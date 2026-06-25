Kolorektalni karcinom (rak debelog creva) nastaje u debelom crevu ili rektumu, donjem delu sistema za varenje

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Rak debelog creva poprima skoro epidemijske razmere u zemljama savremenog sveta. Broj obolelih raste, posebno među mlađim odraslim osobama. Prvi simptomi često se zanemaruju i tumače kao posledica stresa, ishrane ili prolaznih tegoba. Moguče je da samo fizički aktivni i da se dobro osećamo, a da imamo rak debelog creva, potvrđuju pacijenti i doktori.

Zašto?

Kolorektalni karcinom (rak debelog creva) nastaje u debelom crevu ili rektumu, donjem delu sistema za varenje. Stručnjaci upozoravaju da bi do 2030. godine mogao da postane jedan od vodećih uzroka smrti od raka kod osoba mlađih od 50 godina.

Zbog porasta broja slučajeva, zdravstvene organizacije preporučuju da osobe prosečnog rizika počnu redovne preglede već sa 45 godina, a ne sa 50, kao što je ranije bilo preporučivano.

- Rak debelog creva sve je učestaliji kod mlađih ljudi, ali još uvek nije potpuno jasno zašto - kaže dr Piter Stanič, gastroenterolog sa Univerziteta Ohajo. Stručnjaci navode kao moguće faktore rizika gojaznost, promene u načinu ishrane, savremeni način života, ali uzroci se i dalje detaljno istražuju.

Rak debelog creva sve je učestaliji kod mlađih ljudi, ali još uvek nije potpuno jasno zašto Foto: Shutterstock

U Srbiji od raka debelog creva svake godine oboli više od četiri hiljade ljudi. Najviše pacijenata je u šestoj i sedmoj deceniji, ali sve više je i mlađih od 40 godina.

7 ranih znakova raka debelog creva koje ne treba ignorisati

Prema Lin Durham, direktorki organizacije Georgia CORE (Centar za istraživanje i edukaciju o raku), postoje simptomi koji mogu biti rani znaci bolesti:

• Dugotrajan bol u stomaku

• Problemi sa ispuštanjem gasova

• Hroničan umor

• Neobjašnjiv gubitak telesne težine

• Anemija

• Krv u stolici

• Stolica koja je neuobičajeno uska ili tanka poput olovke

Ako je neko od bliskih članova porodice imao rak debelog creva, stručnjaci preporučuju ranije preglede.

Ako je neko od bliskih članova porodice imao rak debelog creva, stručnjaci preporučuju ranije preglede. Foto: Kmpzzz/Shutterstock

Simptom koji je glumac skoro zanemario

Glumac Džejms Van Der Bik, poznat po ulozi u seriji „Dawson's Creek“, preminuo je u 48. godini od raka debelog creva. Pre smrti govorio je o simptomu koji je u početku pripisivao ishrani - promenama u radu creva.

- Verovao sam da je dovoljno da promenim način ishrane. Možda da prestanem da pijem kafu. Kada sam to uradio, nije bilo poboljšanja i tada sam tek otišao na pregled - rekao je glumac. Dijagnoza mu je postavljena tokom kolonoskopije u avgustu 2023. godine, iako se osećao zdravo i vodio računa o zdavim životnim navikama.

- Verovao sam da sam zdrav, u odličnoj kardiovaskularnoj formi. Primenjivao sam hladne kupke, saune, praktikovao povremeni post - rekao je u emisiji Today.

Njegova poruka drugima bila je jasna: „Pregledajte se i razgovarajte sa lekarom.“

Mislila sam da je problem u ishrani. Verovala sam da sam možda razvila netoleranciju na laktozu. Foto: Shutterstock

Zašto se često kasno otkrije rak debelog creva?

Zdravstvena novinarka Aleksandra Frost dobila je dijagnozu raka debelog creva trećeg stadijuma u 37. godini, takođe je zanemarila prve promene.

- Mislila sam da je problem u ishrani. Verovala sam da sam možda razvila netoleranciju na laktozu. Menjala sam ishranu i ignorisala problem - rekla je Frost.

Pomoć je potražila tek kada je jak bol u stomaku doveo u hitnu pomoć. Lekari su pronašli veliki tumor u digestivnom traktu, iako nije imala porodičnu istoriju raka.

Dr Avni Desai, onkolog za tumore digestivnog sistema u Memorial Sloan Kettering Cancer Center, kaže da mnogi ljudi promene u radu creva pripisuju hrani, stresu ili lekovima.

- Krvarenje iz rektuma često se pripisuje hemoroidima, čak i kada traje mesecima - upozorava dr Desai.

Kolonoskopija je endoskopski pregled debelog creva i rektuma kamerom na savitljivoj cevi Foto: Shutterstock

Kada otići na pregled?

Lekari savetuju da se ne ignorišu promene u radu creva ili krvarenje koje traje duže od nekoliko nedelja, posebno ako se ne poboljšavaju promenama u ishrani.

Rano otkrivanje značajno povećava mogućnost uspešnog lečenja.