Jednostavna masaža vrata može zaustaviti migrenu: Korak ka novim terapeutskim mogućnostima

Naučnici kažu da bi ovo moglo da dovede do novih, nefarmakoloških tretmana za glavobolju, kao što su masaže ili neka vrsta daljinskog upravljača koji deluje na nervne signale uključene u tu upalu.

Milioni ljudi koji pate od glavobolje ili migrene opisuju nelagodnost u vratu pre ili tokom epizoda glavobolje. Prethodna istraživanja su otkrila vezu između ukočenosti vrata i glavobolje, ali su se oslanjala samo na opise pacijenata ili fizioterapeuta, a ne na objektivna merenja onoga što se dešava unutar mišića vrata.

Ali sada, koristeći novu vrstu magnetne rezonance pod nazivom T2 mapiranje, naučnici sa Tehničkog univerziteta u Minhenu u Nemačkoj su otkrili da ljudi koji pate od glavobolje i migrene takođe imaju više napetosti i nagomilavanja tečnosti (marker upale) u vratu mišića.

Najveći nivo upale mišića vrata zabeležen je kod osoba koje su imale tenzione glavobolje i migrene foto: Shutterstock

Vratni mišići se teže opuštaju kod ljudi sa migrenama

Studija, sprovedena na grupi od 50 ljudi, od kojih je 28 patilo od tenzione glavobolje ili migrene, a 22 bez ikakvih glavobolja, fokusirala se na trapez, mišić u obliku dijamanta koji se proteže od potiljka do ramena i gornjeg dela nazad. Ispitanici su vodili dnevnik glavobolje 30 dana pre T2 mapiranja.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Headache and Pain, pokazalo je da je trebalo malo duže da se vratni mišići opuste kod ljudi sa glavoboljama i migrenama zbog većeg nivoa tečnosti u tim mišićima.

Ovi rezultati su predstavljeni na nedavno održanoj konferenciji Radiološkog društva Severne Amerike, i pokazali su da je najveći nivo upale zabeležen kod osoba koje su imale tenzione glavobolje i migrene, kao i da što je veći nivo tečnosti i upale u mišićima vrata, što su glavobolje češće.

- Iako se radi samo o ranoj fazi istraživanja, ovakvi rezultati bi mogli da donesu novi način merenja i procene da li bol u vratu doprinosi pojavi glavobolje i da utiru put novim, nefarmakološkim opcijama lečenja - rekao je dr Niko Solman, radiolog i rukovodilac studije.

On je dodao da je to prvi put da su uspeli da precizno izmere znakove upale magnetnom rezonancom u mišićima vrata kod pacijenata sa glavoboljom i da uoče razliku između pacijenata sa glavoboljom i zdravih ljudi.

Tenzijske glavobolje, koje se opisuju kao bol sličan onom koji bi bio izazvan stezanjem trake oko glave foto: Shutterstock

Tenzijske glavobolje iskusi oko 40% populacije

Postoji velika potreba za novim terapijama za pomoć milionima ljudi koji pate od glavobolje i migrene – intenzivnog i prodornog bola u glavi koji je često praćen mučninom, smetnjama vida i povraćanjem.

Tenzijske glavobolje, koje se opisuju kao bol sličan onom koji bi bio izazvan stezanjem trake oko glave, u nekom trenutku iskusi skoro 40 odsto populacije. Uzroci obe vrste glavobolje još uvek nisu u potpunosti shvaćeni, što je delimično razlog zašto ih je teško lečiti.

Međutim, bol u vratu je čest problem ovih pacijenata i to je razlog zašto su nemački naučnici odlučili da istraže ulogu mišića vrata u nastanku glavobolje. Doktor Solman kaže da dokazi iz ove studije sugerišu da ukočeni mišići vrata deluju kao okidač za signale bola koji zatim putuju do mozga preko nerava u gornjem delu kičme, što može dovesti do glavobolje i migrene.

On takođe veruje da bi to mogao biti komunikacioni prsten između nerava u mišićima vrata, kičmene moždine i mozga, pri čemu signali bola putuju gore-dole i na taj način izazivaju bol povezan sa glavoboljama i migrenama. Međutim, dodaje, još je rano reći da li glavobolja izaziva bol u vratu ili obrnuto. Ali uprkos tome, napetost u trapeznom mišiću bi mogla biti cilj novih terapijskih metoda.

Ovaj veliki mišić leži direktno ispod kože vrata i ramena, tako da je lako dostupna meta za lokalizovanu terapiju koja bi mogla da zameni terapiju lekovima, čime se izbegavaju neželjeni efekti lekova. Na primer, masaža, fizikalna terapija i zamrzavanje mišića injekcijama botoksa su metode koje bi se mogle istražiti da bi se videlo da li mogu da smanje glavobolje, kaže Sollmann.

Studija sugerišu da ukočeni mišići vrata deluju kao okidač za signale bola foto: Shutterstock

Magnetni impulsi smanjuju napetost mišića u vratu

Britanski Nacionalni institut za brigu i zdravstvenu negu (NICE) već preporučuje botoks za osobe koje pate od migrene kod kojih se nije poboljšalo sa najmanje tri preventivna tretmana. Druga opcija je magnetna stimulacija, gde se na kožu postavlja uređaj koji šalje impulse magnetne energije u vratni mišić.

Pilot studija sprovedena na uzorku od 20 ljudi, objavljena 2016. godine u European Journal of Pediatric Neurologi, sugeriše da bi ova metoda mogla imati pozitivan uticaj. Smatra se da magnetni impulsi smanjuju napetost mišića u vratu.

- Zanimljiv je, iako preliminaran, rad na pokušaju da se razumeju mehanizmi zbog kojih se pacijenti sa migrenom i tenzionom glavoboljom žale na bol u vratu i ramenima - kaže dr Brendan Dejvis, neurolog sa Univerzitetske bolnice u Severnom Midlendsu.

On dodaje da dosadašnja studija nije jasno pokazala šta prvo počinje - zapaljenje mišića vrata ili glavobolja.

- Potrebne su dodatne studije da bi se razjasnila uloga neke potencijalne upale pre nego što se može koristiti kao meta za nove terapijske metode - kaže dr Dejvis.

U međuvremenu, nemački naučnici pripremaju dalja klinička istraživanja kako bi ispitali ulogu mišića vrata kod glavobolje i kako bi se ovaj problem mogao lečiti.

Prenela: O.M.

(izvor: DailyMail.co.uk/Zdravlje.kurir.rs)