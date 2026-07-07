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Za sada ne postoji terapija koja može da izleči autoimuni gastritis, pa je cilj lečenja kontrola simptoma i sprečavanje komplikacija

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Vest da je biohakeru Brajanu Džonsonu, koji je postao poznat po pokušajima da uspori starenje, dijagnostikovan autoimunigastritis skrenula je pažnju na retku bolest kod koje imuni sistem napada sluzokožu želuca. Simptomi su često nejasni, zbog čega dijagnoza može da kasni godinama.

Autoimuni gastritis je hronično zapaljenje sluzokože želuca koje nastaje kada imuni sistemgreškom napada ćelije zadužene za stvaranje želudačne kiseline. Vremenom se broj ovih ćelija smanjuje, što otežava apsorpciju vitamina B12 i drugih hranljivih materija. Procenjuje se da od ove bolesti boluje između 0,5 i 4,5 odsto odraslih, ali stručnjaci smatraju da je stvarni broj verovatno veći jer bolest često dugo ostaje neprepoznata.

Gastritis vs. autoimuni gastritis Gastritis znači upalu sluzokože želuca, ali uzroci mogu da budu veoma različiti. Najčešći su infekcija bakterijom Helicobacter pylori, dugotrajna upotreba pojedinih lekova protiv bolova, alkohol ili drugi faktori koji oštećuju sluzokožu. Autoimuni gastritis je mnogo ređi oblik bolesti. Za razliku od uobičajenog gastritisa, kod njega imuni sistem greškom napada sopstvene ćelije želuca koje proizvode želudačnu kiselinu i intrinzični faktor, protein neophodan za apsorpciju vitamina B12.

Ko je u većem riziku?

Tačan uzrok nije poznat, ali se smatra da važnu ulogu imaju genetska predispozicija i poremećaj rada imunog sistema. Veći rizik imaju:

žene

starije osobe

osobe koje već imaju neku autoimunu bolest

oni kod kojih bolest postoji u porodici

Iako je češći u srednjem i starijem životnom dobu, može da se javi i kod dece i adolescenata.

Bbol ili nelagodnost u gornjem delu stomaka, kao i brzi osećaj sitosti su tipični simptomi Foto: Shutterstock

Simptomi često liče na druge tegobe

U početku bolest obično izaziva nespecifične simptome zbog kojih se lako pomeša sa drugim poremećajima želuca. Najčešće tegobe su:

bol ili nelagodnost u gornjem delu stomaka

nadimanje

gorušica

osećaj sitosti posle male količine hrane

Kako bolest napreduje i smanjuje se apsorpcija vitamina B12, mogu da se razviju perniciozna anemija i nedostatak gvožđa, što dovodi do novih simptoma. Najčešći znaci su:

umor

malaksalost

otežano disanje pri naporu

vrtoglavica

trnjenje šaka i stopala

problemi sa ravnotežom

zaboravnost i otežana koncentracija

promene raspoloženja, anksioznost ili depresija Kada treba posumnjati na autoimuni gastritis?

Prisustvo gastritisa samo po sebi ne znači da je reč o autoimunom gastritisu. Lekari posebno obraćaju pažnju na ovu bolest kod osoba koje imaju:

neobjašnjiv manjak gvožđa

pernicioznu anemiju

drugu autoimunu bolest

uporne tegobe sa želucem bez jasnog uzroka

neurološke simptome povezane sa manjkom vitamina B12,

bliskog člana porodice sa autoimunim gastritisom

Kako bolest napreduje, tako se i smanjuje apsorpcija vitamina B12 Foto: Shutterstock

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza se postavlja kombinacijom laboratorijskih analiza i gastroskopije. Krvne analize mogu da pokažu nedostatak vitamina B12 ili gvožđa, kao i prisustvo specifičnih autoantitela. Konačna potvrda najčešće se dobija gastroskopijom sa biopsijom sluzokože želuca, koja pokazuje karakteristične promene.

Sa kojim bolestima je povezan? Autoimuni gastritis se često javlja zajedno sa drugim autoimunim bolestima. Najčešće je povezan sa autoimunim bolestima štitaste žlezde, dijabetesom tipa 1, vitiligom, reumatoidnim artritisom, psorijazom, autoimunim hepatitisom, Sjogrenovim sindromom i mijastenijom gravis.

Da li postoji lečenje?

Za sada ne postoji terapija koja može da izleči autoimuni gastritis, pa je cilj lečenja kontrola simptoma i sprečavanje komplikacija.

U zavisnosti od nalaza, lekar može da preporuči nadoknadu vitamina B12 i gvožđa, kao i lečenje tegoba poput nadimanja, bola ili ranog osećaja sitosti. Savetuje se i više manjih obroka tokom dana, kao i izbegavanje hrane koja pojedinačno izaziva tegobe.