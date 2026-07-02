Većina analnih fisura zaraste u roku od nekoliko nedelja uz odgovarajuću negu i promene životnih navika. Međutim, ako bol, krvarenje ili otežano pražnjenje creva ne prolaze, potrebno je javiti se lekaru.

- U tim slučajevima mogu biti potrebni lekovi za omekšavanje stolice, lokalne masti ili druge metode lečenja, dok se operacijarazmatra uglavnom kod hroničnih analnih fisura koje ne reaguju na konzervativnu terapiju. Dugoročno, ishrana bogata vlaknima i dovoljan unos tečnosti ostaju najvažnije mere za zarastanje i sprečavanje ponovne pojave ovog problema - naglašava doktorka.