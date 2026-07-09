Ne ignorišite bol koji je iznenadan, veoma jak ili traje duže od nekoliko sati

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Bol u predelu pupka nije bolest, već simptom koji može da ima mnogo različitih uzroka. Najčešće je posledica prolaznih tegoba sa varenjem, ali ponekad može da bude i prvi znak bolesti digestivnog sistema ili hitnog stanja koje zahteva brzo lečenje. Zato nije važno samo gde boli, već i koliko bol traje, da li se pojačava i da li ga prate drugi simptomi, poput temperature, povraćanja ili krvi u stolici, objašnjava dr Elena Maser, gastroenterolog i asistent na Medicinskom fakultetu Ikan pri bolnici Mount Sinai u Njujorku.

Upala slepog creva

Jedan od prvih simptoma upale slepog creva jeste bol oko pupka, koji se tokom nekoliko sati premešta u donji desni deo stomaka i postaje sve intenzivniji. Prate ga gubitak apetita, mučnina, povraćanje, povišena temperatura i nadutost.

Ako se ne leči na vreme, slepo crevo može da pukne i izazove zapaljenje trbušne maramice, zbog čega je neophodno hitno lečenje.

Jedan od prvih simptoma upale slepog creva jeste bol oko pupka, koji se tokom nekoliko sati premešta u donji desni deo stomaka Foto: Shutterstock

Kronova bolest

Jedan od mogućih uzroka bola oko pupka jeste Kronova bolest, hronično zapaljenje digestivnog trakta. Bol može da bude tup, oštar ili praćen grčevima, a često se javlja 20 do 30 minuta posle obroka. Prate ga uporna dijareja, umor i gubitak telesne mase.

Kada bol u pupku zahteva hitan pregled? Iako je bol u predelu pupka često prolazan i nije posledica ozbiljne bolesti, ne treba ga zanemariti ako je iznenadan, veoma jak ili traje duže od nekoliko sati. - Hitan pregled neophodan je i ako se uz bol jave temperatura, uporno povraćanje, krv u stolici, izražena nadutost, gubitak svesti ili nemogućnost pražnjenja creva - upozorava dr Elena Maser.

- Tačan uzrok bolesti nije poznat, ali se smatra da važnu ulogu imaju poremećaj rada imunog sistema i nasledni faktori. Najčešće se dijagnostikuje između 18. i 24. godine, mada može da se razvije u bilo kom životnom dobu. Nelečena može da dovede do pothranjenosti, čireva i suženja creva. Dijagnoza se potvrđuje kolonoskopijom i snimanjem digestivnog trakta, a lečenje uključuje antiinflamatorne i imunosupresivne lekove, antibiotike, vitaminske suplemente, a po potrebi i operaciju - objašnjava dr Maser.

Čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu

Bol u predelu pupka ponekad može da bude posledica čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu. Najčešće se javlja kao pečenje ili tup bol u gornjem delu stomaka, ali kod nekih osoba može da se širi i prema pupku. Tegobe se često pojačavaju na prazan stomak ili nekoliko sati posle obroka.

Najčešći uzroci su infekcija bakterijom Helicobacter pylori i dugotrajna upotreba lekova protiv bolova, poput ibuprofena, diklofenaka ili aspirina. Ako se jave povraćanje krvi ili crna stolica, potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć.

Upala pankreasa

Akutna upala pankreasa takođe može da izazove bol koji se oseća u sredini stomaka ili oko pupka. Bol je obično veoma jak, traje satima i često se širi ka leđima, a prate ga mučnina, povraćanje i povišena temperatura.

Bol kod akutne upale pankreasa je obično veoma jak, traje satima i često se širi ka leđima Foto: Shutterstock

Najčešći uzroci su kamen u žučnoj kesi i prekomerno konzumiranje alkohola. Ovo stanje zahteva hitan pregled i najčešće bolničko lečenje.

Pupčana kila

Pupčana kila nastaje kada kroz oslabljeni deo trbušnog zida u predelu pupka izađu masno tkivo ili deo creva. Kod odraslih se najčešće javlja zbog podizanja velikog tereta, a ispoljava se kao ispupčenje koje može da bude bolno na dodir ili da izaziva osećaj težine.

Ako kila ne može da se vrati u trbušnu duplju, a jave se jak bol, crvenilo, zatvor, povraćanje ili temperatura, potrebna je hitna hirurška procena.

Loše varenje

Obilan, mastan ili jako začinjen obrok može da izazove osećaj težine, nadutost i bol u sredini stomaka, uključujući i predeo oko pupka. Tegobe obično prolaze za nekoliko sati, ali ako se često ponavljaju, trebalo bi utvrditi njihov uzrok jer iza njih mogu da se kriju i druge bolesti sistema za varenje.

Kamen u žučnoj kesi

Kamen u žučnoj kesi češći je kod žena nego kod muškaraca, delom zbog hormonalnih promena tokom trudnoće. Tipičan simptom je jak bol ispod desnog rebarnog luka koji može da se širi prema desnoj lopatici ili između lopatica.