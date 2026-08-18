Vedrana je otišla na područje bez signala, stoji na njenoj Fejsbuk stranici. Tako je i sama govorila o smrti

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Holangiokarcinom ili rak žučnih kanala redak je maligni tumor koji nastaje u tankim kanalima kojima se žuč iz jetre odvodi do žučne kese i tankog creva. Upravo od ovog karcinoma bolovala je književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan, čija je smrt objavljena na njenoj zvaničnoj Fejsbuk stranici rečima: "Vedrana je otišla na područje bez signala". Tako je i sama govorila o smrti.

Rudan je o bolesti otvoreno govorila od 2024. godine, kada je saopštila da joj je dijagnostikovan rak žučnih kanala. Tada je navela da je bila među malim brojem pacijenata kod kojih je tumor mogao da bude operisan, kao i da je pre operacije bila podvrgnuta radioterapijskom tretmanu.

Holangiokarcinom se najčešće javlja kod osoba starijih od 50 godina, ali bolest može da se razvije u bilo kom životnom dobu. Jedan od problema je to što se često otkriva tek u uznapredovaloj fazi, kada je uspešno lečenje znatno teže, navodi Mejo klinika.

Simptomi raka žučnih kanala

Znaci bolesti povezani su, između ostalog, sa otežanim protokom žuči. Jedan od karakterističnih simptoma je žutica - žuta prebojenost kože i beonjača. Mogu da se pojave i veoma intenzivan svrab kože, svetla ili gotovo bela stolica i taman urin.

Među simptomima su i izražen umor, bol u stomaku sa desne strane neposredno ispod rebara i nenamerno mršavljenje, kao i povišena temperatura i noćno znojenje.

Bol u stomaku sa desne strane neposredno ispod rebara jedna je od simptoma Foto: Shutterstock

Uporan umor, bol u stomaku, žutica i drugi simptomi koji traju razlog su za pregled kod lekara.

Postoje tri glavna tipa

Holangiokarcinom se deli prema mestu na kojem tumor nastaje. Intrahepatični holangiokarcinom razvija se u žučnim kanalima unutar jetre i ponekad se klasifikuje kao vrsta raka jetre.

Hilarni ili perihilarni holangiokarcinom nastaje u žučnim kanalima neposredno izvan jetre, dok se distalni holangiokarcinom razvija u delu žučnog kanala koji je najbliži tankom crevu i pripada ekstrahepatičnim tumorima.

Šta povećava rizik?

Tačan uzrok holangiokarcinoma nije poznat. Bolest nastaje kada se u ćelijama žučnih kanala pojave promene u DNK zbog kojih ćelije počinju nekontrolisano da se umnožavaju, stvarajući tumor koji može da prodre u okolna zdrava tkiva i da ih razara.

Rizik je veći kod osoba sa primarnim sklerozirajućim holangitisom, bolešću koja dovodi do stvaranja ožiljaka i suženja žučnih kanala, kao i kod hroničnih bolesti jetre. Među faktorima rizika su i urođene anomalije žučnih kanala, uključujući holedohalne ciste, starije životno doba, pušenje i dijabetes.

Bolesti jetre jedan su od mnogobrojnih faktora rizika Foto: Shutterstock

U pojedinim delovima jugoistočne Azije bolest je povezana i sa infekcijom parazitima jetre koja se može dobiti konzumiranjem sirove ili nedovoljno termički obrađene ribe. Rizik povećavaju i određena nasledna stanja, među kojima su cistična fibroza i Linčov sindrom.

Kako se leči holangiokarcinom?

Lečenje zavisi od mesta na kojem se tumor nalazi, njegove veličine i proširenosti, kao i od toga da li može potpuno da se odstrani. Kada je to moguće, operacija predstavlja osnovno lečenje i jedinu terapiju sa potencijalom za izlečenje. U zavisnosti od položaja i proširenosti tumora, osim dela žučnog kanala mogu da budu odstranjeni i deo jetre, pankreasa i okolni limfni čvorovi. Kod određenih pacijenata sa hilarnim holangiokarcinomom razmatra se i transplantacija jetre.