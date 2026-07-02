Analna fisura ne zarasta samo uz terapiju: Ove namirnice mogu da pogoršaju tegobe
Analna fisura je mala pukotina na sluznici analnog kanala koja izaziva jak bol, peckanje i često krvarenje tokom ili nakon pražnjenja creva, a ishrana ima važnu ulogu u njenom zarastanju. Tvrda stolica i zatvor dodatno opterećuju oštećenu sluznicu, usporavaju oporavak i povećavaju rizik od ponovnog pucanja tkiva. Zbog toga, osim terapije koju preporuči lekar, važno je obratiti pažnju i na namirnice koje svakodnevno unosimo.
Dr Brunda M. S, specijalista interne medicine iz bolnice Aster CMI u Bangaloru (Indija), objašnjava da određene namirnice mogu da pogoršaju tegobe i odlože zarastanje analne fisure.
Namirnice koje bi trebalo ograničiti
Prema njenim rečima, osobe sa analnom fisurom trebalo bi da izbegavaju ili znatno smanje unos:
- ljute i veoma začinjene hrane, koja može da pojača peckanje i bol tokom pražnjenja creva
brze i industrijski prerađene hrane, poput burgera, čipsa i grickalica, jer uglavnom sadrže malo vlakana i doprinose zatvoru
proizvoda od belog brašna, uključujući beli hleb, beli pirinač i peciva, zbog nedostatka vlakana
crvenog i prerađenog mesa, koje može da uspori varenje i dovede do tvrđe stolice
pržene hrane, slatkiša i industrijskih poslastica, koje često zamenjuju namirnice bogate vlaknima
većih količina punomasnih sireva i drugih punomasnih mlečnih proizvoda, koji kod nekih osoba mogu da izazovu zatvor
alkohola i preteranog unosa kofeina, naročito ako osoba ne unosi dovoljno tečnosti, jer mogu da doprinesu dehidraciji i otežaju pražnjenje creva.
Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu BMC Nutrition pokazalo je da osobe koje često konzumiraju ljute papričice imaju veći rizik od razvoja perianalne fistule, komplikacije analne fisure koja se teže leči. Autori navode da ljuta hrana može dodatno da iritira oštećenu sluznicu i podstakne upalu, pa preporučuju njeno izbegavanje dok fisura ne zaraste.
Šta bi trebalo jesti?
Dr Brunda M. S naglašava da nije dovoljno samo izbaciti problematične namirnice, već je važno u ishranu uključiti one koje olakšavaju pražnjenje creva.
Većina analnih fisura zaraste u roku od nekoliko nedelja uz odgovarajuću negu i promene životnih navika. Međutim, ako bol, krvarenje ili otežano pražnjenje creva ne prolaze, potrebno je javiti se lekaru.
- U tim slučajevima mogu biti potrebni lekovi za omekšavanje stolice, lokalne masti ili druge metode lečenja, dok se operacijarazmatra uglavnom kod hroničnih analnih fisura koje ne reaguju na konzervativnu terapiju. Dugoročno, ishrana bogata vlaknima i dovoljan unos tečnosti ostaju najvažnije mere za zarastanje i sprečavanje ponovne pojave ovog problema - naglašava doktorka.
- Preporučuje svakodnevni unos voća, povrća, integralnih žitarica, mahunarki i semenki, odnosno hrane bogate vlaknima, kao i dva do tri litra vode dnevno, osim ako lekar nije drugačije savetovao. Korisni su i redovna fizička aktivnost, izbegavanje dugog sedenja na WC šolji, kao i odlazak u toalet čim se javi potreba za pražnjenjem - savetuje dr Brunda i objašnjava:
- Mekana i pravilno formirana stolica smanjuje naprezanje tokom pražnjenja creva, omogućava da fisura lakše zaraste i smanjuje rizik od novog pucanja tkiva.
Slične zaključke donelo je i istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Visceral Surgery, koje navodi da je cilj ishrane kod analne fisure da prirodno omekša stolicu i omogući redovno pražnjenje creva. Prema rezultatima studije, oko polovine osoba sa akutnom analnom fisurom može potpuno da ozdravi uz promenu životnih navika, bez potrebe za operacijom ili agresivnijim lečenjem.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
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