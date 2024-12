Osobe koje uzimaju previše alkohola, vaša jetra može da oteče i da zadrži više masti što može dovesti do ciroze. To se obično dešava kod osoba koje piju više od jednog ili dva pića svaki dan, ponekad godinama. Količina alkohola koja uzrokuje oštećenje jetre razlikuje se za svaku osobu - ne postoji količina alkohola koja je "bezbedna" za piće .

Ovaj problem nastaje kada nešto drugo osim alkohola izaziva nakupljanje masti u jetri. Rizik je veći ako je pacijent gojazan ili ima dijabetes , visok holesterol ili visok krvni pritisak. Kada počne da oštećuje vašu jetru, to se zove steatohepatitis povezan sa metaboličkom disfunkcijom (MASH). Ako se ne leči, može dovesti do ciroze. Simptomi uključuju gubitak težine, umor, slabost, pojavu mreže vene ili svrab kože.

Profimedia Virus hepatitisa C je jedan od najčešćih uzroka ciroze

Hepatitis C

Ako je ova bolest prisutna šest meseci ili više, ona se naziva "hronična" i može dovesti do ciroze. Virus hepatitisa C je jedan od najčešćih uzroka ciroze. Drugi uzroci uključuju autoimune bolesti, određene lekove, bakterije i druge viruse. Obično se prenosi putem krvi i to: