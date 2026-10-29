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Pre početka primene GLP-1 lekova važno je proveriti zdravstvenu i porodičnu istoriju

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Lekovi iz grupe GLP-1, koji se koriste za regulisanje telesne težine i dijabetesa, nose upozorenje da ih ne smeju koristiti osobe koje su imale medularni karcinom štitaste žlezde (MTC), kao ni one sa porodičnom istorijom ove bolesti ili sindromom multiple endokrine neoplazije tip 2 (MEN2). Međutim, većina drugih bolesti štitaste žlezde nije prepreka za primenu ovih lekova, objašnjavaju stručnjaci američkog UT Southwestern Medical Center.

Zašto postoji upozorenje o raku štitaste žlezde?

U istraživanjima na glodarima pojedini GLP-1 lekovi podsticali su rast C ćelija štitaste žlezde, iz kojih nastaje medularni karcinom. Međutim, istraživanja na ljudima nisu potvrdila isti rizik. Velika skandinavska studija nije utvrdila značajno povećanje učestalosti raka štitaste žlezde tokom prosečno četiri godine praćenja.

Pošto je medularni karcinom redak, dugoročni rizik nije potpuno isključen, iako na ljudima nije potvrđen Foto: Shutterstock

Ipak, pošto je medularni karcinom redak, dugoročni rizik nije potpuno isključen. Zato se GLP-1 lekovi ne preporučuju osobama sa ličnom ili porodičnom istorijom MTC ili naslednim sindromom MEN2, koji je povezan sa mutacijom gena RET.

Da li su Hašimoto i čvorići prepreka?

Hašimotov tireoiditis, Grejvsova bolest, hipotireoza, hipertireoza, struma (gušavost) i čvorići na štitastoj žlezdi sami po sebi nisu kontraindikacija za primenu GLP-1 lekova. Isto važi za papilarni i folikularni karcinom štitaste žlezde.

Ipak, odluka o terapiji donosi se individualno, uz procenu zdravstvenog stanja i drugih lekova koje pacijent koristi.

Kako kombinovati GLP-1 lekove i levotiroksin?

Posebna pažnja potrebna je kod oralnih GLP-1 lekova, jer se levotiroksin uzima na prazan stomak, a hrana i pojedini lekovi utiču na njegovu apsorpciju.

Kod oralnog semaglutida preporučuje se da se prvo uzme GLP-1 tableta, zatim sačeka najmanje 30 minuta, pa uzme levotiroksin. Doručak sledi nakon još najmanje pola sata. Kod orforgliprona raspored je drugačiji: levotiroksin se uzima prvi, a orforglipron kasnije, prema uputstvu lekara.

Posebna pažnja potrebna je kod oralnih GLP-1 lekova, jer se levotiroksin uzima na prazan stomak Foto: Shutterstock

Značajan gubitak telesne težine može zahtevati prilagođavanje doze levotiroksina. Zato se savetuje kontrola hormona nakon promene težine od približno pet do devet kilograma, kao i ranije ako se pojave umor, zatvor, osećaj hladnoće, lupanje srca, drhtavica ili nesanica.