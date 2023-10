5 RANIH SIMPTOMA KOJI UPOZORAVAJU NA MELANOM: Ne počinje uvek kao mladež, evo kako da ga PREPOZNATE

Prvi znaci i simptomi melanoma često su:

Promena postojećeg mladeža

Razvoj novog pigmentiranog ili neobičnog izgleda na vašoj koži

Međutim, važno je napomenuti da melanom ne počinje uvek kao mladež. Može se pojaviti i na koži inače normalnog izgleda. Normalni mladeži su generalno ujednačene boje, smeđe ili crne, sa jasnom granicom koja odvaja mladež od okolne kože. Ovalnog su oblika i obično oko 6 milimetara u prečniku, piše Mejo Klinika. Većina mladeža počinje da se pojavljuje u detinjstvu, a novi mladeži se mogu formirati do 40. godine. U odraslom dobu, većina ljudi ima između 10 i 40 mladeža. Oni se vremenom mogu promeniti u izgledu, a neki čak i nestati sa godinama.

Sumnjive mogu da budu izrasline koje imaju mnogo boja ili neujednačenu boju

Neobični simptomi koji upozoravaju na melanom

Kako biste što bolje identifikovali karakteristike neobičnih mladeža tokom samopregleda kože koje mogu ukazivati na melanome ili druge karcinome kože, upamtite slova ABCDE:

A je za asimetričan oblik. Potražite mladež nepravilnih oblika, kao na primer mladež sa dve veoma različite polovine.

B (en. irregular border) je za nepravilne granice. Obratite pažnju ukoliko mladež ima nepravilne, oštre ivice.

C (en. changes in color) je za promene u boji. Sumnjive mogu da budu izrasline koje imaju mnogo boja ili neujednačenu boju.

D (en. diameter) je za prečnik. Važno je pratiti mladeže koji su veći od 6 milimetara.

E (en. evolving) je za razvoj. Ukoliko mladeži ili promene na koži rastu tokom vremena, ili menjaju boju i oblik, potrebno je javiti se lekaru. Promene na mladežima takođe se mogu prikazati i u vidu svraba ili krvarenja.

Kancerozni (maligni) mladeži se veoma razlikuju po izgledu. Neki mogu pokazati sve gore navedene promene, dok drugi mogu imati samo jednu ili dve neobične karakteristike.

Obavezno zakažite pregled ako primetite bilo kakve promene na koži koje izgledaju neobično.

