Više od tri četvrtine osoba sa srčanom slabošću ima neki oblik poremećaja spavanja.

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Zdrav san osnova je vitalnosti. Svake noći barem 7 sati garantuje manje mentalnih problema i nepravilnog rada srca. Lekari napominju da je kvalitetan san posebno bitan za pacijente sa srčanom slabošću. Poremećaji spavanja mogu da opterete srce. Dobra vest je da se mnogi problemi mogu ublažiti pravovremenim lečenjem i promenom životnih navika.

Zašto osobe sa srčanom slabošću često loše spavaju?

Više od tri četvrtine osoba sa srčanom slabošću ima neki oblik poremećaja spavanja. Prekidi disanja u snu, nesanica, učestalo noćno mokrenje ili sindrom nemirnih nogu česte su tegobe kod ovih pacijenata. Ponekad nije lako prepoznati da san nije kvalitetan. Ako se budite umorni, osećate stalnu pospanost ili nemate energije za uobičajene aktivnosti, moguće je da san nije dovoljno dobar ili da srčana slabost nije kontrolisana.

Poremećaji spavanja mogu da opterete srce Foto: Shutterstock

Srčana slabost je posledica poremećaja srčane funkcije - srčani mišić nije u stanju da adekvatno pumpa krv kroz telo. Srce nije tada u stanju da zadovolji potrebe organizma za kiseonikom. U pitanju je doživotna bolest koja često počinje osećajem umora, pospanosti. Dolazi do oticanja nogu, članaka ili stopala. Rad srca je brz i nepravilan. Pacijenti imaju jaču potrebu da mokre tokom noći.

Apneja u snu

Apneja u snu jedan je od najčešćih poremećaja kod osoba sa srčanom slabošću. Tokom ovog stanja dolazi do prekida disanja u snu, pada nivoa kiseonika u krvi i čestih buđenja. Sve ovo može da optereti srce. Savet je da pacijenti sa srčanom slabošću razgovaraju sa lekarom. Kod opstruktivne apneje često se preporučuje aparat koji održava disajne puteve otvorenim tokom spavanja. Kod mnogih pacijenata ova terapija poboljšava rad srca i može da smanji rizik od poremećaja srčanog ritma.

Nesanica

Problemi sa uspavljivanjem ili česta noćna buđenja veoma su česti kod osoba sa srčanom slabošću. Uzrok mogu biti zabrinutost zbog bolesti, depresija, anksioznost, lekovi ili poremećaji disanja tokom sna.

Lekari osobama koje uzimaju diuretike savetuju da piju ove lekove za izbacivanje tečnosti ranije tokom dana, uz prethodni dogovor sa lekarom. Dejstvo ovih lekova traje nekoliko sati, a kasno uzimanje može dovesti do neprijatnog i čestog noćnog mokrenja i prekida sna.

Ukoliko se osećate anksiozno ili depresivno, lečenje psiholoških tegoba često poboljšava i kvalitet sna.

Ukoliko se osećate anksiozno ili depresivno, lečenje psiholoških tegoba često poboljšava i kvalitet sna. Foto: Shutterstock

Otežano disanje u ležećem položaju

Mnogi pacijenti sa srčanom slabošću žale se na osećaj nedostatka vazduha kada legnu, zbog čega se bude tokom noći. To se događa zato što se tečnost zadržava u organizmu i može da se nakuplja u plućima.

Pojedini pacijenti zaspe tek kada podignu glavu i gornji deo tela na nekoliko jastuka. Sve ovo, uz brzo gojenje, kako kažu lekari, može da znači da telo zadržava tečnost.

Nagli porast telesne težine 1 do 2 kg u jednom danu ili nekoliko kilograma tokom jedne nedelje razlog je da se javite lekaru.

Sindrom nemirnih nogu

Kod ovog poremećaja dolazi do nevoljnih trzaja nogu ili ruku. Sve prekida san i izaziva osećaj umora.