Ovo su najčešći simptomi Aspergerovog sindroma: Ovaj poremećaj ima glumac Entoni Hopkins i još neke slavne ličnosti

Smatra se da ljudi sa Aspergerovim sindromom, koji se sada definiše kao visokofunkcionalni oblik poremećaja iz spektra autizma, imaju dobre kognitivne i jezičke veštine. Međutim, oni i dalje imaju poteškoća u komunikaciji i društvenoj interakciji i imaju ponavljajuća ponašanje.

Važno je razumeti da je svaka osoba sa Aspergerovim sindromom - i poremećajem autističnog spektra uopšte - različita.

Koji su simptomi Aspergerovog sindroma?

iako ljudi sa Aspergerovim sindromom često imaju prosečnu ili natprosečnu inteligenciju, dobre jezičke veštine i mogu biti prilično kreativni, svakodnevnica im često može biti izazovna. Kod njih se često javlja i sledeće:

Ove poteškoće mogu dovesti do toga da neko sa Aspergerovim sindromom oseti anksioznost, zbunjenost i frustraciju. Ponekad i njihova porodica i prijatelji mogu iskusiti ove emocije.

Pored toga, ljudi sa dijagnozom Aspergerovog sindroma:

Međutim, ne može se reći da neko ima dijagnozu samo po tome kako izgleda. Danas se ova dijagnoza često postavlja. Uzrok ovog poremećaja nije tačno utvrđen ali se smatra da genetika ima uticaja. Očevi dece sa Aspergerovim sindromom često imaju neke simptome ovog poremećaja.

Kako možete pomoći detetu ukoliko ima Aspergerov sindrom?

Uz podršku i ohrabrenje, deca sa Aspergerovim sindromom često mogu da vode pun i samostalan život. Možda ćete otkriti da se vaše dete bolje snalazi ako neko vreme provede samo ili vežba. Takođe, od pomoći mogu biti i tehnike disanja ili opuštajuća muzikom.

Tretmani i terapije za poremećaj autističnog spektra uključuju:

Ove terapije mogu pomoći na vrlo praktičan način. Na primer, okupaciona terapija može pomoći vašem detetu da nauči kako da se oblači, razgovara sa prijateljima i da završi radne ili školske zadatke.

Poznati kojima je dijagnostikovan Aspergerov sindrom

Suzan Bojl, postala je popularna kada je 2009. godine nastupila u muzičkoj emisiji "Britanija ima talenat". Prodala je milion albuma i zaintrigirala publiku svojim glasom i pojavom. Nije shvatala da ima Aspergerovu bolest iako je imala neke tipične simptome kao što su teškoće u uspostavljanju kontakta očima, anksioznost i emocionalno povlačenje u neprijatnim situacijama.

Kada joj je lekar dijagnostikovao ADHD (en. Attention deficit hyperactivity disorder - smanjena pažnja usled hiperaktivnosti) prihvatila je dijagnozu.

- Aspergerova bolest me ne definiše. To je stanje sa kojim moram da živim i da radim, ali osećam se opuštenije sada kada znam da imam dijagnozu. Ljudi će bolje razumeti ko sam i zašto radim stvari koje radim - rekla je za The Guardian.