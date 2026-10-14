DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Pankreas ima ključnu ulogu u regulisanju šećera u krvi, a poremećaji njegovog rada mogu uticati na proizvodnju insulina i povećati rizik od dijabetesa

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Pankreas je organ koji se nalazi duboko u stomaku, iza želuca, i ima važnu ulogu u varenju hrane, ali i u regulisanju šećera u krvi. On proizvodi enzime za varenje, ali i hormone, među kojima je najvažniji insulin.

Insulin omogućava ćelijama da preuzmu glukozu iz krvi i koriste je kao izvor energije. Kada pankreas ne proizvodi dovoljno insulina ili organizam ne može pravilno da ga koristi, glukoza se nakuplja u krvi, što dovodi do povišenog nivoa šećera.

Upravo zbog toga postoji direktna veza između funkcije pankreasa i razvoja dijabetesa.

Šta se dešava kod dijabetesa tipa 1?

Kod dijabetesa tipa 1 imuni sistem napada beta ćelije pankreasa koje proizvode insulin. Njihovim oštećenjem pankreas gubi sposobnost da proizvodi dovoljno insulina.

Zbog toga osobe sa dijabetesom tipa 1 moraju da primaju insulin kao terapiju. Tačan uzrok zbog kojeg imuni sistem napada ove ćelije nije poznat, ali ulogu mogu imati genetski i faktori iz okruženja.

Kod dijabetesa tipa 1 imuni sistem napada beta ćelije pankreasa koje proizvode insulin Foto: Shutterstock

Kod tipa 2 problem počinje drugačije

Kod dijabetesa tipa 2 organizam najpre postaje manje osetljiv na insulin, što se naziva insulinska rezistencija. To znači da ćelije ne koriste insulin dovoljno efikasno, pa šećer ostaje u krvi.

Pankreas tada može da pokušava da nadoknadi ovaj problem tako što proizvodi više insulina. Međutim, vremenom njegova proizvodnja može postati nedovoljna za potrebe organizma.

Na razvoj dijabetesa tipa 2 mogu uticati genetika, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i gojaznost.

Predijabetes je upozorenje

Kod predijabetesa nivo šećera u krvi je viši od normalnog, ali još nije dovoljno visok da bi se postavila dijagnoza dijabetesa. Do toga može doći kada pankreas počne da proizvodi manje insulina ili kada organizam više ne reaguje na insulin onako efikasno kao ranije.

Promene u ishrani, redovna fizička aktivnost i održavanje zdrave telesne težine mogu pomoći u sprečavanju ili odlaganju razvoja dijabetesa tipa 2.

Hronična upala može oštetiti pankreas

Pankreatitis je upala pankreasa. Kada se upala pojavi naglo i traje kratko, govori se o akutnom pankreatitisu, dok dugotrajna upala predstavlja hronični pankreatitis.

Hronična upala može da ošteti ćelije pankreasa koje proizvode insulin. Zbog toga hronični pankreatitis može povećati rizik od razvoja dijabetesa.

Pankreatitis može biti povezan sa žučnim kamenjem, povišenim nivoom triglicerida ili kalcijuma u krvi, kao i prekomernim unosom alkohola.

Pankreatitis se najčešće prepoznaje po jakom bolu u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima, a rano reagovanje može sprečiti ozbiljne komplikacije Foto: Shutterstock

Veza dijabetesa i raka pankreasa Postoji i povezanost između dijabetesa i raka pankreasa, ali ona je složena. Dugotrajan dijabetes može biti povezan sa povećanim rizikom od raka pankreasa, dok se kod nekih ljudi novonastali dijabetes tipa 2, naročito posle 50. godine, može pojaviti kao jedan od znakova promena na pankreasu.

Posebno je važno obratiti pažnju ako osoba koja je ranije imala dobro kontrolisan dijabetes iznenada počne da ima problem sa regulacijom šećera u krvi.

Ipak, sama pojava dijabetesa ne znači da osoba ima rak pankreasa. Za postavljanje dijagnoze potrebna je medicinska procena i odgovarajuća ispitivanja.

Kako sačuvati zdravlje pankreasa?

Zdrave životne navike mogu pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa i nekih bolesti pankreasa. Važno je voditi računa o ishrani, redovno se kretati, održavati zdravu telesnu težinu i ograničiti unos alkohola.

Kod osoba koje već imaju dijabetes, važno je redovno kontrolisati šećer u krvi i pridržavati se terapije koju je propisao lekar.