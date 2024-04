Ovo su najčešći simptomi raka pankreasa: Ako ih primetite odmah se javite lekaru

Rak pankreasa može ometati funkciju ovog organa i dovesti do simptoma kao što su bol u stomaku ili leđima, žutica, dijareja, mučnina, gubitak težine i iznenadni dijabetes. Međutim, uvek imajte na umu da neće svi pacijenti s rakom pankreasa imati sve ove simptome, neki će imati samo bol u stumaku, a drugi uz to i dijareju i mučninu. Srećom, većina ljudi koji imaju jedan od ovih simptoma ima neki drugi zdravstveni problem, a ne rak pankreasa. U svakom slučaju svaki od ovih simptoma je razlog za odlazak na pregled.

Pojava žutice Za većinu ljudi sa rakom pankreasa, žutica je jedan od prvih simptoma. Može se obično primetiti na koži ali i na beonjači u očima. Pojavljuje se kada dođe do nakupljanja žuči, supstance koja se stvara u jetri koja pomaže u razgradnji masti.

Obično žuč putuje iz jetre u žučnu kesu i izlazi kroz creva i stolicu. Ali pošto se pankreas nalazi u blizini, masa pankreasa može blokirati protok žuči, što dovodi do žutice. Takođe može doći do svraba na kože i tamnosmeđe boje urina.

Ako se masa nalazi na određenom mestu, to se može dogoditi pre nego što rak pankreasa uznapreduje. Ponekad rak pankreasa takođe može izazvati žuticu jer se rak već proširio na jetru.

Kod ljudi starijih od 40 godina, pojava žutica nosi rizik od raka od preko 20 odsto. Ova brojka uključuje ne samo rak pankreasa već i druge vrste raka. Međutim, mnoga druga različita medicinska stanja takođe mogu izazvati žuticu i srodne simptome.

Mnogo poznatih ljudi umrlo je od raka pankreasa - Stiv Džobs, Patrik Svejzi, Alan Rikman, Lučano Pavaroti, Areta Frenklin, TV voditelj Džeri Springer...Ova podmukla bolest odnela je i naše glumce Marinka Madžgalja i Tihomira Arsića, kao i pevače Merimu Njegomir i Marinka Rokvića.

Bol u stomaku ili leđima

Bol u gornjem delu stomaka je još jedan uobičajeni simptom raka pankreasa. Zbog anatomije pankreasa, koji se nalazi na zadnjoj strani stomaka, bolovi u leđima su takođe relativno česti.

Bol se može pogoršati nakon obroka. Međutim, većina ljudi ima bolove u stomaku i/ili leđima zbog drugih uzroka.

Mučnina, povraćanje i gubitak težine

Mučnina i povraćanje su veoma česti simptomi raka pankreasa. Rak može pritisnuti stomak, što može pogoršati povraćanje. Nenamerni gubitak težine zbog lošeg apetita i smanjenog unosa hrane je takođe uobičajen.

Promene u pražnjenju creva

Rak pankreasa ponekad izaziva dijareju, što može biti posledica smanjenja digestivnih enzima pankreasa. Međutim, drugi ljudi sa rakom pankreasa mogu umesto toga imati i zatvor.

Stolica koja izgleda masna je posebno zabrinjavajuća, jer može biti znak da žuč i digestivni enzimi ne stižu do creva da razgrade masti. Stolica takođe može biti svetlije boje umesto tamno braon.

Dijabetes

Iako većina ljudi sa dijabetesom ne dobija rak pankreasa, ponekad je to prvi znak bolesti. Oštećenje pankreasa može umanjiti njegovu sposobnost da proizvodi insulin. Kod nekih ljudi to dovodi do dijabetesa, koji se karakteriše konstantno povišenim nivoom glukoze u krvi (visok šećer u krvi). Dijabetes usled oštećenja pankreasa se ponekad naziva pankreatogenim (tip 3c) dijabetesom.

Dijabetes se može otkriti na testu krvi bez ikakvih početnih simptoma. Takođe možete primetiti simptome dijabetesa, kao što su prekomerna žeđ, glad i mokrenje.

Dijabetes nije tako čest kao neki drugi simptomi raka pankreasa. Od ljudi kojima je na kraju dijagnostikovan rak pankreasa, oko 1 od 4 prvo dobije dijagnozu dijabetesa.

Pojava krvnih ugrušaka

Ljudi sa nekim vrstama raka, uključujući rak pankreasa, su u opasnosti od pojave krvnih ugrušaka. Za neke ljude, takvi krvni ugrušci su prvi znak da imaju rak pankreasa.

Često se to dešava u jednoj od dubokih vena nogu, koja se naziva duboka venska tromboza. Ovo može izazvati simptome kao što su bol u nogama, otok i toplota.

Ponekad takvi ugrušci putuju u pluća, što se naziva „plućna embolija“. Ovo može da izazove simptome kao što su bol u grudima i otežano disanje, koje, ako je ozbiljno, može biti opasno po život.

Alarmantna statistika Prema podacima Instituta za javno zdravlje " Batut, u 2021. u Srbiji je registrovano 1.566 novoobolelih od kancera pankreasa. Po stopi smrtnosti on je 4. kod oba pola, dok je po učestalosti 7. kod žena i 5. kod muškaraca. Tačni uzroci pojavljivanja raka pankresa još nisu otkriveni. Poznato je da nekoliko faktora povećava rizik od oboljevanja, a među njima su: pušenje (uključujući i bezdimni duvan), porodična istorija ovog oboljenja, mutacije u određenim genima, višak telesne težine, bolest dijabetes tipa 2.

Ovo su simptomi neuroendokrinog tumora pankreasa

Najmanje 90 odsto karcinoma pankreasa je klasifikovano kao adenokarcinom, i opisani simptomi se odnose na njih. Međutim, mala podskupina ljudi ima druge vrste raka pankreasa. Ovi retki tipovi mogu imati neke od istih simptoma, ili nekada uopšte ne daju simptome. Ali oni takođe mogu imati dodatne specifične simptome. Na primer, insulinom je primer neuroendokrinog tumora pankreasa, koji može izazvati simptome na osnovu viška proizvedenih hormona. Insulinom može izazvati simptome kao što su razdražljivost ili glavobolja od prevelike količine insulina i rezultirajući nizak nivo šećera u krvi.

Kada se treba javiti lekaru?

Ako ste zabrinuti da biste mogli imati rak pankreasa, odmah zakažite pregled kod lekara, posebno ako imate porodičnu istoriju ovogo oboljenja. Posebno je važno da to uradite ako imate 60 ili više godina i imate gubitak težine pored bolova u stomaku ili leđima, mučnine ili povraćanja, dijareje ili zatvora ili novoutvrđenog dijabetesa. I naravno - ako imate žuticu istog trenutka se javite lekaru.

