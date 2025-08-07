Slušaj vest

Rak pankreasa se često naziva "tihom bolešću", jer u ranim fazama obično ne daje jasne simptome. Kada se simptomi i pojave, oni mogu da budu blagi, nespecifični i lako ih je zanemariti.

Ipak, prema preporukama Pancreatic Cancer Action Network, svaka osoba koja primeti jedan ili više sledećih znakova trebalo bi da se obrati lekaru.

Bol u leđima ili stomaku

Tumor pankreasa može da izazove bol u predelu stomaka ili srednjem delu leđa. U zavisnosti od mesta na kojem se nalazi, može da pritiska okolne nerve i organe ili da blokira probavni trakt.

Nadimanje

Problemi sa varenjem koje izaziva rak pankreasa mogu da dovedu do stvaranja gasova i osećaja nadutosti. Takođe, može doći do nakupljanja tečnosti u stomaku (ascites), što izaziva osećaj otečenosti i zategnutosti.

Nakupljanje tečnosti u stomaku izaziva osećaj otečenosti i zategnutosti Foto: Shtterstock

Problemi sa varenjem hrane

Gubitak apetita, mučnina i loša probava česti su kod osoba sa rakom pankreasa. Ovi simptomi se javljaju kada bolest ometa sposobnost tela da svari hranu i apsorbuje hranljive materije ili kada tumor usporava normalne probavne procese.

Gubitak težine bez jasnog razloga

Mršavljenje može da bude posledica poremećenog varenja ili samog dejstva karcinoma na organizam. Rak može da utiče na to kako telo koristi kalorije i proteine – troši više energije nego inače, razgrađuje mišiće i smanjuje apetit.

Žutilo kože i očiju

Jedan od prvih znakova raka pankreasa može da bude žutilo kože i beonjača, odnosno pojava žutice, koja nastaje kada tumor blokira normalan protok žuči. Prateći simptomi žutice mogu da budu svrab kože, taman urin i svetla ili sivo-bež stolica.

Pacijenti sa rakom pankreasa često imaju dijareju, zatvor ili naizmenične probleme Foto: Shutterstock

Promene u stolici

Pacijenti sa rakom pankreasa često imaju dijareju, zatvor ili naizmenične probleme. Stolica može da bude masna, vodenasta, neprijatnog mirisa, zbog nedostatka enzima pankreasa. S druge strane, spor rad creva može da izazove zatvor i suvu, tvrdu stolicu.

Nova dijagnoza dijabetesa ili nagle promene kod postojećeg dijabetesa

Istraživanja pokazuju da iznenadna pojava tipa 2 dijabetesa kod osoba starijih od 50 godina može da bude rani znak raka pankreasa – naročito ako osoba ima nizak BMI, neobjašnjivo mršavi i nema porodičnu istoriju dijabetesa.

Ako već imate dijabetes, a glikemija vam je bila stabilna, iznenadne promene šećera u krvi takođe mogu da budu znak upozorenja.

Faktori rizika

Iako tačan uzrok raka pankreasa još uvek nije u potpunosti poznat, istraživanja su identifikovala sledeće rizične faktore:

Porodična istorija bolesti : Rizik je veći ako je više članova porodice prvog kolena imalo bolest, posebno pre 50. godine.

: Rizik je veći ako je više članova porodice prvog kolena imalo bolest, posebno pre 50. godine. Ishrana : Ishrana bogata crvenim i prerađenim mesom može da poveća rizik. Ishrana bogata voćem i povrćem može da ga smanji.

: Ishrana bogata crvenim i prerađenim mesom može da poveća rizik. Ishrana bogata voćem i povrćem može da ga smanji. Gojaznost : Osobe sa viškom kilograma imaju 20% veći rizik od raka pankreasa u poređenju sa osobama normalne težine.

: Osobe sa viškom kilograma imaju 20% veći rizik od raka pankreasa u poređenju sa osobama normalne težine. Pušenje : Pušenje uzrokuje 20–30% svih slučajeva egzokrinog raka pankreasa.

: Pušenje uzrokuje 20–30% svih slučajeva egzokrinog raka pankreasa. Pol : Muškarci nešto češće obolevaju od žena.

: Muškarci nešto češće obolevaju od žena. Starost: Rizik se povećava sa godinama.

Dijabetes tipa 2 je značajan faktor rizika Foto: Shutterstock

Dijabetes : Dugogodišnji dijabetes (preko pet godina) povećava rizik.

: Dugogodišnji dijabetes (preko pet godina) povećava rizik. Hronični pankreatitis: Hronična upala pankreasa povećava rizik, posebno ako postoji genetska predispozicija.