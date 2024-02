5 stvari koje koža i nokti mogu reći o zdravlju srca: Suptilna upozorenja na srčani udar, visok holesterol, aneurizmu...

Promenjena boja kože

Koža ima mnogo nijansi i tonova (čak je normalno da ponekad izgleda ružičasto/crvenkasto), ali ako vidite plavu boju, to je znak da nešto nije u redu.

- Plava ili ljubičasta boja vaše kože može značiti da kiseonik ne cirkuliše pravilno - kaže Stejsi Rozen, kardiolog u Northvell Health-u.

Važno je napomenuti da često uzroci plavih prstiju nisu povezani sa srčanim oboljenjima.

- Na primer, često vidimo promene boje prstiju kod pacijenata sa kovidom ili autoimunim oboljenjima. Mešutim, ako drugi uzrok nije poznat, to bi mogao biti znak malih ugrušaka ili blokada u vašim arterijama - kaže dr Avan. Ali

Hiperpigmentacija kože - ili delovi vaše kože koji su malo tamniji od drugih - takođe mogu biti znak osnovnih zdravstvenih problema, smatra dr Avan. To je medicinsko stanje koje se zove acanthosis nigricans, koje izaziva blagu pigmentaciju na zadnjem delu vrata ili pazuha.

- Acanthosis nigricans i mrlje na koži mogu biti rani znak razvoja insulinske rezistencije - kaže dr Avan.

Međutim, kako je ovo povezano sa vašim srcem? Insulinska rezistencija je često simptom dijabetesa tipa 2 – stanja koje udvostručuje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, navodi Centrar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Ako primetite iznenadno oticanje samo na jednoj nozi, to bi mogao biti znak krvnog ugruška foto: Shutterstock

Otekle noge

Edem je uobičajen kožni simptom srčane insuficijencije. Kada imate srčanu insuficijenciju, vaše noge ili gležnjevi će početi da otiču ako vaše srce nema dovoljno snage da pumpa krv iz donjih ekstremiteta. Ovo dovodi do dodatnog sakupljanja tečnosti u vašim nogama, gležnjevima, butinama ili stomaku, prema Harvard Health Publishing-u.

Ako primetite iznenadno oticanje samo na jednoj nozi, to bi mogao biti znak krvnog ugruška, ili tačnije, duboke venske tromboze (DVT), kaže dr Avan. U ovom slučaju, najbolje je potražiti negu što je pre moguće. DVT će ponekad imati druge simptome kao što su bol, toplota koja dolazi iz područja, crvenilo kože ili vidljive otečene vene, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi.

"Naša koža može biti jasan prozor u naše osnovno zdravlje." - Sam Avan, MD, dermatolog

"Klinasti nokti"

Ako ste primetili da vam se koža oko noktiju na rukama ili nogama značajno proširila ili otekla, možda imate šiljaste prste.

- Klinaste prste na rukama ili nogama je teško prevideti i mogu biti znak bolesti srca i pluća, jer signaliziraju nedostatak kiseonika - kaže dr Avan. To dovodi do toga da krajevi vaših prstiju postanu otečeni i vaši nokti postaju više zakrivljeni, dodaje on.

Ovaj problem najčešće ukazuje na: Aneurizmu aorte: Izbočina na zidu vaše aorte, glavne arterije koja prenosi krv od srca do ostatka u telo

Izbočina na zidu vaše aorte, glavne arterije koja prenosi krv od srca do ostatka u telo Urođenu srčanu bolest: urođeni defekt u srcu

urođeni defekt u srcu Endokarditis: Bakterijska infekcija u vašem krvotoku koja zapaljuje sluznicu srčanih zalizaka.

Izrasline oko očnih kapaka mogu biti znak visokog holesterola ili dijabetesa foto: Shutterstock

Lezije na ili oko očnih kapaka

Ako ste primetili žute ili narandžaste izrasline na očnim kapcima (ili "voštane" izbočine na koži uopšte) to nisu samo dosadne fleke. Oni zapravo mogu biti znak visokog holesterola ili dijabetesa, kaže dr Rozen.

Takođe poznati kao ksantomi, ove žute izrasline su jedan od češćih znakova visokog holesterola, posebno kod starijih osoba. I dok naizgled nisu povezani sa vašim srcem, i visok holesterol i dijabetes mogu povećati rizik od srčanih bolesti, prema Američkom udruženju za srce.

Ksantomi ne nestaju sami, pa ako želite da se izrasline uklone, može ih lečiti dermatolog, specijalista za lasere ili okuloplastični hirurg. Najbolji način da sprečite njihovo formiranje je da aktivno zaštitite zdravlje srca smanjenjem visokog holesterola, izbegavanjem duvanskih proizvoda i lečenjem dijabetesa i visokog krvnog pritiska, prema Klivlendskoj klinici.

Ljubičaste linije na noktima

Jedna promena noktiju povezana sa problemima sa srcem je vertikalna ljubičasta linija koja se razvija ispod nokta, navodi Klivlendska klinici. Izgledaju kao tanke krhotine i obično su posledica povrede noktiju, ali se ponekad mogu pripisati drugom zdravstvenom problemu, kaže dr Rozen.

- Promene u izgledu noktiju, uključujući oticanje vrhova prstiju i crvene ili plave linije ispod noktiju, mogu biti znak srčanih oboljenja, srčane infekcije ili problema sa plućima - kaže dr Rozen.

Ako je uzrokovoj pojavi problem sa srce, često će se javljati crvene ili ljubičaste linije ispod noktiju zajedno sa drugim simptomima kao što su visoka temperatura, slab ili nepravilan rad srca ili umor, navodi Američkoj akademiji za dermatologiju.

Prenela: O.M.

(izvor: wellandgood.com/kurir.rs)