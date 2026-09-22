Ciroza jetre povezana sa masnom jetrom može da se razvije i pre 50. godine, posebno kod osoba sa metaboličkim rizicima

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Ciroza jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom i masnom jetrom (MASLD) može da se razvije mnogo ranije nego što se obično očekuje, a kod mlađih pacijenata bolest ima specifičan profil rizika, pokazalo je novo istraživanje Univerziteta Kalifornije u San Dijegu.

Studija, objavljena u časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology, obuhvatila je oko 2.400 odraslih osoba sa biopsijom potvrđenim MASLD-om.

Istraživači su utvrdili da se približno četvrtina slučajeva ciroze javila pre 50. godine, što su definisali kao rano nastalu cirozu povezanu sa MASLD-om.

Rezultati pokazuju da kod ovih pacijenata nije reč samo o istoj bolesti koja se pojavila ranije. Njeno napredovanje, prema istraživačima, ubrzava posebna kombinacija nasledne genetske sklonosti i metaboličkih faktora, među kojima se naročito izdvaja dijabetes tipa 2.

Bolest može proći neprimećeno

– Mlađe odrasle osobe kod kojih se razvije ciroza usled MASLD-a imaju jedinstvenu kombinaciju genetske podložnosti i metaboličkih faktora rizika koji ubrzavaju napredovanje do uznapredovale bolesti jetre – rekao je prof. dr Rohit Lumba, jedan od autora studije.

Kod mlađih osoba cirozu povezanu sa MASLD-om ubrzavaju genetska sklonost i metabolički faktori rizika Foto: Shutterstock

Istraživanje je ukazalo i na važan problem u ranom otkrivanju bolesti. Mnogi testovi koji se danas koriste za procenu fibroze jetre uključuju godine starosti u izračunavanje rizika, zbog čega kod mlađih osoba mogu da budu manje osetljivi. Gotovo trećina učesnika sa rano nastalom cirozom imala je rezultate koji prema uobičajenim pragovima ne bi bili razlog za dodatna ispitivanja.

Ko je u riziku od ciroze? To je posebno važno jer ciroza dugo može da protiče bez simptoma, sve dok se ne pojave ozbiljne komplikacije. Autori zato navode da bi mlađe osobe sa dijabetesom tipa 2, gojaznošću ili povećanim genetskim rizikom mogle da imaju korist od temeljnije procene stanja jetre.