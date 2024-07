Zbog čega je upala bešike češća tokom leta? Evo kako je se rešiti i kada morate da se javite lekaru

Upala bešike tj. cistitis u većini slučajeva se dešava kada postoji infekcija uzrokovana bakterijama. Može postati ozbiljan zdravstveni problem ako se infekcija proširi na bubrege. Cistitis se takođe može javiti kao reakcija na određene lekove, terapiju zračenjem ili kao komplikacija neke druge bolesti.

Simptomi cistitisa mogu uključivati: jaka, uporna želja za mokrenjem

bol ili osećaj peckanja prilikom mokrenja

često mokrenje, male količine urina

krv u urinu (hematurija)

izlučivanje zamućenog urina ili urina jakog mirisa

osećaj nelagodnosti u karlici

osećaj pritiska u predelu ispod pupka

blago povišena temperatura

Uobičajeni tretman cistitisa uzrokovanog bakterijama je uzimanje antibiotika, uvek uz preporuku lekara, navode stručnjaci sa klinike Mejo.

Tokom leta ove infekcije mogu biti češće nego inače, a ovo su neki od najčešćih razloga.

Dehidratacija

Tokom vrelih, letnjih meseci mnogi ljudi ne uspevaju da povećaju unos vode u skladu sa količinom koju izgube, pa se samim tim i količina štetnih bakterija nagomila u bešici usled smanjenog mokrenja, objasnila je za magazin Cosmopolitan, Kler Barns, nutricionista.

- Pijte dva litra vode svaki dan što će pomoći da se održi normalan pH urina, i na taj način ćete podstaći bešiku da redovno ispira sve štetne bakterije. Ako to ne uradite, a štetne bakterije se razvijaju ili vaš urin dostigne neuravnotežen pH, može doći do cistitisa. Takođe, smanjite unos alkohola, kofeina i šećera , što će takođe može pomoći u održavanju zdrave mokraćne bešike, jer to mogu biti mogući pokretači cistitisa za neke - rekla je ona.

Vlažan kupaći kostim

Prirodno je da ljudi više plivaju tokom letnje sezone, posebno kada su na odmoru. Ali povećanje temperature očigledno može podstaći rast bakterija oko genitalne regije, posebno ako sedimo u vlažnim kupaćim kostimima. Na ovaj način, objašnjava Barns, može se razviti toplo i vlažno okruženje koje je posebno pogodno za rast ešerihije koli, bakterije koja je odgovorna za više od 80% slučajeva urinarnih infekcija.

Povećana seksualna aktivnost

Za mnoge, seksualna aktivnost se povećava tokom toplijeg vremena, a i ljudi su opušteniji na odmoru. Međutim, kod žena, ova povećana aktivnost može podstaći kretanje bakterija iz rektuma u ​​vaginu i bešiku zbog njihove neposredne blizine, što dovodi do infekcija urinarnog trakta, kaže Barns.

Prekomerno znojenje u genitalnoj regiji

Sasvim je prorodno da se tokom leta pojačano znojimo oko prepona što stvara vlažno, toplo okruženje idealno za rast i preživljavanje bakterija kao što je ešerihija koli.

- U letnjim mesecima, kada se spoljašnja temperatura povećava, naša tela proizvode znoj kako bi omogućila našem organizmu da se rashladi. Ovo povećanje znoja i toplote može podstaći rast ešerihije koli i prelazak u vaginu ili bešiku što dovodi do cistitisa, tj. upale bešike.

Odmah potražite medicinsku pomoć ako imate neki od ovih znakova i simptoma uobičajenih za infekciju bubrega: bol u leđima ili boku

groznica i osećaj jeze i hladnoće

mučnina i povraćanje

Ako vam se javi osećaj za hitno mokrenje, ako je pražnjenje bešike često ili bolno i sve to traje nekoliko sati ili duže i ako primetite krv u urinu, obavezno se javite svom lekaru.

Takođe, ako se simptomi cistitisa vrate nakon što završite sa lečenjem antibiotikom, važno je da se ponovo obratite lekaru jer će možda morati da vam prepiše drugu vrstu terapije.

Žene su podložnije infekciji urinarnog trakta Žene imaju veću verovatnoću da razviju infekcije bešike ili ponovljene infekcije urinarnog trakta. Ključni razlog je fizička anatomija pošto žene imaju kratku mokraćnu cev. To znači da bakterije koje mogu izazvati infekciju ne moraju da putuju toliko daleko da bi došle do bešike.

Smanjite šanse za pojavu infekcije bešike

Ne postoje striktna pravila uz koja možete biti sigurni da ćete u potpunosti izbeći infekciju bešike. Međutim, stručnjaci ove savete navode kao korisne:

Pijte puno tečnosti, posebno vode - Pijenje puno tečnosti je posebno važno nakon hemoterapije ili terapije zračenjem, posebno u dane lečenja.

Ne odlažite mokrenje - Ako osetite potrebu za mokrenjem, nemojte odlagati korišćenje toaleta.

Obrišite se od napred ka nazad nakon pražnjenja creva - Ovo sprečava širenje bakterija iz analnog regiona u vaginu i mokražnu cev.

Tuširajte se i izbegavajte kupke u kadi - Ako ste skloni infekcijama, tuširanje umesto kupanja može pomoći da ih sprečite.

Nežno operite kožu oko genitalija - Radite to svakodnevno, ali nemojte koristiti jake sapune i ne perite se previše energično. Nežna koža u ovoj oblasti može postati iritirana.

Ispraznite bešiku što je pre moguće nakon seksa - Popijte punu čašu vode kako biste isprali bakterije.

Izbegavajte upotrebu dezodoransa u spreju ili higijenskih proizvoda u predelu genitalija - Ovi proizvodi mogu iritirati uretru i bešiku.

(izvori: Cosmopolitan/Mayoclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs)