vaše zdravstveno stanje.

Operacija

Kada promene životnog stila i kućni tretmani ne daju rezultate, lekar može da preporuči lekove na recept ili operaciju.

Operacija hijatalne kile obično uključuje tri koraka. Hirurg vraća hijatalnu kilu iz grudnog koša u trbušnu duplju, popravlja „ventil“ na mestu gde se jednjak spaja sa želucem, sužava otvor (hijatus) u dijafragmi.

Hirurg vraća hijatalnu kilu iz grudnog koša u trbušnu duplju, popravlja „ventil“ na mestu gde se jednjak spaja sa želucem Foto: Shutterstock

Kako da sprečimo razvoj želudačne kile?

Prema Asocijaciji za podizanje svesti o raku jednjaka, hijatalne kile su veoma česte i javljaju se kod do 60 odsto osoba posle 60. godine života. Retko se iskomplikuju ili prerastu u ozbiljnije zdravstveno stanje.

Nije tačno poznato zašto se otvor u dijafragmi slabi i širi. Veruje se da kila može da bude nasledna ili da se javi kao posledica povećanog pritiska na trbušnu duplju usled gojaznosti, naprezanja tokom pražnjenja creva, podizanja teških predmeta, vežbi kao što je dizanje tegova, kašlja, povraćanja.