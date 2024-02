Muče vas grčevi u nogama? Evo koji su najčešći uzroci i kako sami sebi možete pomoći

Iako je ovo stanje široko rasprostranjeno, uzroci nisu sasvim jasni. „Naći ćete mnogo različitih mišljenja, ali jednostavna istina je da niko zaista ne zna zašto se pojavljuju“, kaže dr. Skot Garison, vanredni profesor porodične medicine na Univerzitetu Alberta koji je objavio više studija o grčevima u nogama. Međutim, portal "Prevention" nudi nekoliko teorija o tome zašto se grčevi javljaju i kako pronaći olakšanje.

Koji su mogući uzroci grčeva u nogama?

Ne istežete određeni mišić

Neki istraživači tvrde da je za to kriv naš savremeni način života. Dok su naši preci dosta vremena provodili u čučnjevima i položajima za istezanje mišića nogu, savremeni život je orijentisan na sedentarni način života. Postoje i dokazi da naš uglavnom sedeći način života smanjuje dužinu mišića i tetiva, što može dovesti do grčeva.

Spavate u nezgodnom položaju Kada neko spava na stomaku, stopalo je ispruženo, što smanjuje dužinu lista. Kada je stopalo dugo u ovom položaju, čak i mali pokreti mogu izazvati grč. Pronađite položaj koji drži stopala u neutralnom položaju da biste izbegli grčeve mišića.

Promena je godišnjih doba

Jedno istraživanje je pokazalo da su noćni grčevi češći leti nego zimi. Iako se to možda ne odnosi na sve, učestalost grčeva se povećava sredinom jula. Važno je razumeti da su ovi mišićni grčevi uzrokovani nervnim problemima, a ne poremećajima mišića. Test elektromiograma je pokazao da nervi koji šalju impulse kroz kičmu izazivaju ove grčeve. Telo proizvodi vitamin D tokom leta zbog izlaganja suncu, a kada je nivo vitamina D na svom vrhuncu, telo se uključuje u „brzo“ obnavljanje neurona, što može izazvati grčeve.

Dehidracija

Postoje neki dokazi da dehidracija promoviše noćne grčeve. „Postoji jasan obrazac učestalosti grčeva mišića po sezoni, sa većim brojevima leti i manjim zimi“, kaže dr Mihael Beringer, profesor kineziologije na Gete univerzitetu u Nemačkoj. "Ovo sugeriše da toplota kao i ravnoteža telesnih tečnosti utiču na razvoj grčeva." Dehidracija može izazvati neravnotežu elektrolita u krvi, što može biti jedan od pokretača grčeva.

Naporne vežbe

Naporne vežbe su dugo bile povezane sa grčevima mišića. "Preopterećenje mišića i umor mogu izazvati lokalne grčeve mišića u višku mišićnih vlakana", piše u časopisu "Current Sport Medicine Reports". Ovo se dešava čak i profesionalnim sportistima, kažu autori studije. Iako hidratacija može pomoći, ne postoji dobro uspostavljena metoda za sprečavanje takvih grčeva.

foto: Shutterstock

Nedostatak hranljivih materija

Postoje dokazi da neravnoteža kalcijuma, magnezijuma i kalijuma igra važnu ulogu u mišićnim grčevima. Svaki od ovih elektrolita pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti u krvi i mišićima, a zbog nedostatka jednog od njih može doći do grčeva. Ali opet, studije su bile nedosledne, pa je potrebno više istraživanja kako bi se otkrilo kako ovi hranljivi sastojci direktno utiču na grčeve.

Provodite mnogo vremena stojeći

Ljudi koji provode mnogo vremena stojeći su pod većim rizikom da dobiju grčeve od onih koji sede. Kada ste na nogama i ne krećete se, krv i voda imaju tendenciju da idu u donji deo tela. To može dovesti do disbalansa tečnosti, ali i skraćivanja mišića i tetiva – sve to može dovesti do grčeva.

Pijete lekove s diuretičkim efektom

Diuretici i lekovi protiv astme povećavaju rizik od grčeva noću. Moguće je da ovi lekovi imaju "stimulativni" efekat na neurone i receptore koji stimulišu konvulzije.

Trudnoća

Trudnoća je takođe povezana sa češćim grčevima, verovatno zbog povećanja telesne težine i izmenjene cirkulacije. Takođe je moguće da pritisak fetusa na krvne sudove i nerve majke izaziva grčeve.

foto: Stock

Određena medicinska stanja

Dijabetes, hipertenzija, artritis, neurološke bolesti i depresija su takođe povezani sa grčevima u nogama. U nekim slučajevima uzrok mogu biti i lekovi koji se uzimaju za navedena stanja. Ako imate česte grčeve, proverite da li su ti hormoni štitne žlezde normalni jer i to može biti jedan od uzroka.

Sindrom nemirnih nogu

Čini se da oni sa sindromom nemirnih nogu neke od svojih simptoma opisuju kao grčeve. Ako stalno osećate da se budite nakon nekoliko sati spavanja i osećate simptome u nozi – grčeve, peckanje, peckanje, bol koji se ublažava ustajanjem i hodanjem, možda imate sindrom nemirnih nogu.

Starenje

Starenje može da igra ulogu u grčevima u nogama, kaže dr Garison. "To je otprilike vreme kada počinjemo gubiti motoričke neurone u ranim pedesetim, a grčevi tokom mirovanju su češći", objašnjava Garrison. Vežbe snage i ravnoteže mogu pomoći održavanju funkcioniranja mišića i nervnog sistema te tako sprečiti grčeve.

Kako se otarasiti grčeva?

Pokušajte da izbegavate lekove za lečenje grčeva u nogama. Pošto nema definisanog uzroka grčeva, ne postoji siguran lek.

Evo nekoliko saveta koji bi mogli pomoći:

Istegnite se

Neke studije pokazuju da istezanje nije neophodno, druge pokazuju da jeste. Ali jedna mala studija iz 2012. godine otkrila je da su ljudi koji su se istezali primetili smanjenje učestalosti grčeva. Takođe možete istegnuti mišiće pogođene grčem i to će pomoći.

Hranite se zdravo

Osigurajte, između ostalog, dovoljne količine magnezijuma u ​​ishrani. Dodajte pasulj, orašaste plodove, integralne žitarice i lisnato zeleno povrće u svoju ishranu. Jedna mala studija je pokazala da uzimanje vitamina B može pomoći.

foto: Shutterstock

Hidratacija

Pokušajte da pijete više vode tokom dana - posebno ako se znojite ili vežbate. Suva usta, glavobolja, umor i suva koža su znaci da ne pijete dovoljno vode. Boja urina je verovatno najbolji pokazatelj. Ako je bledožuta, pijete dovoljno vode, a ako je urin tamnožute boje (ili bliže ćilibaru), ne pijete dovoljno vode.

